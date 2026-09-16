Pulse: Δυσπιστία άφησε η ΔΕΘ, δεν έπεισαν οι εξαγγελίες Μητσοτάκη, Τσίπρα και Ανδρουλάκη – Επιμένει η «γκρίζα ζώνη»

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Μόλις 32% αξιολογεί θετικά την παρουσία Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, ενώ στο 25% διαμορφώνεται η θετική αξιολόγηση για Ανδρουλάκη και Τσίπρα. Στο 26,5% η ΝΔ στην πρόθεση ψήφου, δεύτερη η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη με 15%, στη δημοσκόπηση της Pulse για λογαριασμό του ΣΚΑΪ.

Οι εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη συγκεντρώνουν το υψηλότερο ποσοστό θετικών αξιολογήσεων, καθώς το 32% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι έχει θετική άποψη. Οι προτάσεις τόσο του Νίκου Ανδρουλάκη όσο και του Αλέξη Τσίπρα αξιολογούνται θετικά από το 25% των πολιτών, για τον καθένα.

Το πιο χαρακτηριστικό μήνυμα, ωστόσο, προκύπτει από το ζήτημα που επηρεάζει άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών, δηλαδή την ακρίβεια. Στην ερώτηση για το ποια από τις προτάσεις που παρουσιάστηκαν στη ΔΕΘ αντιμετωπίζει αποτελεσματικότερα το πρόβλημα και τις συνέπειές του, η συχνότερη απάντηση δεν αφορά κανένα από τα τρία πολιτικά πρόσωπα. Το 31% απαντά «κανένας».

Παράλληλα, τα ελληνοτουρκικά εξακολουθούν να αποτελούν σημαντική πηγή ανησυχίας. Το 54% δηλώνει ότι ανησυχεί «αρκετά έως πολύ» για τις σχέσεις με την Τουρκία, με το συγκεκριμένο ποσοστό να παραμένει πάνω από το 50% σε όλες τις τελευταίες μετρήσεις: 56% τον Ιούλιο, 55% τον Μάιο και 53% τον Μάρτιο.

Στην πρόθεση ψήφου με όλες τις απαντήσεις, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί την πρώτη θέση και εμφανίζεται οριακά ενισχυμένη, καθώς συγκεντρώνει 26,5%, έναντι 26% στην προηγούμενη δημοσκόπηση της Pulse.

Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη παραμένει στο 15%, ενώ το ΠΑΣΟΚ συγκεντρώνει 10,5%, από 10% στην προηγούμενη μέτρηση. Η Ελληνική Λύση καταγράφεται στο 7,5%, από 7%, ενώ ακολουθεί το ΚΚΕ με 6%, ποσοστό που παραμένει αμετάβλητο.

Η Πλεύση Ελευθερίας και η ΕΛΠΙΔΑ συγκεντρώνουν από 5%, η Φωνή Λογικής 3%, το ΜέΡΑ25 2,5% και ο ΣΥΡΙΖΑ 2%.

Η επιλογή «άλλο» κόμμα συγκεντρώνει 4,5%, η αποχή/λευκό/άκυρο 1,5%, ενώ οι αναποφάσιστοι και όσοι δεν απαντούν αντιπροσωπεύουν συνολικά 11%.

Στο υποθετικό σενάριο κατανομής των αναποφάσιστων, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 30,5%, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη 17%, το ΠΑΣΟΚ 12%, η Ελληνική Λύση 8,5% και το ΚΚΕ 7%.

Η Πλεύση Ελευθερίας και η ΕΛΠΙΔΑ βρίσκονται στο 5,5%, η Φωνή Λογικής στο 3,5%, το ΜέΡΑ25 στο 3% και ο ΣΥΡΙΖΑ στο 2,5%.

Η συγκεκριμένη καταγραφή αποτυπώνει μια πολιτική σκηνή στην οποία σημαντικό τμήμα του εκλογικού σώματος εξακολουθεί να μην έχει διαμορφώσει σαφή κομματική επιλογή, καθώς το 11% παραμένει στην κατηγορία των αναποφάσιστων ή όσων δεν απαντούν.

Η ΔΕΘ άφησε περισσότερη δυσπιστία παρά πειθώ

Σε ό,τι αφορά την παρουσία και τις προτάσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, το 32% εκφράζει θετική γνώμη. Από αυτό το ποσοστό, το 16% απαντά «σίγουρα θετικά» και ακόμη 16% «μάλλον θετικά».

Στον αντίποδα, αρνητικά αξιολογεί την παρουσία του το 54% των ερωτηθέντων. Ειδικότερα, το 16% απαντά «μάλλον αρνητικά» και το 38% «σίγουρα αρνητικά». Το 14% δεν εκφράζει άποψη.

Η απόσταση ανάμεσα στις θετικές και τις αρνητικές κρίσεις καταγράφει ένα σαφές κλίμα δυσαρέσκειας μετά την παρουσία του πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, καθώς περισσότεροι από ένας στους δύο ερωτηθέντες τοποθετούνται αρνητικά.

