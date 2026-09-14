Θεαματικό άδειασμα Ανδρουλάκη σε Διαμαντοπούλου – Δεν την κάλυψε σε σενάριο φυγής της στη ΝΔ

Takeaways by to pontiki AI Ο Νίκος Ανδρουλάκης απέφυγε να εγγυηθεί ότι η Άννα Διαμαντοπούλου θα παραμείνει στο ΠΑΣΟΚ, αποφεύγοντας να αποκλείσει μελλοντική αποχώρησή της.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απέδωσε την ευθύνη των πολιτικών επιλογών στα ίδια τα πρόσωπα, αποφεύγοντας να δώσει σαφή απάντηση για το μέλλον της υπεύθυνης στρατηγικού σχεδιασμού.

Παράλληλα, ο κ.

Ανδρουλάκης απέρριψε έμμεσα τις υπονοούμενες προθέσεις για μετεκλογική συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, τονίζοντας τη δέσμευση του κόμματος στις συλλογικές αποφάσεις.

Η κυρία Διαμαντοπούλου δεν προέβη σε κάποιο σχόλιο ή αντίδραση σχετικά με τις δηλώσεις του προέδρου του κόμματος.

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Τεράστιο ρήγμα και μεγάλο έλλειμμα εμπιστοσύνης στις μεταξύ τους σχέσεις φανερώνει το θεαματικό «άδειασμα», που επιφύλαξε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην Άννα Διαμαντοπούλου, όταν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου στη ΔΕΘ ρωτήθηκε να απαντήσει εάν είναι σίγουρος πως η υπεύθυνη στρατηγικού σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ δεν θα φύγει όπως έκαναν και άλλοι Πασόκοι τα τελευταία για τη ΝΔ.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απέφυγε να δώσει ή να εκφράσει την παραμικρή βεβαιότητα ότι η κυρία Διαμαντοπούλου δεν θα αποσκιρτήσει και έδωσε μία γενικού περιεχομένου απάντηση, ρίχνοντας την ευθύνη για τέτοιες επιλογές στο πρόσωπο που τις κάνει. Με άλλα λόγια δεν απέκλεισε διόλου να πάρει και η κυρία Διαμαντοπούλου το δρόμο των Πιερρακάκη, Χρυσοχοΐδη, Φλωρίδη (τα ονόματα αναφέρονταν στην ερώτηση) και προτίμησε να τοποθετηθεί επί της πολιτικής αρχής.

Μάλιστα η αναφορά στο όνομά της ήταν συγκεκριμένη και η ερώτηση μαζί με την απάντηση δεν επιτρέπουν αμφίσημες ερμηνείες. Ο κ. Ανδρουλάκης ρωτήθηκε εάν βάζει το χέρι του στη φωτιά για το πού θα βρίσκεται μετά τις εκλογές η κυρία Διαμαντοπούλου και η απάντηση ουσιαστικά ήταν «ρωτήστε την ίδια».

Η αποστροφή «όλοι δίνουμε ενωμένοι τη μάχη για να φύγει η Νέα Δημοκρατία και να υπάρξει πολιτική αλλαγή» είναι εξαιρετικά δύσκολο και τραβηγμένο από τα μαλλιά να θεωρήσει κανείς ότι μπορεί να αποτελεί έστω και ίχνος κάλυψης έναντι των όποιων σεναρίων για μεταγραφή της πρώην υπουργού στη ΝΔ μετεκλογικά.

Το ερώτημα είναι εάν το εμφανές χάσμα πλέον ανάμεσα σε Ανδρουλάκη και Διαμαντοπούλου σημαίνει και κάτι περισσότερο για το πώς θα εξελιχθεί η σχέση τους μέχρι και κυρίως μετά τις εκλογές. Να σημειωθεί μάλιστα ότι σε άλλο σημείο της συνέντευξης ο κ. Ανδρουλάκης άδειασε και επί της πολιτικής στρατηγικής την κυρία Διαμαντοπούλου και όσους έχουν αφήσει την παραμικρή υπόνοια ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να συνεργαστεί με τη ΝΔ μετεκλογικά σε κάθε περίπτωση – πχ ο στενός συνεργάτης της πρώην επιτρόπου, Παναγιώτης Λούσκος έχει ζητήσει την ανατροπή της συνεδριακής απόφασης που λέει ΟΧΙ σε συνεργασία με τη ΝΔ.

