ΠΑΣΟΚ και ο υπόλοιπος πολιτικός κόσμος αποχαιρετούν τη Μαργαρίτα Παπανδρέου

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Ο θάνατος της Μαργαρίτας Παπανδρέου έχει προκαλέσει θλίψη στον πολιτικό κόσμο, με τον Νίκο Ανδρουλάκη, στελέχη του ΠΑΣΟΚ, αλλά και στελέχη άλλων κομμάτων και ο ΠτΔ, Κώστας Τασούλας, να την αποχαιρετούν.

Ανδρουλάκης: Η προσωπική της διαδρομή σφράγισε την σύγχρονη Ελλάδα

Ο Νίκος Ανδρουλάκης έκανε λόγο για μια γυναίκα που «συνέδεσε το όνομά της με τον αγώνα για τα δικαιώματα των γυναικών».

«H Μαργαρίτα Παπανδρέου συνέδεσε το όνομά της με τον αγώνα για τα δικαιώματα των γυναικών και την κοινωνική πρόοδο.

Με τη διεκδικητική δημόσια παρουσία της, συνέβαλε στη μεταρρύθμιση του Οικογενειακού Δικαίου, την ισότητα και χειραφέτηση των γυναικών σε μια εποχή κατά την οποία η κατοχύρωση αυτών των δικαιωμάτων σε κάθε πτυχή της κοινωνικής και οικονομικής ζωής δεν ήταν αυτονόητη. Πρωτοστάτησε στην ίδρυση της Ένωσης Γυναικών Ελλάδας (ΕΓΕ), της οποίας διετέλεσε Πρόεδρος.

Η προσωπική της διαδρομή στο πλευρό του Ανδρέα Παπανδρέου συνδέθηκε με τα ορόσημα μιας περιόδου πολιτικών, κοινωνικών και θεσμικών μετασχηματισμών, που σφράγισαν τη σύγχρονη Ελλάδα.

Την αποχαιρετούμε με σεβασμό. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στον Γιώργο, τη Σοφία, τον Νίκο και τον Αντρίκο καθώς και στα πολυαγαπημένα της εγγόνια» έγραψε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Γερουλάνος: Τι γυναίκα, τι ιστορία, τι αγώνες!

Ο Παύλος Γερουλάνος έκανε λόγο για μια γυναίκα για την οποία -όπως τονίζει- ένιωθε περήφανος που εκπροσωπούσε την Ελλάδα στο εξωτερικό, για τους αγώνες που έδωσε για το οικογενειακό δίκαιο.

Η ανάρτησή του:

«Τι Γυναίκα. Τι Ιστορία. Τι Αγώνες.

Ήταν αμέτρητες οι φορές στο παρελθόν όταν, εκπροσωπώντας τη χώρα στο εξωτερικό, ένιωσα περήφανος γιατί το οικογενειακό δίκαιο της Ελλάδας ήταν μπροστά από τις περισσότερες χώρες. Ή γιατί η θέση της Ελλάδας σε διάφορα fora, από πρωτοβουλίες για την παγκόσμια ειρήνη μέχρι τα θέματα ισότητας, ήταν αναβαθμισμένη από την αθόρυβη δραστηριότητα της Μαργαρίτας.

Η πραγματικότητα είναι ότι για πολλά από αυτά που νιώσαμε κατά καιρούς περήφανοι ως Έλληνες, η Μαργαρίτα είχε συμβάλει ουσιαστικά.

Και όταν μια τέτοια μεγάλη προσωπικότητα, γεννημένη σε μια άλλη χώρα, έρχεται εδώ και μας κάνει περήφανους ως Έλληνες, της χρωστάμε ακόμα περισσότερα. Ένιωθα πάντα μια απέραντη ευγνωμοσύνη για τη Μαργαρίτα.

Γιώργο, Νίκο, Αντρίκο, Σοφία, η απώλεια σας είναι και δική μας, είναι όλης της Ελλάδας»

Τασούλας: Είχε το βλέμμα στραμμένο πάντα στον άνθρωπο

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, έγραψε για την απώλεια της Μαργαρίτας Παπανδρέου: «Η Μαργαρίτα Παπανδρέου σφράγισε με τη δράση και την παρουσία της τον δημόσιο βίο της χώρας.

Σε ολόκληρη τη μακρά της διαδρομή αναζήτησε διεξόδους στα μεγάλα προβλήματα της εποχής της, με βλέμμα στραμμένο πάντα στον άνθρωπο. Υπερασπίστηκε την ευπαθή ισότητα, την ελευθερία και τα δικαιώματα των γυναικών ως θεμέλια μιας δικαιότερης κοινωνίας.

Μεγάλωσε μέσα στην πολιτική, αναλαμβάνοντας, όπως έλεγε, μόνο τις υποθέσεις στις οποίες μπορούσε να πιστέψει. Ενδιαφέρθηκε για την υγεία, την κοινωνική αλληλεγγύη, τον αντικαρκινικό αγώνα, την αντιμετώπιση της φυματίωσης και της πολιομυελίτιδας, για τη στήριξη των σχολικών συσσιτίων και των πιο ευάλωτων πολιτών.

Αγάπησε βαθιά την Ελλάδα. Υπήρξε σύζυγος Πρωθυπουργού και μητέρα Πρωθυπουργού, αλλά πάνω απ’ όλα ενεργή πολίτης, καθώς αντιμετώπιζε τις δημόσιες υποθέσεις ως δικές της.

Με την πλούσια δράση της στην Ένωση Γυναικών Ελλάδος και την επιρροή της στη δημόσια πολιτική, στήριξε και ενέπνευσε τη μεταρρύθμιση του οικογενειακού δικαίου, την τομή στα κοινωνικά και πολιτικά δικαιώματα και τον εκσυγχρονισμό της θέσης της γυναίκας στην ελληνική κοινωνία.

Η παρουσία της υπήρξε εξίσου δυναμική και πέρα από τα εθνικά σύνορα, με διεθνείς παρεμβάσεις και λόγο θαρραλέο.

Εκφράζω τα ειλικρινή συλλυπητήριά μου στην οικογένειά της και στους οικείους της».

Χάρης Δούκας: Ξεχωριστή προσωπικότητα της προοδευτικής παράταξης

Σε story του ο Χάρης Δούκας έκανε λόγο για μια γυναίκα με «ξεχωριστή προσωπικότητα».

Δούρου: Μαχητική, διεκδικητική, αποτελεσματική

Η πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, έγραψε για την απώλειά της:

«Η Μαργαρίτα Παπανδρέου ήταν φεμινίστρια πριν από την εποχή του Me Too. Αυτό όμως δεν την εμπόδισε να είναι μαχητική, διεκδικητική και αποτελεσματική σε καιρούς που ακόμη τα αυτονόητα δικαιώματα των γυναικών δεν ήσαν αυτονόητα.

Η ίδρυση της Ένωσης Γυναικών Ελλάδας έφερε τη σφραγίδα της, άνοιξε δρόμους, δημιούργησε προοπτικές. Πάντα παρούσα με ήθος και άποψη. Αποχαιρετάμε σήμερα μια από τις χαρακτηριστικότερες προσωπικότητες του γυναικείου κινήματος της πατρίδας μας»

Η ανάρτηση Κασσελάκη για την Μ. Παπανδρέου

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