search
ΣΑΒΒΑΤΟ 19.09.2026 09:32
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

19.09.2026 07:48

Βολιβία: Προσφεύγει στο ΔΝΤ για να αντιμετωπίσει τη χειρότερη κρίση των τελευταίων 4 δεκαετιών – Παίρνει δάνειο 1,9 δισ. δολαρίων

19.09.2026 07:48
ΔΝΤ για κορονοϊό: «Η παγκόσμια οικονομία θα αντιμετωπίσει το τρέχον σοκ» - Media

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Το κοινοβούλιο της Βολιβίας άναψε χθες Παρασκευή το πράσινο φως για ένα πρόγραμμα βοήθειας του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) ύψους 1,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε διάστημα 36 μηνών, καθώς η χώρα βιώνει τη χειρότερη οικονομική κρίση των τελευταίων τεσσάρων δεκαετιών.

Μετά την έγκριση από τους βουλευτές την Πέμπτη, οι γερουσιαστές υιοθέτησαν το νομοσχέδιο που αποσκοπούσε στην έγκριση αυτού του δανείου, το οποίο «προορίζεται να στηρίξει το ολοκληρωμένο πρόγραμμα οικονομικών μεταρρυθμίσεων της χώρας», όπως ανακοίνωσε η Άνω Βουλή της Βολιβίας.

Το πρόγραμμα του ΔΝΤ δεσμεύει την κυβέρνηση του κεντροδεξιού προέδρου Ροδρίγο Πας να τερματίσει τις επιδοτήσεις στα καύσιμα από τον Ιανουάριο του 2027. Οι επιδοτήσεις αυτές εφαρμόζονται εδώ και περίπου 20 χρόνια και επιβαρύνουν τα δημόσια οικονομικά, ενώ παράλληλα τροφοδοτούν – σύμφωνα με τις αρχές – την παράνομη διακίνηση καυσίμων προς το εξωτερικό, εντείνοντας έτσι τις ελλείψεις στη χώρα.

Ο Ροδρίγο Πας, ο οποίος ανέλαβε την εξουσία τον Νοέμβριο, έχει δεσμευτεί να μειώσει τις κρατικές δαπάνες και να προχωρήσει σε ιδιωτικοποιήσεις. Τον Ιούνιο κήρυξε τη χώρα σε καθεστώς κατάστασης έκτακτης ανάγκης έπειτα από εβδομάδες αντικυβερνητικών διαδηλώσεων.

Διαβάστε επίσης:

Γροιλανδία: Συμφωνία ΗΠΑ-Δανίας για «μόνιμο» ρόλο στην ασφάλεια – Νέες βάσεις, φρένο σε Κίνα και Ρωσία

Ο διευθύνων σύμβουλος της Ryanair ζήτησε συγγνώμη επειδή συνέκρινε τις ανταγωνίστριες εταιρείες με «βιαστές»

ΗΠΑ: Αθώος δηλώνει ο πράκτορας της ICE που πυροβόλησε έναν μετανάστη και ισχυρίστηκε στο FBI ότι το θύμα του επιτέθηκε

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
donald-trump
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ ανακοίνωσε συμφωνία «απεριόριστης διάρκειας» με τη Δανία για τη Γροιλανδία – «Θα ξεκινήσουμε άμεσα μεγάλη στρατιωτική παρουσία στο νησί»

venizelos el aerodromio
BUSINESS

Air Canada: Περισσότερες πτήσεις Αθήνα–Καναδάς και επέκταση των δρομολογίων μέσα στον χειμώνα του 2027

DEH_logo_new
BUSINESS

ΔΕΗ: Ολοκλήρωσε την εξαγορά της ABOEnergy στην Πολωνία και χτίζει χαρτοφυλάκιο 2 GW στην Ευρώπη

usa_iran_new
ΚΟΣΜΟΣ

Αποκάλυψη CNN: Η AI έφερε ΗΠΑ και Κίνα μια ανάσα από σύγκρουση – Η λανθασμένη αναφορά, το κινεζικό πλοίο και τα …πυρηνικά

akinita 554- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακίνητα στο μπλόκο της Εφορίας: Πώς ανοίγει ο δρόμος για πωλήσεις παρά τα χρέη

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannitsis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Γιαννίτσης: «Κακώς δεν έχουν μπει πολλοί άλλοι φυλακή» - Η σύγκριση Τσοχατζόπουλου με ΟΠΕΚΕΠΕ

rififi_alpha
MEDIA

Alpha: Ομοβροντία με «Ριφιφί» στον πόλεμο των 22.00 

kalpes 443- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

MRB: «Ναι» σε θαλάσσια πάρκα και ηλεκτρική διασύνδεση - Πώς αξιολογούν οι αναποφάσιστοι τη ΔΕΘ, από πού αντλεί δυνάμεις η ΕΛΑΣ και το σενάριο Σαμαρά

trump
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για τη χρηματοδότηση του γάμου του γιου του από Ρώσο ολιγάρχη: «Θα τα επιστρέψει τα χρήματα»

mazonakis-new
MEDIA

Ποιος παίρνει τη θέση του Γιώργου Μαζωνάκη στο «The Voice»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 19.09.2026 09:24
donald-trump
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ ανακοίνωσε συμφωνία «απεριόριστης διάρκειας» με τη Δανία για τη Γροιλανδία – «Θα ξεκινήσουμε άμεσα μεγάλη στρατιωτική παρουσία στο νησί»

venizelos el aerodromio
BUSINESS

Air Canada: Περισσότερες πτήσεις Αθήνα–Καναδάς και επέκταση των δρομολογίων μέσα στον χειμώνα του 2027

DEH_logo_new
BUSINESS

ΔΕΗ: Ολοκλήρωσε την εξαγορά της ABOEnergy στην Πολωνία και χτίζει χαρτοφυλάκιο 2 GW στην Ευρώπη

1 / 3