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19.09.2026 18:54

Έρευνες για πλασμαφαιρέσεις και στην Κύπρο: Εντόπισαν μηχανήματα σε ιατρικό κέντρο στη Λάρνακα

19.09.2026 18:54
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Έρευνες σε ιατρικά κέντρα, ιατρεία και νοσηλευτήρια που πραγματοποιούν πλασμαφαιρέσεις αναμένεται να γίνουν το επόμενο διάστημα στην Κύπρο.

Σύμφωνα με κυπριακά ΜΜΕ, πρόκειται να εξεταστούν οι άδειες για τη διενέργεια πλασμαφαίρεσης, οι άδειες των ιατρών που την εκτελούν, καθώς και ο εξοπλισμός των ιατρείων. Η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης ήρθε με τραγικό τρόπο στο προσκήνιο τις τελευταίες ημέρες μετά τον θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή, Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή στο ιατρείο της Καρνεάδου στο Κολωνάκι την Τετάρτη (9/9).

Αφορμή για αυτή την εξέλιξη αποτέλεσε μία επιστολή που στάλθηκε την Δευτέρα (14/9) από το Τμήμα Ιατρικών Υπηρεσιών της Κύπρου στην Αστυνομία, στην οποία αναφέρεται ο εντοπισμός μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης σε ιατρικό κέντρο στη Λάρνακα. Το ΤΑΕ Λάρνακας διεξάγει έρευνα μαζί με τις Ιατρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας της Κύπρου προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσο η λειτουργία των συγκεκριμένων μηχανημάτων παραβιάζει τη σχετική νομοθεσία. 

Όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας του νησιού, Βύρωνας Βύρωνος στο sigmalive.gr, για την υπόθεση έχει ήδη συσταθεί ανακριτική ομάδα, ενώ όπου κριθεί απαραίτητο θα ζητηθεί και άλλη εξειδικευμένη εμπειρογνωμοσύνη.

Μιλώντας στο ΚΥΠΕ, ο υπεύθυνος του ΤΑΕ Λάρνακας, Γιώργος Χαραλάμπους, ανέφερε πως θα αξιοποιηθούν ευρήματα έρευνας πριν από τρία χρόνια για το ίδιο ιατρικό κέντρο.

Στο μικροσκόπιο η διαδικασία πλασμαφαίρεση

Στο μικροσκόπιο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας της Κύπρου μπαίνει η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης. Όπως δήλωσε μετά τη συνεδρία της Πέμπτης (17/9), η Πρόεδρος της Επιτροπής Υγείας της Κύπρου, Σάβια Ορφανίδου, το ζήτημα εγγράφηκε αυτεπάγγελτα, με την Επιτροπή να θέτει στο επίκεντρο το πλαίσιο ελέγχου και εποπτείας που διέπει τη συγκεκριμένη ιατρική πράξη.

Σύμφωνα με την κ. Ορφανίδου, η συζήτηση θα αφορά, μεταξύ άλλων, τους ελέγχους που πρέπει να πραγματοποιούνται στα κέντρα υγείας και στα νοσηλευτήρια που διαθέτουν άδεια για τη διενέργεια πλασμαφαίρεσης, καθώς και την αδειοδότηση των επαγγελματιών υγείας που πραγματοποιούν τις συγκεκριμένες πράξεις.

Στο επίκεντρο θα βρεθεί και ο ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός που χρησιμοποιείται, με την Επιτροπή να εξετάζει συνολικά τις προϋποθέσεις και τους μηχανισμούς εποπτείας.

Η συζήτηση αναμένεται να αρχίσει εντός Οκτωβρίου, με στόχο, όπως ανέφερε η Πρόεδρος της Επιτροπής του νησιού, να υπάρξει συμβολή στη διαδικασία που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη για τη χαρτογράφηση των κέντρων, όπου πραγματοποιείται πλασμαφαίρεση, αλλά και για την ενίσχυση των ελέγχων και των επιθεωρήσεων.

«Εκ μέρους όλης της Επιτροπής Υγείας έχουμε εγγράψει το ζήτημα», ανέφερε η κ. Ορφανίδου, υπογραμμίζοντας την πρόθεση της Επιτροπής να συμβάλει θετικά και εποικοδομητικά στη διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη.

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