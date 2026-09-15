Top 10: Τι αυτοκίνητα αγόρασαν οι Κινέζοι τον Αύγουστο – Πόσα από αυτά έρχονται Ελλάδα

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Τα ηλεκτρικά κυριάρχησαν στις πωλήσεις αυτοκινήτων στην Κίνα τον Αύγουστο, με αρκετούς πρωταγωνιστές να έχουν ήδη παρουσία ή επιβεβαιωμένη άφιξη στην Ελλάδα.
Μια ματιά στα δημοφιλέστερα αυτοκίνητα της κινεζικής αγοράς αρκεί για να διαπιστώσει κανείς πόσο διαφορετικές μπορεί να είναι οι επιλογές των αγοραστών. Στο Top 10 του Αυγούστου 2026, τα εννέα μοντέλα είναι αμιγώς ηλεκτρικά, ενώ το δέκατο προσφέρεται τόσο ως ηλεκτρικό όσο και ως plug-in hybrid.
Σύμφωνα με την κατάταξη που δημοσίευσε το CarNewsChina, πρώτο τερμάτισε το Geely EX2, μπροστά από το Leapmotor A10 και το Tesla Model Y. Το ενδιαφέρον για την Ελλάδα είναι άμεσο: οι δύο πρώτοι πρωταγωνιστές έχουν ήδη ανακοινωθεί για τη χώρα μας, με διαφορετικές εμπορικές ονομασίες.
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