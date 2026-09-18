Διπλό θετικό σήμα για την Ελλάδα: BBB+ από Scope, θετικό outlook από Moody’s – «Έχει τεράστια αξία», τόνισε ο Πιερρακάκης

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Διπλό θετικό μήνυμα για την ελληνική οικονομία έστειλαν Scope Ratings και Moody’s, με δύο διαφορετικές κινήσεις στην αξιολόγηση της χώρας. Η Scope αναβάθμισε το ελληνικό αξιόχρεο σε BBB+ από BBB, με σταθερές προοπτικές, ενώ η Moody’s διατήρησε την πιστοληπτική αξιολόγηση στο Baa3, αλλά αναβάθμισε τις προοπτικές από σταθερές σε θετικές. Η αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους, τα υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα και η ανθεκτικότητα της οικονομίας βρίσκονται στο επίκεντρο των αξιολογήσεων.

Η Scope ανεβάζει την Ελλάδα στο BBB+

Η Scope Ratings προχώρησε στην αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας κατά μία βαθμίδα, στο BBB+, από BBB, αλλάζοντας παράλληλα τις προοπτικές από θετικές σε σταθερές. Πρόκειται για τη δεύτερη αναβάθμιση της χώρας εντός της επενδυτικής βαθμίδας από τον συγκεκριμένο οίκο.

Κεντρικό ρόλο στην απόφαση διαδραματίζει η ταχεία αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους, σε συνδυασμό με τις ισχυρές δημοσιονομικές επιδόσεις και τη βελτίωση της ανθεκτικότητας της οικονομίας.

Η Scope εκτιμά ότι το δημόσιο χρέος θα υποχωρήσει περίπου στο 136% του ΑΕΠ το 2026, από 146,1% το 2025, με τη μείωσή του να υποστηρίζεται και από τις νέες πρόωρες αποπληρωμές. Τα επίσημα στοιχεία του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους καταγράφουν το χρέος στο 146,1% του ΑΕΠ για το 2025 και προβλέπουν περαιτέρω ισχυρή αποκλιμάκωση το 2026.

Σύμφωνα με την έκθεση του οίκου, η πτωτική πορεία αναμένεται να συνεχιστεί, με το χρέος να διαμορφώνεται περίπου στο 110% του ΑΕΠ έως το 2031.

Παράλληλα, η Scope υπογραμμίζει ότι η ιδιαίτερη διάρθρωση του ελληνικού χρέους, οι μεγάλες διάρκειες αποπληρωμής και ο σχετικά χαμηλός κίνδυνος αναχρηματοδότησης λειτουργούν υποστηρικτικά για τη βιωσιμότητά του.

Moody’s: Στο Baa3 η Ελλάδα με θετικές πλέον προοπτικές

Την ίδια ώρα, η Moody’s διατήρησε την πιστοληπτική αξιολόγηση της Ελλάδας στη βαθμίδα Baa3, που αποτελεί επενδυτική βαθμίδα, αλλά αναβάθμισε τις προοπτικές σε θετικές από σταθερές.

Η κίνηση της Moody’s έρχεται να προστεθεί στις αντίστοιχες αλλαγές προοπτικών που είχαν προηγηθεί από άλλους οίκους.

Η R&I είχε αναβαθμίσει στις 17 Αυγούστου το outlook της Ελλάδας από σταθερό σε θετικό, διατηρώντας το αξιόχρεο στο BBB, επικαλούμενη μεταξύ άλλων την ανάπτυξη, τα πρωτογενή πλεονάσματα και την αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους.

Ακολούθησε στις 4 Σεπτεμβρίου η DBRS Morningstar, η οποία επίσης διατήρησε την αξιολόγηση στο BBB, αλλά μετέτρεψε τις προοπτικές από σταθερές σε θετικές.

Πιερρακάκης: «Η Ελλάδα αναβαθμίζεται σε μια στιγμή που οι διεθνείς αγορές δοκιμάζονται»

Στις αποφάσεις των δύο οίκων αναφέρθηκε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, επισημαίνοντας τη σημασία της χρονικής συγκυρίας.

«Η Ελλάδα αναβαθμίζεται σήμερα δύο φορές, από δύο διαφορετικούς διεθνείς οίκους αξιολόγησης, σε μια στιγμή που οι διεθνείς αγορές δοκιμάζονται. Και αυτό έχει τεράστια αξία.

