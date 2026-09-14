«Εσείς θα πάτε να δείτε τα παιδιά σας, εμείς θα γυρίζουμε σε άδεια δωμάτια» – Η κατάθεση του Νίκου Πλακιά στη δίκη για τα Τέμπη

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Στη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών κατέθεσε τη Δευτέρα (14/9) ο Νίκος Πλακιάς, πατέρας της Χρύσας και της Θώμης, κατά την 29η συνεδρίαση στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας.

Ο Νίκος Πλακιάς περιέγραψε τις δραματικές ώρες μετά τη σύγκρουση των δύο τρένων, τη στιγμή που επιβεβαιώθηκε ο θάνατος των τριών κοριτσιών της οικογένειας, αλλά και όσα ακολούθησαν τα τρεισήμισι χρόνια από την τραγωδία.

«Είμαστε οικογένεια που χάσαμε τρία παιδιά», ανέφερε, μιλώντας για τη στιγμή που πληροφορήθηκε για το δυστύχημα.

Όπως είπε, αρχικά οι πληροφορίες έκαναν λόγο για εκτροχιασμό, μέχρι που έγινε γνωστό ότι είχε σημειωθεί σύγκρουση.

«Βλέπω πως κάτι έχει γίνει με τα τρένα, έχω παγώσει. Στην αρχή ακούσαμε για εκτροχιασμό. Ξαφνικά άρχισαν να μιλάνε για σύγκρουση». Ο Νίκος Πλακιάς περιέγραψε την άφιξή του στον Ευαγγελισμό, λίγες ώρες μετά την τραγωδία.

«1.15 φτάνω στον Ευαγγελισμό. Ασθενοφόρα, πανικός, αντίκρισα σκηνές πολέμου», είπε. Την Παρασκευή το απόγευμα, όπως ανέφερε, επιβεβαιώθηκε ο θάνατος των κοριτσιών. «Παρασκευή απόγευμα επιβεβαιώθηκε ο θάνατος των κοριτσιών. Μετά την κηδεία ήταν μια άλλη ζωή».

Ο ίδιος περιέγραψε με τις λέξεις «ανικανότητα, αμέλεια, διαφθορά, σύγκρουση» όσα σημάδεψαν την υπόθεση. Αναφέρθηκε στο γεγονός ότι οι ίδιοι οι επιζώντες θα έπρεπε να βρίσκονται ενώπιον του δικαστηρίου για να περιγράψουν όσα έζησαν. «Το σωστό είναι να βρίσκονταν τα παιδιά εδώ να σας περιγράψουν τι βιώσανε. Να σας πούνε την αλήθεια. Όχι εγώ», είπε.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε σε στοιχεία και πορίσματα που, όπως υποστήριξε, συνδέονται με τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς μετά τη σύγκρουση, καθώς και στη συζήτηση για την ύπαρξη παράνομων φορτίων.

Μίλησε για πόρισμα από την Ουαλία, το οποίο, σύμφωνα με τον ίδιο, ήταν αντίθετο με όσα ακούγονταν σχετικά με παράνομα φορτία, υποστηρίζοντας ότι το παρέδωσε ο ίδιος στη Δικαιοσύνη έναν χρόνο αργότερα.

Αναφέρθηκε επίσης στο βίντεο από τη Λεπτοκαρυά, υποστηρίζοντας ότι από αυτό δεν προέκυπτε η ύπαρξη δεξαμενών και παράνομων φορτίων. Ο Νίκος Πλακιάς μίλησε επίσης και για τον τρόπο με τον οποίο, όπως υποστήριξε, παρουσιάστηκε η υπόθεση μετά την τραγωδία.

«Το χρωμάτισαν το τρένο. Το βάψαν το τρένο, πολιτικοί και άλλοι», ανέφερε. «Η κοινωνία ξεσηκώθηκε για τα παιδιά μας, όχι για εμάς. Δεν βγήκε ούτε για εκμετάλλευση ούτε για να γίνουν ποσοστά στις εκλογές», πρόσθεσε.

Μιλώντας για τις πληροφορίες που κυκλοφόρησαν μετά το δυστύχημα, σχολίασε χαρακτηριστικά: «Ακούγαμε για χαμένο βαγόνι μέχρι και για… εξωγήινους».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα ευρήματα στο Κουλούρι και στην απόσταση από το σημείο της σύγκρουσης. «Βρήκαμε τα παιδιά μας 12 χιλιόμετρα μακριά. Δεν είναι αρκετό αυτό να δικάσω;», είπε.

Ο Νίκος Πλακιάς αναφέρθηκε και σε εκδήλωση στη Λάρισα για τα Τέμπη, όπου, όπως είπε, υπήρξε ένταση μεταξύ του κ. Ψαρόπουλου και συγγενών μηχανοδηγών. Όπως ανέφερε, από εκεί και μετά επέλεξε να κινηθεί μόνος του, καθώς δεν ήθελε να έρθει σε αντιπαράθεση με άλλους γονείς και συγγενείς θυμάτων.

Ο Νίκος Πλακιάς απευθύνθηκε στους κατηγορουμένους και στο δικαστήριο. «Αν κάποιος από όλους εδώ τους κατηγορούμενους είχε κάνει σωστά τη δουλειά του, δεν θα ήμουν εδώ», είπε χαρακτηριστικά.

Και συνέχισε την κατάθεσή του: «Εσείς όταν φύγετε από εδώ, θα πάτε και θα δείτε τα παιδιά σας. Εμείς θα γυρίζουμε πάλι σπίτι και τα δωμάτια θα είναι άδεια. Κι αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ».

Ο πατέρας των θυμάτων εξέφρασε την οργή του και για τη μέχρι σήμερα πορεία της δικαστικής διαδικασίας.

«Τρεισήμισι χρόνια δεν είναι κανείς στη φυλακή. Είναι όλοι οι κατηγορούμενοι στα σπίτια τους. Είναι ντροπή για ένα κράτος που θέλει να λέγεται κράτος δικαίου να μην είναι κανείς στη φυλακή», ανέφερε.

Διαβάστε επίσης:

Καταγγελία στον ΙΣΑ για 153 κέντρα εναλλακτικής, ολιστικής, functional και anti-aging «θεραπείας» – Λίστα από τον ψυχίατρο Παπαδημητριάδη

Θεσσαλονίκη: Εισαγγελική έρευνα για την πτώση δέντρου που τραυμάτισε μητέρα και βρέφος στην Καλαμαριά

ΔΟΕ: Πρεμιέρα στην σχολική χρονιά με… 8.500 κενά – Σε ποιες περιοχές τα περισσότερα προβλήματα, σκέψεις για απεργία