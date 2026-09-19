Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα του Σαββάτου (Video)

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Πολλά και διαφορετικά είναι τα θέματα που φιλοξενούν στα πρωτοσέλιδά τους οι εφημερίδες που κυκλοφορούν σήμερα Σάββατο.

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: Η AI στο κυνήγι των τσαρλατάνων γιατρών

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Επιτέλους παραιτηθείτε

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Πότε & πόσο θα αυξηθούν οι μισθοί

ΕΣΤΙΑ: «Απεμάκρυνε» το Καστελλόριζο από νησιωτική και ηπειρωτική Ελλάδα!

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Κόλπο γκρόσο φοροαποφυγής για τους υπερπλούσιους

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: «Σεμινάρια» AI στο Μαξίμου

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ του Σαββατοκύριακου: Να ακυρωθεί η επικίνδυνη συμφωνία με το Ισραήλ, καμία στρατιωτική συνεργασία με το κράτος δολοφόνο

ΤA NEA Σαββατοκύριακο: Ο εφιάλτης επιστρέφει

ΚONTRA: Συνεργάτης ο Πλεύρης με τους δύο ψευτογιατρούς

Στο Καρφί του Σαββατοκύριακου: Αέρας αλλαγής σε όλη τη χώρα

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Στην εποχή των ανεπτυγμένων αγορών

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