Ελληνική Ακτινολογική Εταιρεία: «Δεκάδες εξετάσεις και επεμβάσεις γίνονται παράνομα χωρίς να το γνωρίζει ο ασθενής»

Takeaways by to pontiki AI Η Ελληνική Ακτινολογική Εταιρεία καταγγέλλει τη διενέργεια απεικονιστικών εξετάσεων και επεμβατικών πράξεων από γιατρούς που στερούνται της απαραίτητης εκπαίδευσης και των νόμιμων προϋποθέσεων.

Οι αρμόδιοι φορείς καλούνται να διεξάγουν συστηματικούς ελέγχους σε ιατρεία και μονάδες υγείας σχετικά με την ορθή χρήση μηχανημάτων, την ακτινοπροστασία και τα επαγγελματικά δικαιώματα των ιατρών.

Η Εταιρεία έχει προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά ρυθμίσεων που θεωρεί ασύμβατες με τα διεθνή εκπαιδευτικά πρότυπα και επικίνδυνες για την ασφάλεια των ασθενών.

Τα ολιγοήμερα σεμινάρια υπερηχογραφίας κρίνονται ανεπαρκή για την απόκτηση επαγγελματικών δικαιωμάτων, καθώς δεν υποκαθιστούν τη θεσμοθετημένη εκπαίδευση που απαιτείται για την άσκηση της ιατρικής πράξης.

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Ο θάνατος του αγαπημένου τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη, γίνεται αφορμή να ανοίξουν τα στόματα και η Πολιτεία σε συνεργασία με τον ιατρικό κόσμο της χώρας, να αναλάβουν- επιτέλους- τις ευθύνες τους ώστε να καθαρίσει η «Κόπρος του Αυγεία» στην υγεία!

Στο πλαίσιο αυτό η Ελληνική Ακτινολογική Εταιρεία (ΕΑΕ) με νέα επιστολή προς τους αρμόδιους φορείς καταγγέλλει το απαράδεκτο φαινόμενο: απεικονιστικές εξετάσεις, γνωματεύσεις και επεμβατικές πράξεις διενεργούνται κατά κόρον από γιατρούς που δεν διαθέτουν τις νόμιμες προϋποθέσεις!

Η επιστολή απευθύνεται προς το Υπουργείο Υγείας, το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (ΚΕΣΥ), τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και τους Ιατρικούς Συλλόγους της χώρας και η ΕΑΕ ζητά για άλλη μία φορά συγκεκριμένες απαντήσεις και ελέγχους. Η ΕΑΕ αποκαλύπτει ότι στην πράξη:

• Πραγματοποιούνται υπερηχογραφήματα (κοιλίας, θυρεοειδούς, μαστού) από γιατρούς χωρίς την προβλεπόμενη εκπαίδευση ή το δικαίωμα για τη συγκεκριμένη εξέταση!

• Εκδίδονται γνωματεύσεις απεικονιστικών εξετάσεων —αξονικών, μαγνητικών, μεταξύ άλλων και καρδιάς— από γιατρούς χωρίς την αντίστοιχη αρμοδιότητα.

• Διενεργούνται βιοψίες και άλλες απεικονιστικά καθοδηγούμενες πράξεις, όπως βιοψίες μαστού, χωρίς διασφάλιση των απαιτούμενων προσόντων, της καταλληλότητας του χώρου και της δυνατότητας αντιμετώπισης επιπλοκών.

• Χρησιμοποιούνται μηχανήματα ιοντίζουσας ακτινοβολίας χωρίς τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών και μέτρων ακτινοπροστασίας!

Η ΕΑΕ επισημαίνει ότι ένα ακτινολογικό εργαστήριο υπόκειται σε συγκεκριμένες απαιτήσεις για τον χώρο, τον εξοπλισμό και την επιστημονική ευθύνη. Οι απαιτήσεις αυτές δεν είναι δυνατόν να παρακάμπτονται, επειδή η πράξη πραγματοποιείται σε ιατρείο άλλης ειδικότητας. Δυστυχώς, αυτό συμβαίνει στην πράξη, χωρίς να το γνωρίζουν οι ασθενείς.

