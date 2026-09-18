ΗΠΑ:  Αθώος δηλώνει ο πράκτορας της ICE που πυροβόλησε έναν μετανάστη και ισχυρίστηκε στο FBI ότι το θύμα του επιτέθηκε

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Αθώος δήλωσε την Παρασκευή (18/9) ο πράκτορας της αμερικανικής Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) Κρίστιαν Κάστρο, απέναντι στις ομοσπονδιακές κατηγορίες ότι είπε ψέματα στο FBI για τις συνθήκες υπό τις οποίες πυροβόλησε και τραυμάτισε στο πόδι έναν 24χρονο από τη Βενεζουέλα στη Μινεάπολη. Το περιστατικό σημειώθηκε τον περασμένο Ιανουάριο, στο αποκορύφωμα των επιχειρήσεων απέλασης που είχε διατάξει ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Κάστρο, ο οποίος έχει τεθεί σε αργία χωρίς αποδοχές από την ICE, είναι ο πρώτος ομοσπονδιακός αξιωματούχος επιβολής του νόμου που διώκεται από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης για φερόμενο αδίκημα στο πλαίσιο της επιχείρησης «Metro Surge».

Κατά τη συγκεκριμένη επιχείρηση, χιλιάδες ένοπλοι και μασκοφόροι ομοσπονδιακοί πράκτορες είχαν αναπτυχθεί σε πόλεις της Μινεσότας, στο πλαίσιο της εντατικοποίησης των ελέγχων για τη μετανάστευση.

Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι ο Κάστρο είπε ψέματα στους ερευνητές, ισχυριζόμενος πως ο Χούλιο Σόσα-Σελίς, 24 ετών, και άλλα άτομα τού επιτέθηκαν με ένα σκουπόξυλο και ένα φτυάρι για το χιόνι πριν εκείνος χρησιμοποιήσει το όπλο του.

Η πολύμηνη διαμάχη για την επιστροφή του από το Τέξας

Παράλληλα με την ομοσπονδιακή υπόθεση, ο Κάστρο αντιμετωπίζει κατηγορίες και σε πολιτειακό επίπεδο στην κομητεία Χένεπιν της Μινεσότας, μεταξύ άλλων για επίθεση με επικίνδυνο όπλο και ψευδή αναφορά εγκλήματος.

Οι κατηγορίες είχαν ασκηθεί τον Μάιο, όμως ακολούθησε πολύμηνη νομική διαμάχη για την επιστροφή του Κάστρο από το Τέξας, όπου κατοικεί, στη Μινεσότα ώστε να παρουσιαστεί ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Ο 52χρονος παρέμεινε επί 90 ημέρες σε φυλακή κομητείας του Τέξας, καθώς ο Ρεπουμπλικανός κυβερνήτης της Πολιτείας, Γκρεγκ Άμποτ, αρνήθηκε να υπογράψει τα έγγραφα έκδοσης που είχε αποστείλει ο Δημοκρατικός κυβερνήτης της Μινεσότας, Τιμ Γουόλτς.

Λίγες ημέρες μετά την αποφυλάκισή του, νωρίτερα τον Σεπτέμβριο, ο Κάστρο συνελήφθη εκ νέου, αφού ομοσπονδιακό σώμα ενόρκων τον παρέπεμψε με έξι κατηγορίες για ουσιωδώς ψευδείς δηλώσεις προς το FBI. Σύμφωνα με το Reuters, σε περίπτωση καταδίκης αντιμετωπίζει μέγιστη ποινή φυλάκισης έξι ετών.

Τι συνέβη στις 14 Ιανουαρίου

Μετά το περιστατικό της 14ης Ιανουαρίου, ο Κάστρο είχε καταθέσει ότι πυροβόλησε τον Σόσα-Σελίς, έναν διανομέα από τη Βενεζουέλα, επειδή εκείνος και ένας ακόμη άνδρας τού επιτέθηκαν και ακολούθησε πάλη στο έδαφος.

Την εκδοχή αυτή επανέλαβαν στη συνέχεια η τότε υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ και άλλα στελέχη της κυβέρνησης Τραμπ.

Οι εισαγγελείς, ωστόσο, αναφέρουν ότι το διαθέσιμο βιντεοληπτικό υλικό διέψευσε την περιγραφή του πράκτορα. Η εξέλιξη αυτή οδήγησε το υπουργείο Δικαιοσύνης να εγκαταλείψει τη δίωξη σε βάρος του Σόσα-Σελίς και να ανοίξει ποινική έρευνα για τον Κάστρο.

«Η σφαίρα κατέληξε στον τοίχο παιδικού δωματίου»

Η εισαγγελέας της κομητείας Χένεπιν, Μέρι Μοριάρτι, ανέφερε ότι το βίντεο δείχνει τον Κάστρο όρθιο να πυροβολεί από μικρή απόσταση μέσα από την μπροστινή πόρτα του σπιτιού του Σόσα-Σελίς, τραυματίζοντάς τον στο πόδι.

«Ο κ. Κάστρο επινόησε μια ιστορία για να δικαιολογήσει τους πυροβολισμούς μέσα από την μπροστινή πόρτα ενός σπιτιού όπου βρίσκονταν πολλοί άνθρωποι. Η σφαίρα που έριξε κατέληξε στον τοίχο ενός παιδικού δωματίου», δήλωσε η Μοριάρτι.

Το γραφείο της εισαγγελέως συνεχίζει, παράλληλα, την έρευνα για τους ομοσπονδιακούς πράκτορες μετανάστευσης που πυροβόλησαν και σκότωσαν τη Ρενέ Γκουντ και τον Άλεξ Πρέτι, δύο Αμερικανούς πολίτες, τον περασμένο Ιανουάριο.

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