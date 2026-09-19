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19.09.2026 12:34

Κύπρος: Η Πάολα αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη από τη σκηνή και λύγισε

19.09.2026 12:34
PAOLA

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Μια ιδιαίτερα φορτισμένη και συγκινητική στιγμή εκτυλίχθηκε κατά τη διάρκεια της συναυλίας που έδωσε η Πάολα στα Πυργά της επαρχίας Λάρνακας, στον προαύλιο χώρο του λατομείου Σκύρα Λίμα, το βράδυ της Παρασκευής 18 Σεπτεμβρίου.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια, βαθιά επηρεασμένη από την πρόσφατη απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη, επέλεξε να σταθεί μπροστά στο κοινό της Κύπρου και να μιλήσει για τον σπουδαίο καλλιτέχνη, προκαλώντας έντονη συναισθηματική φόρτιση στους παρευρισκόμενους.

Με τρεμάμενη φωνή και εμφανώς συγκινημένη, η Πάολα αναφέρθηκε στην ιδιαίτερη και προσωπική σχέση που αναπτύσσουν οι δημιουργοί με τη μουσική, επισημαίνοντας πως ο κόσμος συχνά ταυτίζει τους τραγουδιστές αποκλειστικά με τις δικές τους μεγάλες επιτυχίες.

Ωστόσο, όπως εξήγησε η ίδια, οι καλλιτέχνες κουβαλούν στην ψυχή τους άλλα κομμάτια, που δεν ανήκουν απαραίτητα στο προσωπικό τους ρεπερτόριο. Η τραγουδίστρια ζήτησε από το κοινό να τιμήσει τη μνήμη του και να αγαπά τους καλλιτέχνες…

«Να τον αγαπάτε με τη δύναμη της καρδιάς σας…Να το κάνουμε έτσι απλά; Να τραγουδήσουμε τα τραγούδια του ή να μην τα τραγουδήσουμε και να μείνουν μέσα μας. Ναι, αυτό είναι το εύκολο καρδιά μου. Θα τραγουδήσω. Μπορούμε όμως άλλα τραγούδια να λέμε και θα είναι το ίδιο. Ξέρετε, εσείς αγαπάτε τους καλλιτέχνες και τα τραγούδια τους. Εκείνοι όμως να ξέρετε, αγαπούν άλλα τραγούδια από τα δικά τους…», είπε συγκινημένη η Πάολα, προκαλώντας το θερμό χειροκρότημα των θεατών.

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