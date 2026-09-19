Βολιβία: Προσφεύγει στο ΔΝΤ για να αντιμετωπίσει τη χειρότερη κρίση των τελευταίων 4 δεκαετιών – Παίρνει δάνειο 1,9 δισ. δολαρίων

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Το κοινοβούλιο της Βολιβίας άναψε χθες Παρασκευή το πράσινο φως για ένα πρόγραμμα βοήθειας του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) ύψους 1,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε διάστημα 36 μηνών, καθώς η χώρα βιώνει τη χειρότερη οικονομική κρίση των τελευταίων τεσσάρων δεκαετιών.

Μετά την έγκριση από τους βουλευτές την Πέμπτη, οι γερουσιαστές υιοθέτησαν το νομοσχέδιο που αποσκοπούσε στην έγκριση αυτού του δανείου, το οποίο «προορίζεται να στηρίξει το ολοκληρωμένο πρόγραμμα οικονομικών μεταρρυθμίσεων της χώρας», όπως ανακοίνωσε η Άνω Βουλή της Βολιβίας.

Το πρόγραμμα του ΔΝΤ δεσμεύει την κυβέρνηση του κεντροδεξιού προέδρου Ροδρίγο Πας να τερματίσει τις επιδοτήσεις στα καύσιμα από τον Ιανουάριο του 2027. Οι επιδοτήσεις αυτές εφαρμόζονται εδώ και περίπου 20 χρόνια και επιβαρύνουν τα δημόσια οικονομικά, ενώ παράλληλα τροφοδοτούν – σύμφωνα με τις αρχές – την παράνομη διακίνηση καυσίμων προς το εξωτερικό, εντείνοντας έτσι τις ελλείψεις στη χώρα.

Ο Ροδρίγο Πας, ο οποίος ανέλαβε την εξουσία τον Νοέμβριο, έχει δεσμευτεί να μειώσει τις κρατικές δαπάνες και να προχωρήσει σε ιδιωτικοποιήσεις. Τον Ιούνιο κήρυξε τη χώρα σε καθεστώς κατάστασης έκτακτης ανάγκης έπειτα από εβδομάδες αντικυβερνητικών διαδηλώσεων.

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