Παρόμοια είναι η συνολική εικόνα για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκο Ανδρουλάκη, καθώς η αρνητική αξιολόγηση διαμορφώνεται επίσης στο 54%.

Θετική άποψη εκφράζει το 25% των πολιτών: το 6% απαντά «σίγουρα θετικά» και το 19% «μάλλον θετικά». Αντίθετα, το 29% τον αξιολογεί «μάλλον αρνητικά» και το 25% «σίγουρα αρνητικά». Ένα ποσοστό 21% δηλώνει ότι δεν γνωρίζει ή δεν απαντά.

Και στην περίπτωση του Νίκου Ανδρουλάκη, επομένως, η αρνητική αξιολόγηση βρίσκεται αρκετά υψηλότερα από τη θετική, ενώ αξιοσημείωτο παραμένει και το ποσοστό εκείνων που δεν παίρνουν θέση.

Για τον πρόεδρο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξη Τσίπρα, οι θετικές κρίσεις διαμορφώνονται επίσης στο 25%, ενώ οι αρνητικές φτάνουν το 57%.

Αναλυτικά, το 11% των ερωτηθέντων απαντά «σίγουρα θετικά» και το 14% «μάλλον θετικά». Από την άλλη πλευρά, το 19% δηλώνει «μάλλον αρνητικά» και το 38% «σίγουρα αρνητικά». Το 18% δεν εκφράζει άποψη.

Η εικόνα για τον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Αλέξη Τσίπρα διαφοροποιείται, ωστόσο, όταν η έρευνα εξετάζει ειδικά τους πολίτες που αυτοπροσδιορίζονται ως κεντροαριστεροί. Σε αυτή την κατηγορία, το 52% αξιολογεί θετικά την παρουσία και τις προτάσεις του Αλέξη Τσίπρα, έναντι 45% για τις προτάσεις του Νίκου Ανδρουλάκη.

Δεν έπεισαν οι εξαγγελίες

Η διαφορά γίνεται ακόμη πιο εμφανής όταν οι ερωτηθέντες καλούνται να αφήσουν στην άκρη τη συνολική πολιτική παρουσία των αρχηγών και να αξιολογήσουν την ουσία των εξαγγελιών τους. Το ερώτημα αφορά συγκεκριμένα το κατά πόσο τα μέτρα που παρουσιάστηκαν στη ΔΕΘ θεωρούνται ρεαλιστικά και εφαρμόσιμα.

Το 30% εκτιμά ότι οι προτάσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι «αρκετά, πολύ έως απόλυτα» ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες. Το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται στο 17% για τον Αλέξη Τσίπρα και στο 16% για τον Νίκο Ανδρουλάκη.

Αντίθετα, αρκετά υψηλότερα είναι τα ποσοστά όσων εκφράζουν αμφιβολίες για την εφαρμοσιμότητα των προτάσεων.

Το 40% θεωρεί τις προτάσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη «λίγο, ελάχιστα έως καθόλου» ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες. Για τον Νίκο Ανδρουλάκη το αντίστοιχο ποσοστό φτάνει το 44%, ενώ για τον Αλέξη Τσίπρα ανέρχεται στο 55%.

Με βάση τα συγκεκριμένα ευρήματα, η εμπιστοσύνη στην πρακτική εφαρμογή των εξαγγελιών παραμένει περιορισμένη και για τους τρεις πολιτικούς αρχηγούς, με τα ποσοστά δυσπιστίας να υπερισχύουν.

Ακρίβεια: Η απάντηση «κανένας» ξεπερνά και τους τρεις

Στο ζήτημα της ακρίβειας η δυσπιστία αποτυπώνεται ακόμη πιο έντονα.

Το 31% των ερωτηθέντων απαντά ότι τα μέτρα κανενός από τους τρεις πολιτικούς αρχηγούς δεν αντιμετωπίζουν καλύτερα το πρόβλημα. Το 25% επιλέγει τα μέτρα του Κυριάκου Μητσοτάκη, το 19% εκείνα του Αλέξη Τσίπρα και το 11% τις προτάσεις του Νίκου Ανδρουλάκη.

Ένα επιπλέον 14% δηλώνει ότι δεν έχει άποψη ή δεν απαντά.

Το γεγονός ότι η επιλογή «κανένας» συγκεντρώνει υψηλότερο ποσοστό από καθεμία από τις τρεις επιμέρους πολιτικές προτάσεις αποτυπώνει το έλλειμμα εμπιστοσύνης απέναντι στις λύσεις που παρουσιάστηκαν για ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της καθημερινότητας.

Διαφορετικές αντοχές ανά κοινωνική και επαγγελματική ομάδα

Η ανάλυση ανά κοινωνική και επαγγελματική κατηγορία δίνει μια πιο σύνθετη εικόνα και καταγράφει τις ομάδες στις οποίες εμφανίζονται υψηλότερα ποσοστά θετικών αξιολογήσεων για καθέναν από τους τρεις πολιτικούς αρχηγούς.

