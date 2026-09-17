Παρεάκι Mega – ΣΚΑΪ στην κορυφή της τηλεθέασης την Τετάρτη (16/9)

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Μπάλα και «Μπλε ώρες» από τη μία και «Live news» μαζί με κάτι από prime time επαναλήψεων από την άλλη, έφεραν ΣΚΑΪ και Mega στην ίδια θέση στις προτιμήσεις των τηλεθεατών χθες.

Βελτιωμένη επίδοση λόγω μπάλας-ευρωπαϊκής, όμως- επίσης είχε ο ΑΝΤ1 αλλά και το Open που κι εκείνος όπως ο ΣΚΑΪ μετέδωσε ποδοσφαιρική αναμέτρηση για το Κύπελλο Ελλάδας.

Σε γενικές γραμμές ήταν μια καλή ημέρα για τα κανάλια, ακόμα και για τα κρατικά με εξαίρεση το ΕΡΤNews που είδε το μερίδιο του να μεταβάλλεται κατά -0,7% σε σχέση με την Τρίτη.

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