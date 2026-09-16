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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

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16.09.2026 21:11

Η Fed αύξησε τα επιτόκια στο 4% – Για πρώτη φορά τα τελευταία τρία χρόνια

16.09.2026 21:11
Fed epitokia – new

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Η Federal Reserve προχώρησε σε αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης, σε μια κίνηση που ήταν ευρέως αναμενόμενη από τους αναλυτές. Πρόκειται για την πρώτη αύξηση επιτοκίων εδώ και περισσότερα από τρία χρόνια

Συγκεκριμένα, η αμερικανική κεντρική τράπεζα αποφάσισε να αυξήσει το βασικό επιτόκιο στο εύρος του 3,75%-4%, από 3,50%-3,75% προηγουμένως.

Σύμφωνα με τις τριμηνιαίες προβλέψεις που δόθηκαν στη δημοσιότητα μετά την τελευταία συνεδρίαση νομισματικής πολιτικής, οι αξιωματούχοι της Fed εκτιμούν ότι θα υπάρξει ακόμη μία αύξηση των επιτοκίων εντός του τρέχοντος έτους. Παράλληλα, προβλέπουν ότι τα επιτόκια θα παραμείνουν σταθερά κατά τη διάρκεια του 2027.

Την ίδια στιγμή, οι αξιωματούχοι της Fed αναθεώρησαν ανοδικά τις βραχυπρόθεσμες εκτιμήσεις τους για την πορεία του πληθωρισμού.

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