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17.09.2026 13:16

Ο Μητσοτάκης παραχωρεί στην ΕΡΤ την πρώτη του συνέντευξη μετά τη ΔΕΘ 

17.09.2026 13:16
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Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραχωρεί σήμερα, Πέμπτη, την πρώτη του συνέντευξη μετά τη ΔΕΘ, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ (18:00).

Ο πρωθυπουργός μετά και τις πρώτες δημοσκοπήσεις μετά την Διεθνή Έκθεση, θα απαντήσει στα κρίσιμα ερωτήματα της επικαιρότητας, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, την οικονομία, τη διεθνή ενεργειακή κρίση, αλλά και στις κυβερνητικές πρωτοβουλίες και τις προτεραιότητες, αλλά και στο πολιτικό σκηνικό εν όψει των εκλογών του 2027.

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