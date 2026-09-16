Αυξήσεις στις τιμές των ταξί: Ακριβότερες οι διαδρομές από και προς τα αεροδρόμια – Η νέα τιμολόγηση

Takeaways by to pontiki AI Αυξήσεις στις τιμές των διαδρομών από και προς τα αεροδρόμια καθώς και στο κόστος αναμονής ανακοίνωσε το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής.

Η διαδρομή προς το κέντρο της Αθήνας διαμορφώνεται στα 50 ευρώ, ενώ κατά τη νυχτερινή περίοδο η τιμή ανέρχεται στα 65 ευρώ.

Στη Θεσσαλονίκη η σταθερή τιμή προς το αεροδρόμιο ορίζεται στα 38 ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση από τα 28 ευρώ που ίσχυαν προηγουμένως.

Το κόστος της αναμονής των οχημάτων αυξάνεται στα 20 ευρώ ανά ώρα, από τα 15 ευρώ που ίσχυαν μέχρι σήμερα.

Οι νέες χρεώσεις θα τεθούν σε ισχύ αμέσως μετά τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως για τον κλάδο.

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Νέες αυξημένες τιμές έρχονται στις μετακινήσεις των επιβατών με ταξί για τις διαδρομές από και προς τα δυο μεγάλα αεροδρόμια της χώρας με τα αστικά κέντρα καθώς και στην περίπτωση αναμονής του οχήματος.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ), η νέα τιμολόγηση αποτελεί αποτέλεσμα της συζήτησης του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με τους εκπροσώπους του κλάδου και θα ισχύσει αμέσως μετά τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης στο ΦΕΚ.

Η νέα τιμολόγηση, όπως αναφέρει η ίδια ανακοίνωση, έρχεται «μετά από την επίμονη πίεση και την τεκμηριωμένη εισήγηση του για ανάγκη προσαρμογής των κομίστρων στα σημερινά οικονομικά δεδομένα και στο πραγματικό κόστος λειτουργίας των ταξί».

Με τη νέα ρύθμιση:

Η σταθερή τιμή της διαδρομής από το αεροδρόμιο προς το κέντρο της Αθήνας διαμορφώνεται στα 50 ευρώ

Η αντίστοιχη τιμή κατά τη νυχτερινή περίοδο, από 00:00 έως 05:00 διαμορφώνεται στα 65 ευρώ

Για τη Θεσσαλονίκη η σταθερή τιμή της διαδρομής προς το αεροδρόμιο διαμορφώνεται στα 28 ευρώ από 25 ευρώ που ισχύει σήμερα με μονή ταρίφα , και από 35 σε 38 ευρώ με διπλή ταρίφα

από 25 ευρώ που ισχύει σήμερα με , και από 35 σε με Η χρέωση για χρόνο αναμονής αυξάνεται στα 20 ευρώ ανά ώρα από 15 ευρώ που ισχύει σήμερα.

ΣΑΤΑ: Αναγκαίο βήμα η αναπροσαρμογή των τιμών

«Η αναπροσαρμογή των τιμών αποτελεί ένα αναγκαίο βήμα για την οικονομική βιωσιμότητα του επαγγελματία αυτοκινητιστή ταξί καθώς το λειτουργικό κόστος του κλάδου έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Το ταξί αποτελεί βασικό κρίκο της αστικής και τουριστικής μετακίνησης και ο επαγγελματίας οδηγός καλείται καθημερινά να ανταποκριθεί σε αυξημένα κόστη καυσίμων, συντήρησης, ασφάλισης, φορολογίας και γενικότερα λειτουργίας του οχήματος», επισημαίνει στην ανακοίνωσή του το ΣΑΤΑ. Παράλληλα «θεωρεί πως η συγκεκριμένη απόφαση αποτελεί αναγνώριση της πραγματικότητας που βιώνει καθημερινά ο επαγγελματίας του κλάδου».

Τέλος, δηλώνει πως «η αναπροσαρμογή, πάντως, δεν σημαίνει ότι κλείνει ο κύκλος των διεκδικήσεων», διαμηνύοντας ότι θα συνεχίσει να πιέζει για ένα νέο πλαίσιο λειτουργίας του κλάδου στην Αττική.

Υπουργείο Μεταφορών: «Δεν μεταβάλλεται η βασική ταρίφα των ταξί και η ελάχιστη χρέωση»

«Δεν μεταβάλλεται η βασική ταρίφα (μονή και διπλή) των ταξί και η ελάχιστη χρέωση 4 ευρώ παραμένει αμετάβλητη», ξεκαθάρισαν πηγές του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, σχετικά με τη νέα τιμολόγηση.

Οι ίδιες πηγές σημείωσαν ότι, με τις νέες τιμές, το ανώτατο όριο του κομίστρου αναμονής που εισπράττεται κατόπιν ελεύθερης συμφωνίας μεταξύ του οδηγού του αυτοκινήτου και του επιβάτη αυξάνεται από 25 σε 40 ευρώ.

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