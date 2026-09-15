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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

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15.09.2026 13:38

Στα 2,16 ευρώ το πετρέλαιο κίνησης, ανεβαίνουν οι τιμές και σε ρεύμα, φυσικό αέριο – Για «καθημερινές αυξήσεις» προειδοποιούν τα διυλιστήρια

15.09.2026 13:38
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Νέα άνοδος στις τιμές των καυσίμων, με το κόστος να περνά σταδιακά και στην ηλεκτρική ενέργεια.

Το πετρέλαιο συνεχίζει την ανοδική του πορεία στις διεθνείς αγορές, ενώ το φυσικό αέριο καταγράφει σημαντική άνοδο, προκαλώντας νέες πιέσεις στο ενεργειακό κόστος.

Στην ελληνική αγορά, τα διυλιστήρια αύξησαν σήμερα την τιμή του πετρελαίου κίνησης κατά περίπου 3 λεπτά το λίτρο και της αμόλυβδης κατά περίπου 1 λεπτό.

Η μέση πανελλαδική τιμή διαμορφώνεται πλέον στα 2,16 ευρώ το λίτρο (στη 1 το μεσημέρι) για την αμόλυβδη και στα 2,14 ευρώ για το diesel.

Όπως ανέφερε στο ERTnews ο πρόεδρος του Συνδέσμου Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, Νίκος Παπαγεωργίου, νέα ανάλογη αύξηση αναμένεται και αύριο.

Την ίδια ώρα, ο γενικός διευθυντής του ΙΕΛΚΑ, Λευτέρης Κιοσές, εκτιμά ότι η ανοδική πορεία θα συνεχιστεί τις επόμενες ημέρες, με τις τιμές να επιβαρύνονται κατά 2 έως 4 λεπτά ακόμη, ενώ μεγαλύτερες αυξήσεις αναμένονται στην περιφέρεια, λόγω του υψηλότερου κόστους εφοδιασμού.

Πάνω από τα 108 δολάρια το Brent

Στις διεθνείς αγορές, το Brent κινείται πάνω από τα 108 δολάρια το βαρέλι, φθάνοντας περίπου στα 108,2 δολάρια, ενώ το αμερικανικό αργό WTI βρίσκεται κοντά στα 104 δολάρια.

Η νέα εκτίναξη των τιμών συνδέεται με τις γεωπολιτικές εξελίξεις και τις ανησυχίες για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού. Το υψηλότερο κόστος του αργού μεταφέρεται σταδιακά και στα διυλισμένα προϊόντα, αυξάνοντας την πίεση στις τιμές που πληρώνουν οι καταναλωτές.

Ακριβότερη ξεκινά και η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, με την αγορά να προετοιμάζεται για έναν δύσκολο ενεργειακά χειμώνα.

Άνοδος και στο φυσικό αέριο – Πιέσεις στο ρεύμα

Νέα άνοδο καταγράφει και το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο, με την τιμή στο ολλανδικό χρηματιστήριο TTF να κινείται περίπου στα 83-84 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Η εξέλιξη αυτή έχει άμεση επίπτωση και στην ηλεκτρική ενέργεια, καθώς σημαντικό μέρος της ηλεκτροπαραγωγής στην Ελλάδα βασίζεται στο φυσικό αέριο.

Για σήμερα, Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, η χονδρεμπορική τιμή του ρεύματος στην Ελλάδα διαμορφώνεται περίπου στα 170 ευρώ/MWh, αισθητά υψηλότερα από τη μέση τιμή των 133,4 ευρώ/MWh του Αυγούστου.

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