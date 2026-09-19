Μαρούσι: Διακοπή κυκλοφορίας στη Βασιλίσσης Σοφίας λόγω θραύσης αγωγού της ΕΥΔΑΠ

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Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Βασιλίσσης Σοφίας σημειώνεται στην περιοχή του Αμαρουσίου, λόγω θραύσης αγωγού της ΕΥΔΑΠ.
Η κυκλοφορία έχει διακοπεί από το ύψος της οδού Θησέως, με τους οδηγούς να καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις υποδείξεις της Τροχαίας.
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