Οι αποφάσεις αυτές αναγνωρίζουν ότι η ελληνική οικονομία έχει αποκτήσει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και αξιοπιστία. Επιβεβαιώνουν τις ισχυρές δημοσιονομικές επιδόσεις, την ανάπτυξη πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, την άνοδο των επενδύσεων και την πρόοδο των μεταρρυθμίσεων.

Αναδεικνύουν, όμως, και μια πολύ συγκεκριμένη επιλογή μας. Να αξιοποιούμε τη δημοσιονομική πρόοδο για να μειώνουμε ταχύτερα το δημόσιο χρέος, προχωρώντας σε πρόωρες αποπληρωμές. Αυτή η στρατηγική ενισχύει τη θέση της Ελλάδας και την κάνει πιο ανθεκτική απέναντι στις διεθνείς αναταράξεις.

Η αξιοπιστία χτίζεται με αποτελέσματα. Οι σημερινές αποφάσεις, όπως και η επιστροφή του Χρηματιστηρίου της Αθήνας στις ανεπτυγμένες αγορές, είναι σημαντικές κατακτήσεις μιας πορείας που πρέπει να συνεχίσουμε. Με δημοσιονομική συνέπεια, επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις που αυξάνουν την παραγωγικότητα και δημιουργούν καλύτερα αμειβόμενες δουλειές και υψηλότερα εισοδήματα για τους πολίτες», ανέφερε.

Πλεόνασμα 1,7% και πρωτογενές 4,9% το 2025

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνει η Scope και στη δημοσιονομική εικόνα της χώρας.

Για το 2025, το γενικό δημοσιονομικό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα 1,7% του ΑΕΠ, ενώ το πρωτογενές πλεόνασμα έφτασε στο 4,9% του ΑΕΠ. Τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνονται και από τα επίσημα δεδομένα για τα δημόσια οικονομικά.

Ο οίκος εκτιμά ότι η Ελλάδα θα εξακολουθήσει να εμφανίζει από τις ισχυρότερες δημοσιονομικές επιδόσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σημαντικό ρόλο, σύμφωνα με την αξιολόγηση, έχει διαδραματίσει και η βελτίωση της φορολογικής διοίκησης, μέσα από θεσμικές αλλαγές και την ψηφιοποίηση, που έχουν ενισχύσει την είσπραξη δημόσιων εσόδων.

Ανάπτυξη πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο

Η Scope καταγράφει παράλληλα ενίσχυση της ανθεκτικότητας της ελληνικής οικονομίας.

Η πραγματική ανάπτυξη διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο στο 2,1% την περίοδο 2023-2025, έναντι περίπου 1% στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντίστοιχη εικόνα περιγράφει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία σημειώνει ότι το ελληνικό ΑΕΠ αυξανόταν κατά 2,1% ετησίως την τριετία αυτή.

Η οικονομική δραστηριότητα στηρίζεται, μεταξύ άλλων, στην εγχώρια ζήτηση, στον τουρισμό, στην αύξηση των επενδύσεων, στην εφαρμογή διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και στους ευρωπαϊκούς πόρους.

Ο ρόλος των επενδύσεων και του Ταμείου Ανάκαμψης

Ξεχωριστή θέση στην αξιολόγηση καταλαμβάνει η ανάκαμψη των επενδύσεων.

Σύμφωνα με τη Scope, οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έχουν συμβάλει στη χρηματοδότηση έργων για τον εκσυγχρονισμό των υποδομών, την ψηφιοποίηση και την πράσινη μετάβαση, ενώ οι αλλαγές στη δημόσια διοίκηση, στη φορολογία και στο επιχειρηματικό περιβάλλον έχουν βελτιώσει τις συνθήκες για νέες επενδύσεις.

Έως το τέλος Ιουνίου του 2026, η Ελλάδα είχε λάβει 24,6 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, ποσό που αντιστοιχεί στο 68,5% των συνολικών διαθέσιμων πόρων του ελληνικού σχεδίου.

Θετική αξιολόγηση για θεσμούς και μεταρρυθμίσεις

Η Scope αξιολογεί θετικά και τους παράγοντες που σχετίζονται με τη διακυβέρνηση και τη λειτουργία των θεσμών, επισημαίνοντας το σταθερό θεσμικό πλαίσιο και τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις αλλαγές στη δημόσια διοίκηση, στη φορολογική διοίκηση και στην ψηφιοποίηση, καθώς και στις παρεμβάσεις που αποσκοπούν στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του δημόσιου τομέα.

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