Κυριάκος Μητσοτάκης από το Ελεγκτικό Συνέδριο: «Οι βαθιές τομές απαιτούν σταθερότητα» (Video

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Μήνυμα επιτάχυνσης της απονομής δικαιοσύνης στη χώρα έστειλε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην εκδήλωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την ολοκλήρωση της ψηφιακής και ενεργειακής αναβάθμισής του.

Μάλιστα, αφού τόνισε ότι οι βαθιές τομές απαιτούν συνέχεια, μεταρρυθμιστικό σχέδιο και σταθερότητα ώστε να γίνουν πράξη, πιάστηκε από την ατάκα του υπουργού Δικαιοσύνης, Γιώργου Φλωρίδη, ο οποίος είπε ότι «υπογράφω εδώ μπροστά σας ότι το 2030 η Ελλάδα θα είναι στις πέντε πρώτες χώρες και όχι στις 10», με τον Κ. Μητσοτάκη να συμπληρώνει με νόημα: «Εφόσον μας εμπιστευτεί και πάλι ο ελληνικός λαός».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έβαλε ως πρώτο ορόσημο το τέλος του 2027, με στόχο ο χρόνος έκδοσης μιας δικαστικής απόφασης να έχει μειωθεί περισσότερο από το μισό. Αναφέρθηκε στον νέο Δικαστικό Χάρτη, λέγοντας ότι ήδη αρχίζει να δίνει σημαντικά αποτελέσματα, στους νέους κώδικες με τις αυστηρότερες προθεσμίες, αλλά και στη Δικαστική Αστυνομία, η οποία, όπως είπε, «για χρόνια βρισκόταν στα χαρτιά» και πλέον βρίσκεται σε πλήρη ανάπτυξη.

Με αφορμή τις ευρωπαϊκές εκθέσεις για το κράτος δικαίου στην Ελλάδα ο κ. Μητσοτάκης παρατήρησε πως «όσο και η αντιπολίτευση να θέλει να κάνει το άσπρο-μαύρο, όταν η αντιπολίτευση επιτίθεται στην κυβέρνηση, εμμέσως επιτίθεται και σε εσάς (σ.σ. τους δικαστές του ελεγκτικού συνεδρίου) και αυτό είναι άδικη κριτική. Πρέπει να αναγνωρίζουμε με γενναιοδωρία την πρόοδο που έχουμε πετύχει»

Παράλληλα αναφέρθηκε στην Τεχνητή Νοημοσύνη λέγοντας «η τεχνολογία είναι βοηθός και σύμβουλος αλλά ποτέ αντικαταστάτης της ανθρώπινης κρίσης. Το ερώτημα δεν είναι αν θα αξιοποιήσουμε την Τεχνητή Νοημοσύνη αλλά με ποιον τρόπο και ποια ταχύτητα και ποιες δικλίδες ασφαλείας. Η τελική απόφαση παραμένει αδιαπραγμάτευτα στα χέρια το μυαλό, την ενσυναίσθηση, την συνείδηση των δικαστών».

Όπως σημείωσε, «στον κόσμο των προηγμένων μοντέλων της ΑΙ γίνεται συζήτηση για το αν μπορεί να έχει συνείδηση. Δεν πιστεύω ότι μπορούμε να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο και χαίρομαι γιατί εδώ έχετε βρει ισορροπία ανάμεσα στη χρησιμότητα και τα όρια της τεχνητής νοημοσύνης ως ένας καταλύτης για τη βελτίωση αλλά ποτέ αντικαταστάτης της κρίσης του δικαστή»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ευχαρίστησε την πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τη συνεργασία στην ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, τονίζοντας ότι δεν χάθηκε «ούτε 1 ευρώ ευρωπαϊκών πόρων». Θύμισε μάλιστα ότι, όταν σχεδιαζόταν το Ταμείο, υπήρχε στις λεγόμενες «φειδωλές χώρες» η εκτίμηση ότι η Ελλάδα δεν θα κατάφερνε να απορροφήσει το σύνολο των ευρωπαϊκών πόρων. «Τους διαψεύσαμε», είπε.

Τέλος, αναφερόμενος στην κριτική για τις απευθείας αναθέσεις, μιλώντας για «ανυπόστατους ισχυρισμούς» σχετικά με τον αριθμό τους. Όπως είπε, τα νούμερα που χρησιμοποιούνται αφορούν κυρίως την Τοπική Αυτοδιοίκηση και όχι την κυβέρνηση.

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