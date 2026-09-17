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17.09.2026 14:03

Ριάνα: Διασκέδασε με τις φίλες της στη συναυλία της Σελίν Ντιόν στο Παρίσι (Videos)

17.09.2026 14:03
rihanna-celine_dion-new

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Σε συναυλία της Σελίν Ντιόν στο Παρίσι βρέθηκε η Ριάνα, η οποία έκανε μία πολύ εντυπωσιακή εμφάνιση με ριγέ κοστούμι.

Η τραγουδίστρια παρακολούθησε το σόου της Τετάρτης (16/9), στο πλαίσιο των 16 εμφανίσεων που έχει προγραμματίσει η Σελίν Ντιόν στη γαλλική πρωτεύουσα τέσσερα χρόνια μετά την απομάκρυνσή της από τις μουσικές σκηνές λόγω της περιπέτειας υγείας της, από τη διάγνωση με το σύνδρομο του δύσκαμπτου ατόμου και έπειτα.

Η Ριάνα φόρεσε ένα σκούρο μπλε κοστούμι με λεπτές ρίγες, αφήνοντας να διακρίνεται από κάτω ένα μαύρο bralette με δαντέλα, ενώ ολοκλήρωσε το look της με μαύρα γυαλιά ηλίου, ασημί τσάντα, παπούτσια με κροκό εφέ και έντονο κόκκινο κραγιόν.

Στα βίντεο που κυκλοφόρησαν στο TikTok από τη βραδιά, η τραγουδίστρια παρουσιάζεται να χορεύει και να τραγουδά μαζί με τις φίλες της, απολαμβάνοντας τη στιγμή.

@ramofenty

Rihanna spotted at Céline Dion’s concert tonight.

♬ Talk That Talk – Album Version – Rihanna
@ririfanepage Riri with her friend at concert of celine dion #rihanna#friend#celindion #concerts #night ♬ audio originale – Rihannafanpage
@ririfanepage Riri sing with her friend at concert of celine dion #rihanna #celinedion #friend#concerts#sing ♬ audio originale – Rihannafanpage

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