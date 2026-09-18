Η Λαγκάρντ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο πρόωρης αποχώρησής της από την ΕΚΤ

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Ανοιχτό άφησε η Κριστίν Λαγκάρντ το ενδεχόμενο να μην ολοκληρώσει τη θητεία της στην προεδρία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η οποία λήγει τον Οκτώβριο του 2027, εν μέσω επίμονων σεναρίων για πρόωρη αποχώρησή της.

Μιλώντας στο ιρλανδικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο RTE, η πρόεδρος της ΕΚΤ ρωτήθηκε για τις φήμες περί πρόωρης παραίτησής της, οι οποίες κυκλοφορούν κατά το μεγαλύτερο μέρος του 2026.

«Φεύγω το 2027», απάντησε αρχικά.

Το «θα δούμε» για τον Οκτώβριο του 2027

Όταν ρωτήθηκε εάν εννοεί ότι θα παραμείνει στη θέση της έως τον Οκτώβριο του 2027, οπότε ολοκληρώνεται κανονικά η θητεία της, η Λαγκάρντ περιορίστηκε να απαντήσει: «Θα δούμε».

«Αυτό που μπορώ να σας πω σε αυτή τη φάση είναι ότι ανεξάρτητα από τον χρόνο, αυτό θα αντιμετωπιστεί με τον πιο επαγγελματικό τρόπο, όπως αρμόζει», πρόσθεσε.

Η τοποθέτησή της αφήνει έτσι ανοιχτό το ζήτημα του ακριβούς χρόνου κατά τον οποίο θα αποχωρήσει από την ηγεσία της ΕΚΤ.

Στο προσκήνιο ο Κλάας Κνοτ για τη διαδοχή

Την ίδια ώρα, η συζήτηση για τον επόμενο πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας έχει ήδη ξεκινήσει.

Πηγές ανέφεραν αυτή την εβδομάδα στο Reuters ότι η Γαλλία προτίθεται να στηρίξει τον Ολλανδό Κλάας Κνοτ ως διάδοχο της Λαγκάρντ.

Η στήριξη αυτή, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εντάσσεται σε συμφωνία βάσει της οποίας Γάλλος υποψήφιος θα επιλεγεί για τη θέση του επικεφαλής οικονομολόγου της ΕΚΤ.

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