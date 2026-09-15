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15.09.2026 14:00

Το Geely E5 διαθέτει πλέον και μπαταρία 68 kWh που προσφέρει αυτονομία 475 χιλιομέτρων

15.09.2026 14:00
2026-09-09-geely-news-top

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Η Geely διευρύνει την γκάμα του επιτυχημένου Geely E5 στην ελληνική αγορά, παρουσιάζοντας τις νέες εκδόσεις PRO+ και TECH+, οι οποίες εξοπλίζονται με νέα μπαταρία μεγάλης χωρητικότητας 68 kWh και προσφέρουν αυξημένη αυτονομία έως 475 χιλιόμετρα σε μικτό κύκλο WLTP.

Το μοντέλο έχει ήδη καταγράψει μια ιδιαίτερα δυναμική πορεία στην ελληνική αγορά. Κατά το πρώτο επτάμηνο του 2026 βρέθηκε στο Top-3 των πωλήσεων της κατηγορίας D-SUV, κατέκτησε τη 2η θέση στις λιανικές πωλήσεις της κατηγορίας του και συγκαταλέχθηκε στο Top-10 των αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων, ανεξαρτήτως κατηγορίας.

Τον Ιούλιο, μάλιστα, αναρριχήθηκε στην κορυφή των πωλήσεων της κατηγορίας του. Μάλιστα το μοντέλο διατηρεί την μπαταρία των 60 kWh, με αυτονομία έως 430 χλμ. και ανώτατη προτεινόμενη λιανική τιμή τα 32.990 ευρώ, ενώ οι νέες εκδόσεις E5 PRO+ και E5 TECH+ που εφοδιάζονται με τη μεγαλύτερη μπαταρία των 68 kWh και προσφέρουν μικτή αυτονομία 475 χλμ. οι τιμές είναι 34.990 ευρώ και 36.990 ευρώ αντίστοιχα.

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