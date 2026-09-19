Άρτα: Παρίστανε υπάλληλο του ΔΕΔΔΗΕ και οι συνεργοί του έκλεψαν χρυσαφικά αξίας 200.000€ από ηλικιωμένη

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Δικογραφία για κακουργηματική απάτη που σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (17/9) στην Άρτα σχηματίστηκε από την Αστυνομία. Μέχρι στιγμής έχει ταυτοποιηθεί ένας άνδρας για την υπόθεση, ενώ αναζητούνται τα υπόλοιπα μέλη της συμμορίας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΛ.ΑΣ. άγνωστος φέρεται να τηλεφώνησε σε ηλικιωμένη σε περιοχή της Άρτας και αφού παρίστανε τον υπάλληλο του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε., προφασιζόμενος ότι υφίσταται κίνδυνος πυρκαγιάς λόγω βραχυκυκλώματος στο σπίτι της, την έπεισε να συγκεντρώσει χρήματα και χρυσαφικά που διατηρούσε στο σπίτι της. Στη συνέχεια της είπε να τα αφήσει έξω από το σπίτι για να διαφυλαχθούν, από όπου λίγο αργότερα άγνωστοι συνεργοί του τα αφαίρεσαν χωρίς να γίνουν αντιληπτοί από την ηλικιωμένη.

Οι δράστες αφαίρεσαν χρηματικό ποσό 760 ευρώ και χρυσαφικά, η αξία των οποίων υπολογίζεται ότι ξεπερνά τις 200.000 ευρώ.



Επιπλέον, ταυτοποιήθηκε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που χρησιμοποίησαν οι δράστες για τη μετάβασή τους στο σπίτι της ηλικιωμένης, καθώς και ο ιδιοκτήτης του, ενώ το όχημα βρέθηκε και κατασχέθηκε σε περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αιτωλικού.

Η έρευνα των Αρχών για την ανακάλυψη της ταυτότητας και των λοιπών εμπλεκομένων στην υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη.

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