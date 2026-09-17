Αποστομωτική απάντηση Μαρινάκη στην απρόκλητη επίθεση της Ντόρας: Έχω αποδείξει αν προσέχω, είμαι απέναντι στην ανθρωποφαγία

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Με αυστηρό τρόπο απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης στην παραίνεση της Ντόρας Μπακογιάννη, «να είναι πιο προσεκτικός», με αφορμή τις δηλώσεις του για το επίδομα ανεργίας.

Η Ντόρα Μπακογιάννη, σε μια ασυνήθιστη κίνηση στα όρια του εσωκομματικού μαχαιρώματος, επιτέθηκε στον κυβερνητικό εκπρόσωπο μιλώντας στον ΑΝΤ1 το πρωί της Πέμπτης. Όπως σημείωσε «κακώς έγινε η κουβέντα» για το επίδομα ανεργίας ξεκαθαρίζοντας ότι το ζήτημα αλλαγών στη χορήγηση του επιδόματος ανεργίας «δε συζητιέται, τέλος» και λέγοντας, μάλιστα, ότι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα αναφερθεί στο ζήτημα και «θα το κλείσει», ενώ αναφερόμενη στον Π. Μαρινάκη σημείωσε δηκτικά ότι «επειδή είναι κυβερνητικός εκπρόσωπος πρέπει να προσέχει πιο πολύ». Μάλιστα, μπαίνοντας στην ουσία του ζητήματος που ανακινήθηκε – το επίδομα ανεργίας να δίνεται μόνο για δύο μήνες – εκτίμησε ότι και μόνο η συζήτηση θα μπορούσε να προκαλέσει «κολοσσιαία» έλλειψη εργαζομένων στον Τουρισμό.

Ερωτηθείς σχετικά, ο Π. Μαρινάκης σημείωσε στη διάρκεια του briefing ότι «νομίζω ότι τρεισήμισι χρόνια τώρα έχω αποδείξει αν προσέχω. Και η προσοχή που πρέπει να δείχνω είναι να είμαι όσο πιο ακριβής, να υπερασπίζομαι τις κυβερνητικές πολιτικές, να στηρίζω ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να βρίσκονται σε μια δύσκολη θέση στο πλαίσιο της ανθρωποφαγίας. Αυτό θα συνεχίσω να κάνω και, εν πάση περιπτώσει, μην μένετε στους τίτλους μιας είδησης, καλό είναι να βλέπουμε συνολικά τι λέει κάποιος όταν απαντάει».

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