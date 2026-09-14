Η Hyundai Motor θα λανσάρει νέο ιδιόκτητο σύστημα υποβοήθησης οδηγού το 2029 (photos)

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Η Hyundai Motor Group θα λανσάρει οχήματα εξοπλισμένα με το ιδιόκτητο λογισμικό υποβοήθησης οδηγού της στα τέλη του 2029, δύο χρόνια αργότερα από το προγραμματισμένο, συνεργαζόμενη με την Nvidia για να επιταχυνθεί η ανάπτυξη.

Η νοτιοκορεατική αυτοκινητοβιομηχανία θα συνεργαστεί με την αμερικανική εταιρεία κατασκευής τσιπ για την ανάπτυξη προηγμένων συστημάτων υποβοήθησης οδηγού (ADAS), γνωστών ως Επιπέδου 2+ και Επιπέδου 2++, το 2028, δήλωσε στέλεχος της Hyundai.

Η μετατόπιση αυτή υπογραμμίζει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Hyundai στην ανάπτυξη λογισμικού αυτοματοποιημένης οδήγησης εσωτερικά, ένα έργο που αρχικά είχε προγραμματιστεί για το ντεμπούτο του στα τέλη του 2027, ενώ παράλληλα εγείρει ανησυχίες για την αυξανόμενη εξάρτησή της από την Nvidia, αναφέρει το Reuters.

Η καθυστέρηση έχει τροφοδοτήσει ανησυχίες ότι η αυτοκινητοβιομηχανία θα μπορούσε να μείνει περαιτέρω πίσω από την Tesla και κινέζους αντιπάλους στον αγώνα για την εμπορευματοποίηση της αυτονομίας των οχημάτων.

«Η συνεργασία μας με την Nvidia δεν έχει να κάνει με το να αφήσουμε το πεπρωμένο μας εξ ολοκλήρου στα χέρια τους», δήλωσε σε ενημέρωση των δημοσιογράφων ο Park Min-woo, πρόεδρος της Hyundai Motor Group.

Ο Park δήλωσε ότι η Hyundai θα σχεδιάσει από κοινού την τεχνολογία με την Nvidia και θα χρησιμοποιήσει τα δεδομένα από το σύστημα για να εκπαιδεύσει και να βελτιώσει τη δική της πλατφόρμα λογισμικού, η οποία ονομάζεται Atria.

Ο Park, πρώην στέλεχος της Nvidia που εντάχθηκε στην Hyundai τον Ιανουάριο, ηγήθηκε της εμβάθυνσης των δεσμών της αυτοκινητοβιομηχανίας με τον κατασκευαστή τσιπ. Η στρατηγική του σηματοδοτεί μια μετατόπιση από εκείνη του προκατόχου του, Song Chang-hyeon, ο οποίος επικεντρώθηκε σε μεγάλο βαθμό στην εσωτερική ανάπτυξη λογισμικού πριν από την αιφνίδια αποχώρησή του τον Δεκέμβριο 2025, αναφέρει το Reuters.

Τα οχήματα της Hyundai που τροφοδοτούνται από την πλατφόρμα Hyperion 10 της Nvidia αρχικά θα παρακάμψουν τους ακριβούς αισθητήρες lidar υπέρ καμερών, υπερηχητικών αισθητήρων και ραντάρ, δήλωσε ο Park.

Ωστόσο, η Hyundai εξετάζει το ενδεχόμενο χρήσης lidar για τα αυτοματοποιημένα συστήματα Επιπέδου 3, τα οποία επιτρέπουν την οδήγηση χωρίς χέρια υπό συγκεκριμένες συνθήκες.

«Για να διασφαλίσουμε πραγματικά την ασφάλεια, πιστεύουμε ότι η πλεονασματική λειτουργία αισθητήρων είναι κρίσιμη: εάν ένας αισθητήρας αποτύχει, οι άλλοι πρέπει να είναι σε θέση να διατηρήσουν ασφαλή λειτουργία», δήλωσε ο Park, χωρίς να δώσει χρονοδιάγραμμα για την εμπορευματοποίηση Επιπέδου 3.

Η Hyundai και η θυγατρική της Kia Corp, οι οποίες μαζί κατατάσσονται ως η τρίτη μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία στον κόσμο με ετήσιες πωλήσεις που ξεπερνούν τα 7 εκατομμύρια οχήματα, σχεδιάζουν να χρησιμοποιήσουν την παγκόσμια κλίμακα του στόλου τους για να συλλέξουν δεδομένα για την εκπαίδευση της τεχνολογίας αυτόνομης οδήγησης, δήλωσε ο Park. Η Hyundai δήλωσε ότι αναμένει να ξεπεράσει τους ανταγωνιστές σε συσσωρευμένα δεδομένα οδήγησης έως το 2033.

Η Hyundai Motor Group εμβαθύνει τη συνεργασία της με την Nvidia, η οποία καλύπτει την αυτόνομη οδήγηση, τα κέντρα δεδομένων Τεχνητής Νοημοσύνης και τα ανθρωποειδή ρομπότ που αναπτύχθηκαν από την Boston Dynamics, ιδιοκτησίας της Hyundai.

Το Επίπεδο 2+ αναφέρεται γενικά σε πιο ικανά συστήματα υποβοήθησης οδηγού που λειτουργούν σε αυτοκινητόδρομους, ενώ τα συστήματα Επίπεδο 2++ μπορούν να χειριστούν πιο σύνθετη αστική οδήγηση, παρόμοια με το σύστημα Full Self-Driving της Tesla. Και τα δύο συστήματα απαιτούν ακόμη επίβλεψη από τον οδηγό.

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