Αλλά και η ίδια η κυρία Διαμαντοπούλου, είχε ανοίξει τη σχετική συζήτηση, λέγοντας ότι «άλλο πριν κι άλλο μετά τις εκλογές». Ενδιαμέσως είχαν κυκλοφορήσει και σενάρια περί πρωτοβουλίας να διεξαχθεί έκτακτο συνέδριο για αλλαγή της απόφασης περί της (μη) συνεργασίας με τη ΝΔ.

Είναι αξιοσημείωτο ότι από την πλευρά της κυρίας Διαμαντοπούλου δεν υπήρξε η παραμικρή αντίδραση για τις τοποθετήσεις του προέδρου του ΠΑΣΟΚ στη Θεσσαλονίκη.

Η ερώτηση και η απάντηση Ανδρουλάκη

Χ. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ («JACOBIN»): Η μισή κυβέρνηση Μητσοτάκη αποτελείται από άτομα που αναδείχθηκαν χάρη στο ΠΑΣΟΚ: Πιερρακάκης, Χρυσοχοΐδης, Φλωρίδης, μερικά μόνο από τα παραδείγματα. Τους ανέβαζε πολιτικά το ΠΑΣΟΚ και μετά γίνονταν στυλοβάτες της δεξιάς. Σας ακούσαμε και σήμερα να μιλάτε ενάντια στη συγκυβέρνηση, με τη Νέα Δημοκρατία.

Σήμερα έχετε θωρακίσει το κόμμα. Μπορείτε να είστε βέβαιος ότι οι ψήφοι που θα δώσει ο κόσμος στο ΠΑΣΟΚ δεν θα καταλήξουν να στηρίζουν μια κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας; Ή, για να το πω αλλιώς, θα βάζατε το χέρι σας στη φωτιά ότι π.χ. του χρόνου, τέτοιο καιρό, η κυρία Διαμαντοπούλου, που εσείς επιλέξατε ως υπεύθυνη πολιτικού-στρατηγικού σχεδιασμού, δεν θα στηρίζει κάποια κυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία; Το ίδιο ισχύει και για την κυρία Γιαννακοπούλου ως ερώτημα.

Ν. ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ: Κύριε Αβραμίδη, στην πολιτική, και αυτό δεν αφορά μόνο το ΠΑΣΟΚ, αφορά όλα τα κόμματα, ο καθένας κάνει τις επιλογές του. Το ότι κάποιοι στο παρελθόν έκαναν την επιλογή να πάνε σε έναν πολιτικό χώρο, δε νομίζω ότι αφορά μόνο εμάς, ούτε την εποχή μας, ούτε το κόμμα μας. Αυτά γίνονταν πάντοτε. Το θέμα είναι πώς φεύγεις και πώς πας, και τι υπηρετείς.

Όταν, λοιπόν, κάποιος υπηρετεί τυφλά ένα σύστημα εξουσίας που έχει κάνει τη διαφθορά κανονικότητα, εκεί του ασκούμε κριτική. Και το λέω αυτό παρόλο που προσωπικά έμεινα στον χώρο μου σε πολύ δύσκολες συνθήκες, που αναγκάστηκα να απολογηθώ για πολιτικές που δεν είχα εγώ ασκήσει ποτέ, όταν άλλοι επέλεξαν τον εύκολο δρόμο. Και από τη μία, αλλά και από την άλλη, κ. Αβραμίδη.

Το ΠΑΣΟΚ έχει πάρει μια απόφαση. Αυτή η απόφαση είναι ομόφωνη, και αυτή η απόφαση για εμάς είναι πυξίδα των πολιτικών μας επιλογών. Και όλοι δίνουμε ενωμένοι τη μάχη. Όλες και όλοι δίνουμε ενωμένοι τη μάχη να φύγει η Νέα Δημοκρατία και να υπάρξει πολιτική αλλαγή.

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