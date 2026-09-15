ΕΦΚΑ: Έρχονται αναδρομικά για περίπου 35.000 συνταξιούχους – Τι ποσά αναμένεται να λάβουν

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Αναδρομικά για περίπου 35.000 συνταξιούχους δρομολογεί το επόμενο διάστημα ο ΕΦΚΑ, ο οποίος προχωρεί σε νέα λίστα επανυπολογισμών.

Η διαδικασία αφορά σε σχεδόν όλα τα ασφαλιστικά ταμεία που εντάχθηκαν στον ΕΦΚΑ , ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, τα ποσά που προκύπτουν από τις διορθώσεις, εφόσον ο επανυπολογισμός δείξει αύξηση της σύνταξης, σε σχέση με το ποσό που καταβάλλεται ή καταβαλλόταν στο παρελθόν, ανέρχονται κατά μέσο όρο περίπου στις 3.000 ευρώ, αν και όπως αναφέρει η «Καθημερινή», υπάρχουν και περιπτώσεις που τα ποσά είναι αισθητά υψηλότερα, ανάλογα με τον χρόνο συνταξιοδότησης, τα έτη ασφάλισης και τη διαφορά που προκύπτει από τον νέο υπολογισμό.

Οι εκκρεμείς υποθέσεις αφορούν συνταξιούχους από σχεδόν το σύνολο των μεγάλων ασφαλιστικών φορέων, με τη μεγαλύτερη συγκέντρωση να εντοπίζεται στον ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ, στο ΙΚΑ και στο Δημόσιο. Ειδικότερα, στον ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ εκκρεμεί ο επανυπολογισμός περίπου 12.000 συντάξεων, στο ΙΚΑ πάνω από 11.000 και στο Δημόσιο σχεδόν 9.000. Ακολουθούν το ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ με περίπου 1.500 περιπτώσεις και το ΤΑΠ-ΟΤΕ με σχεδόν 700.

Η καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των επανυπολογισμών συνδέεται με το γεγονός ότι οι συγκεκριμένες συντάξεις δεν αποτελούν απλές εκκρεμότητες, αλλά περιπτώσεις στις οποίες εξακολουθούν να εντοπίζονται ελλείψεις ή λάθη στα στοιχεία των πρώην ταμείων και στις αρχικές αποφάσεις συνταξιοδότησης. Για τον λόγο αυτόν, οι διορθώσεις πραγματοποιούνται σταδιακά και το πληροφοριακό σύστημα του ΕΦΚΑ «τρέχει» επανυπολογισμούς σε μηνιαία βάση.

Προτεραιότητα δίνεται στις περιπτώσεις που οδηγούν σε αυξήσεις, ενώ όταν από τον έλεγχο προκύπτει πιθανή μείωση, η υπόθεση επανεξετάζεται. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι αυξημένοι συντελεστές αναπλήρωσης για όσους έχουν πάνω από 30 έτη ασφάλισης, οι οποίοι εφαρμόστηκαν από την 1η Οκτωβρίου 2019 με τον νόμο 4670/2020.

Οι συγκεκριμένοι συντελεστές βελτίωσαν τα ποσά που προέκυπταν από τον αρχικό υπολογισμό του «νόμου Κατρούγκαλου», ενώ οι εκκρεμότητες αφορούν τόσο παλαιούς όσο και νέους συνταξιούχους, με τους νέους να καλύπτονται για το διάστημα από 13 Μαΐου 2016 έως 30 Σεπτεμβρίου 2019. Από την 1η Οκτωβρίου 2019 και μετά, οι αυξημένοι συντελεστές εφαρμόζονται απευθείας στις νέες αποφάσεις συνταξιοδότησης.

Μέχρι να ολοκληρωθεί ο επανυπολογισμός, η σύνταξη καταβάλλεται με βάση το παλαιότερο ποσό, πάνω στο οποίο έχουν ήδη εφαρμοστεί οι ετήσιες αυξήσεις από το 2023 και μετά. Οταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, οι αυξήσεις αυτές υπολογίζονται εκ νέου πάνω στο νέο ποσό και εφόσον το ύψος της επανυπολογισμένης σύνταξης είναι υψηλότερο από την καταβληθείσα, δημιουργείται πρόσθετη διαφορά και, κατά συνέπεια, αναδρομικά.

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