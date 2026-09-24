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24.09.2026 18:40

Συνελήφθησαν οι «εισπράκτορες» συμμορίας που εξαπατούσε πολίτες – Προσποιούνταν «υπαλλήλους του ΟΤΕ»

24.09.2026 18:40
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Χειροπέδες έβαλαν αστυνομικοί της Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, της διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, σε δύο άνδρες, ηλικίας 38 και 17 ετών, μέλη εγκληματικής οργάνωσης, τη στιγμή που παραλάμβαναν από γυναίκα την οποία είχαν εξαπατήσει, το ποσό των 1.500 ευρώ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά από την αστυνομία, οι δύο ημεδαποί που είχαν τον ρόλο του «εισπράκτορα», συμμετείχαν σε εγκληματική οργάνωση που δρούσε, τουλάχιστον από τις αρχές του Σεπτεμβρίου, στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, εξαπατώντας ανυποψίαστους πολίτες.

Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης διέπρατταν διακεκριμένες κλοπές με το πρόσχημα του «υπαλλήλου εταιρείας τηλεπικοινωνιών», κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση. Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, τα μέλη της οργάνωσης που είχαν τον ρόλο του «τηλεφωνητή» καλούσαν τα θύματά τους και παρουσιάζονταν ως υπάλληλοι του «ΟΤΕ». Επικαλούμενοι διάφορα προσχήματα, όπως τεχνικά θέματα με επικείμενο κίνδυνο ζωής, έπειθαν τα θύματα να συγκεντρώσουν χρήματα και τιμαλφή και να τα τοποθετήσουν σε σημείο με ελεύθερη πρόσβαση μέσα ή και έξω από το σπίτι τους.

Ταυτόχρονα, τα μέλη που είχαν τον ρόλο του «εισπράκτορα» της οργάνωσης, μετέβαιναν στις οικίες των θυμάτων και τα αφαιρούσαν ή τα παραλάμβαναν με τη δικαιολογία της καταμέτρησης και της εκτίμησής τους.

Ο 38χρονος και ο 17χρονος συνελήφθησαν χθες, στη Μεταμόρφωση.

Επιπλέον, σύμφωνα με την αστυνομία, ο 38χρονος χρησιμοποιούσε το όχημά του, ένα ταξί, ως «επιχειρησιακό όχημα», με το οποίο οι «εισπράκτορες» μετέβαιναν στις οικίες των θυμάτων τους για να αφαιρέσουν τα κλοπιμαία.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα.

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