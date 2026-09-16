Αυξήσεις στις τιμές των ταξί: Ακριβότερες οι διαδρομές από και προς τα αεροδρόμια – Η νέα τιμολόγηση

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Νέες αυξημένες τιμές έρχονται στις μετακινήσεις των επιβατών με ταξί για τις διαδρομές από και προς τα δυο μεγάλα αεροδρόμια της χώρας με τα αστικά κέντρα καθώς και στην περίπτωση αναμονής του οχήματος.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ), η νέα τιμολόγηση αποτελεί αποτέλεσμα της συζήτησης του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με τους εκπροσώπους του κλάδου και θα ισχύσει αμέσως μετά τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης στο ΦΕΚ.
Η νέα τιμολόγηση, όπως αναφέρει η ίδια ανακοίνωση, έρχεται «μετά από την επίμονη πίεση και την τεκμηριωμένη εισήγηση του για ανάγκη προσαρμογής των κομίστρων στα σημερινά οικονομικά δεδομένα και στο πραγματικό κόστος λειτουργίας των ταξί».
Με τη νέα ρύθμιση:
«Η αναπροσαρμογή των τιμών αποτελεί ένα αναγκαίο βήμα για την οικονομική βιωσιμότητα του επαγγελματία αυτοκινητιστή ταξί καθώς το λειτουργικό κόστος του κλάδου έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Το ταξί αποτελεί βασικό κρίκο της αστικής και τουριστικής μετακίνησης και ο επαγγελματίας οδηγός καλείται καθημερινά να ανταποκριθεί σε αυξημένα κόστη καυσίμων, συντήρησης, ασφάλισης, φορολογίας και γενικότερα λειτουργίας του οχήματος», επισημαίνει στην ανακοίνωσή του το ΣΑΤΑ. Παράλληλα «θεωρεί πως η συγκεκριμένη απόφαση αποτελεί αναγνώριση της πραγματικότητας που βιώνει καθημερινά ο επαγγελματίας του κλάδου».
Τέλος, δηλώνει πως «η αναπροσαρμογή, πάντως, δεν σημαίνει ότι κλείνει ο κύκλος των διεκδικήσεων», διαμηνύοντας ότι θα συνεχίσει να πιέζει για ένα νέο πλαίσιο λειτουργίας του κλάδου στην Αττική.
«Δεν μεταβάλλεται η βασική ταρίφα (μονή και διπλή) των ταξί και η ελάχιστη χρέωση 4 ευρώ παραμένει αμετάβλητη», ξεκαθάρισαν πηγές του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, σχετικά με τη νέα τιμολόγηση.
Οι ίδιες πηγές σημείωσαν ότι, με τις νέες τιμές, το ανώτατο όριο του κομίστρου αναμονής που εισπράττεται κατόπιν ελεύθερης συμφωνίας μεταξύ του οδηγού του αυτοκινήτου και του επιβάτη αυξάνεται από 25 σε 40 ευρώ.
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