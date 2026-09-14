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14.09.2026 15:45

«Mr. Irrelevant»: Ο David Corenswet ενσαρκώνει τον θρυλικό παίκτη των New York Giants, John Tuggle, στο πρώτο trailer της ταινίας (photo/video)

14.09.2026 15:45
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credit: Paramount Pictures

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Δόθηκε στη δημοσιότητα από τις Paramount Pictures/Skydance Sports, το πρώτο trailer της βιογραφικής ταινίας «Mr. Irrelevant», με πρωταγωνιστή τον Ντέιβιντ Κόρενσγουετ (David Corenswet) στον ρόλο του θρυλικού παίκτη των New York Giants, Τζον Ταγκλ (John Tuggle).

Σε σκηνοθεσία του Τζόναθαν Λεβίν (Jonathan Levine), το φιλμ εστιάζει στους τελευταίους μήνες της ζωής του ταλαντούχου επιθετικού πριν από τον πρόωρο θάνατό του το 1986, σε ηλικία μόλις 25 ετών, έπειτα από μάχη με τον καρκίνο.

Το 1983, ο Ταγκλ πέρασε στην ιστορία του αμερικανικού ποδοσφαίρου ως η τελευταία επιλογή στη διαδικασία του ντραφτ, σύμφωνα με το Deadline. Διαψεύδοντας όλα τα προγνωστικά, κατάφερε να εξασφαλίσει μία θέση στο ρόστερ των Giants χάρη στο αστείρευτο πείσμα και το θετικό πνεύμα του, κερδίζοντας παράλληλα τον σεβασμό του τότε πρωτοεμφανιζόμενου προπονητή του, Μπιλ Πάρσελς (Bill Parcells), τον οποίο υποδύεται ο Μάικλ Σάνον (Michael Shannon).

Σε σενάριο του Νικ Σαντόρα (Nick Santora), το καστ περιλαμβάνει επίσης τους Ιζαμπέλ Μέι (Isabel May), Ντέιβιντ Κρούμχολτζ (David Krumholtz), Τουέιν Μπάρετ (Tuwaine Barrett), Θάντιους ΛαΓκρόν (Thaddeus LaGrone), Αλεξάντερ Ίνγκλαντ (Alexander England), Σπένσερ Χάουζ (Spencer House) και Τάντι Ράιτ (Tandi Wright).

Την παραγωγή συνυπογράφουν οι Ντέιβιντ Έλισον (David Ellison), Ντάνα Γκόλντμπεργκ (Dana Goldberg), Ντον Γκρέιντζερ (Don Granger), Τζόναθαν Λεβίν (Jonathan Levine), Τζίλιαν Μπόρερ (Gillian Bohrer) και Σαντόρα.

Η ταινία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις αμερικανικές αίθουσες ανήμερα των Χριστουγέννων.

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ΔΕΥΤΕΡΑ 14.09.2026 17:47
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