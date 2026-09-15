Η Salma Hayek Pinault κάνει το σκηνοθετικό της ντεμπούτο με τη ρομαντική περιπέτεια «Arena»

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Η υποψήφια για Όσκαρ ηθοποιός Σάλμα Χάγιεκ Πινό (Salma Hayek Pinault) βρίσκεται πίσω από την κάμερα.

Η ηθοποιός και παραγωγός θα κάνει το σκηνοθετικό της ντεμπούτο στον κινηματογράφο με την επική ρομαντική περιπέτεια «Arena», σύμφωνα με το Variety.

Στην ανεξάρτητα χρηματοδοτούμενη ταινία πρωταγωνιστούν ο Γιούρα Μπορίσοφ (Yura Borisov), ο οποίος κέρδισε υποψηφιότητα για Όσκαρ για τον ρόλο του στην ταινία «Anora» του Σον Μπέικερ (Sean Baker) και πρωταγωνιστεί στην επερχόμενη ταινία «Artificial» σε σκηνοθεσία Λούκα Γκουαντανίνο (Luca Guadagnino), μαζί με την Κάρα Ντελεβίν (Cara Delevingne), η οποία συμπρωταγωνιστεί στην φετινή επιτυχία «Club Kid».

EXCLUSIVE: Salma Hayek Pinault is stepping behind the camera to make her theatrical feature directorial debut with "Arena," an epic romantic drama she also wrote.



Yura Borisov and Cara Delevingne are set to star.https://t.co/0IEsOniiSM — Variety (@Variety) September 14, 2026

Η ταινία περιγράφεται ως ιστορία απαγορευμένου έρωτα για τη θεραπευτική δύναμη της αγάπης και της επιθυμίας. Τα γυρίσματα πραγματοποιούνται αυτή την περίοδο στο Μεξικό, στις πολιτείες Κιντάνα Ρόο και Βερακρούς περιοχές, τις οποίες η Σάλμα Χάγιεκ περιγράφει τόσο ως παρθένους καμβάδες για σκηνικά.

«Η αισθητηριακή εμπειρία της σύνδεσης με τη γη και τη φύση ενισχύεται χάρη στα εντυπωσιακά τοπία. Πρόκειται για περιοχές με εξαιρετική κινηματογραφική αισθητική, ωστόσο η ανακάλυψη άγνωστων, πανέμορφων τοποθεσιών για τα γυρίσματα αποτέλεσε για εμάς πηγή πραγματικής υπερηφάνειας και θριάμβου. Ανυπομονώ να δείξω στον κόσμο αυτά τα κρυμμένα διαμάντια που δεν έχουν παρουσιαστεί ξανά» τόνισε η Σάλμα Χάγιεκ σε δηλώσεις της στο Variety.

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