Η παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη συγκεντρώνει θετικές αξιολογήσεις από το 45% των συνταξιούχων, το 35% όσων ασχολούνται με τα οικιακά, το 30% των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, το 27% των επιχειρηματιών και επαγγελματιών και το 25% των εργαζομένων στον δημόσιο τομέα.

Για τον Νίκο Ανδρουλάκη, θετική άποψη εκφράζει το 35% των επιχειρηματιών και επαγγελματιών, το 30% των συνταξιούχων, το 27% των εργαζομένων στον δημόσιο τομέα, το 22% όσων ασχολούνται με τα οικιακά και το 18% των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα.

Στην περίπτωση του Αλέξη Τσίπρα, το υψηλότερο ποσοστό θετικών κρίσεων καταγράφεται στους εργαζομένους στον δημόσιο τομέα, με 36%. Ακολουθούν οι επιχειρηματίες και επαγγελματίες με 27%, οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα με 26%, οι συνταξιούχοι με 24% και όσοι ασχολούνται με τα οικιακά με 13%.

Ο Μητσοτάκης παραμένει πρώτος στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός

Στην ερώτηση για το ποιος θεωρείται καταλληλότερος για πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει 30% και ο Αλέξης Τσίπρας 17%, ενώ η επιλογή «κανένας/άλλος» καταγράφεται στο 13%.

Ακολουθούν ο Νίκος Ανδρουλάκης με 8%, ο Κυριάκος Βελόπουλος με 7%, η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 5%, η Μαρία Καρυστιανού με 4% και ο Δημήτρης Κουτσούμπας με 3%.

Από 2% συγκεντρώνουν η Αφροδίτη Λατινοπούλου και ο Γιάνης Βαρουφάκης. Από 1% λαμβάνουν η Ρένα Δούρου, ο Δημήτρης Νατσιός, ο Στέφανος Κασσελάκης και ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και εδώ το ποσοστό του «κανένας/άλλος», το οποίο φτάνει το 13%, δείχνοντας ότι ένα αξιοσημείωτο τμήμα των ερωτηθέντων δεν επιλέγει κάποια από τις συγκεκριμένες πολιτικές προσωπικότητες που περιλαμβάνονται στη μέτρηση.

Πιθανό κόμμα Σαμαρά: Μεγαλύτερη απήχηση στους ψηφοφόρους που έχουν απομακρυνθεί από τη ΝΔ

Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει το ερώτημα σχετικά με το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος με επικεφαλής τον Αντώνη Σαμαρά.

Μεταξύ των ψηφοφόρων που είχαν επιλέξει τη Νέα Δημοκρατία το 2023, αλλά σήμερα δεν δηλώνουν την ίδια πρόθεση ψήφου, το 15% απαντά ότι «σίγουρα» θα ψήφιζε ένα τέτοιο κόμμα, ενώ το 17% δηλώνει ότι «μάλλον» θα το ψήφιζε.

Αντίθετα, μεταξύ όσων εξακολουθούν να δηλώνουν ότι θα ψήφιζαν Νέα Δημοκρατία, το 2% απαντά «σίγουρα ναι» και το 6% «μάλλον ναι».

Η διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων είναι σημαντική και δείχνει ότι το συγκεκριμένο υποθετικό σενάριο συγκεντρώνει υψηλότερη ανταπόκριση μεταξύ ψηφοφόρων που είχαν επιλέξει τη ΝΔ το 2023, αλλά σήμερα έχουν απομακρυνθεί από εκείνη την επιλογή.

Ελληνοτουρκικά: Πάνω από τους μισούς δηλώνουν υψηλό βαθμό ανησυχίας

Σε υψηλά επίπεδα παραμένει και η ανησυχία των πολιτών για τις σχέσεις Ελλάδας και Τουρκίας και γενικότερα για τα ελληνοτουρκικά.

Τον Σεπτέμβριο, το 54% δηλώνει ότι ανησυχεί «αρκετά έως πολύ». Το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 56% τον Ιούλιο, 55% τον Μάιο και 53% τον Μάρτιο.

Το 21% απαντά ότι ανησυχεί «μέτρια», ενώ το 17% δηλώνει «λίγο, ελάχιστα έως καθόλου».

Παρά τις μικρές μεταβολές από μέτρηση σε μέτρηση, το βασικό στοιχείο παραμένει σταθερό: περισσότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες δηλώνουν σταθερά υψηλό επίπεδο ανησυχίας για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Η έρευνα της Pulse RC πραγματοποιήθηκε για την τηλεόραση του ΣΚΑΪ από τις 13 έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2026.

Το πανελλαδικό δείγμα αποτελείται από 1.106 ενήλικες με δικαίωμα ψήφου. Η συλλογή των απαντήσεων έγινε τηλεφωνικά και μέσω διαδικτύου.

Το δειγματοληπτικό σφάλμα, με διάστημα βεβαιότητας 95%, διαμορφώνεται στο ±2,9%.

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