Τα σεμινάρια της κακιάς ώρας

Παράλληλα, προβάλλονται ολιγοήμερα σεμινάρια υπερηχογραφίας που δημιουργούν την εντύπωση ότι αρκούν για την αυτοτελή διενέργεια εξετάσεων. Η αγορά ενός μηχανήματος ή η παρακολούθηση ενός σεμιναρίου δεν υποκαθιστούν την απαιτούμενη θεσμοθετημένη εκπαίδευση και δεν απονέμουν επαγγελματικά δικαιώματα, αναφέρει η Ελληνική Ακτινολογική Εταιρεία.

Επίσης, η εταιρία εκφράζει την ανησυχία της για ρυθμίσεις του ίδιου του Υπουργείου Υγείας, οι οποίες επιτρέπουν τη διενέργεια ιατρικών πράξεων με ιοντίζουσα ακτινοβολία χωρίς να διασφαλίζεται η απαιτούμενη εκπαίδευση σε ακτινοπροστασία.

Στο ΣτΕ

Η Εταιρεία έχει προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας για τις ρυθμίσεις που αφορούν την Επεμβατική Νευροακτινολογία και τη Χειρουργική Μαστού, τις οποίες θεωρεί ασύμβατες με τα διεθνή εκπαιδευτικά πρότυπα και επικίνδυνες για την ασφάλεια των ασθενών.

Απορρίπτει ακόμη ως παραπλανητική την ονομασία «Νευροεπεμβατική Ιατρική», θεωρώντας ότι δημιουργεί σύγχυση ως προς τη βασική ειδικότητα και την εκπαίδευση του θεράποντος. Ο ασθενής δικαιούται σαφή ενημέρωση για τα προσόντα του γιατρού στον οποίο εμπιστεύεται την υγεία του.

Τι ζητάει η ΕΑΕ

Έπειτα από όλα, η Ελληνική Ακτινολογική Εταιρεία ζητά από τους κατά τόπους Ιατρικούς Συλλόγους να προχωρήσουν σε ουσιαστικό και συστηματικό έλεγχο:

α. των ιατρείων και πολυϊατρείων στα οποία έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν μηχανήματα υπερηχογραφίας, με έλεγχο τόσο της νόμιμης εγκατάστασης και χρήσης τους όσο και της ειδικότητας, εκπαίδευσης και νομιμοποίησης των ιατρών που τα χρησιμοποιούν.

β. των μονάδων Καρδιολογικής Απεικόνισης, ιδίως ως προς τη διενέργεια και γνωμάτευση εξετάσεων Αξονικής και Μαγνητικής Τομογραφίας καρδιάς και τη σαφή τήρηση των ορίων μεταξύ της κλινικής καρδιολογικής αξιολόγησης και της άσκησης του ακτινολογικού έργου.

γ. των μονάδων στις οποίες πραγματοποιούνται βιοψίες και άλλες απεικονιστικά καθοδηγούμενες επεμβατικές πράξεις, με έλεγχο της νόμιμης λειτουργίας της μονάδας, της προβλεπόμενης αδειοδότησης και των απαιτούμενων από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο προσόντων και δικαιωμάτων άσκησης των σχετικών πράξεων.

δ. των μονάδων με μηχανήματα ιοντίζουσας ακτινοβολίας, της τήρησης των απαιτήσεων του ισχύοντος πλαισίου ακτινοπροστασίας και των απαιτούμενων εγκρίσεων/αδειών της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας.

Οι παραπάνω σοβαρές καταγγελίες που προκαλούν ανατριχίλα, περιγράφουν το επικίνδυνο περιβάλλον που έχει εδραιωθεί εδώ και δεκαετίες στην Ελλάδα, -όπου ο κάθε γιατρός μπορεί να διαφημίζει ότι κάνει τα πάντα και συμφέρει- αδιαφορώντας εάν θέτει σε κίνδυνο ακόμα και τη ζωή των ασθενών, όπως αποδεικνύεται με τον αδόκητο θάνατο του αγαπημένου καλλιτέχνη.

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