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ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

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15.09.2026 10:47

Νέο Renault Clio: Πόσο καίει η έκδοση βενζίνης με 115 ίππους και αυτόματο κιβώτιο – Έχει μηδενικά Τέλη

15.09.2026 10:47
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Με κατανάλωση από 5,1 λτ./100 χλμ., αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη και τιμή από 23.200 ευρώ, το νέο Renault Clio βενζίνης έχει ουσιαστικό αγοραστικό ενδιαφέρον.

Το αυτόματο κιβώτιο βρίσκεται όλο και ψηλότερα στη λίστα προτεραιοτήτων όσων αγοράζουν καινούργιο αυτοκίνητο. Ειδικά όταν οι καθημερινές διαδρομές περιλαμβάνουν μποτιλιάρισμα, φανάρια και ατελείωτα σταμάτα-ξεκίνα, η απαλλαγή από τον συμπλέκτη είναι μια ευκολία που αξιοποιείται σε κάθε μετακίνηση.

Στο νέο Renault Clio TCe 115 EDC, αυτή συνδυάζεται με έναν μικρό υπερτροφοδοτούμενο βενζινοκινητήρα και συγκρατημένες απαιτήσεις σε καύσιμο. Για τον υποψήφιο αγοραστή, βέβαια, το ζητούμενο είναι ο συνολικός λογαριασμός: πόσο κοστίζει η αγορά, πόσα χρήματα χρειάζονται για τις μετακινήσεις και τι επιβαρύνσεις προκύπτουν κάθε χρόνο.

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