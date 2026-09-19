Η Deutsche Welle ανακαλεί το κλείσιμο του ελληνόφωνου τμήματός της

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Στην ανάκληση της απόφασης να βάλει «λουκέτο» στην ελληνική υπηρεσία προχώρησε η Deutsche Welle.

Το κλείσιμο της υπηρεσίας μετά από 62 χρόνια συνεχούς λειτουργίας είχε αποφασιστεί τον περασμένο Φεβρουάριο στο πλαίσιο περικοπών 20 εκατ. ευρώ για τη γερμανική δημόσια ραδιοτηλεόραση.

Η Ελληνική υπηρεσία ήταν το μόνο πρόγραμμα από τα 32 συνολικά, για το οποίο είχε αποφασιστεί να καταργηθεί.

Οι αντιδράσεις που προκάλεσε η απόφαση ήταν «ιστορικές», ενώ παρεμβάσεις για τη συνέχιση της λειτουργίας της ιστορικής υπηρεσίας έκαναν θεσμικοί και πολιτικοί παράγοντες και επρόσωποι φορέων από όλο το φάσμα, εντός και εκτός των ελληνικών συνόρων.

Χθες Παρασκευή, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ κάλεσε χθες για πολλοστή φορά, τη Deutsche Welle (DW) να ανακαλέσει την απόφαση να καταργήσει στα τέλη του έτους την ελληνόφωνη υπηρεσία της.

Μεταξύ άλλων, επισήμανε ότι η ελληνόφωνη υπηρεσία αποτελεί και έναν ιστορικό δίαυλο επικοινωνίας και αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας και έναν δίαυλο που συνέβαλε ουσιαστικά στην ενημέρωση του ελληνικού κοινού και στην καλλιέργεια των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.

Το κόστος για τη λειτουργία της ελληνικής υπηρεσίας που παράγει πρωτογενές περιεχόμενο online, ραδιοφωνικό, τηλεοπτικό και εντείνει την παρουσία του στα social media, ανέρχεται στις 720.000 ευρώ ετησίως. Το περιεχόμενο της ελληνικής υπηρεσίας διανέμεται σε ελληνικά Μέσα Ενημέρωσης μέσω επίσημων συμφωνιών με την DW.

Η DW θα προχωρήσει εν τέλει σε περικοπές 10 εκατ. ευρώ, οι οποίες θα κατανεμηθούν αναλογικά σε όλο το πρόγραμμα.

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