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14.09.2026 15:49

Κρούσματα γαστρεντερίτιδας σε Παναθηναϊκό και ΑΕΚ μετά την αναμέτρηση τους στη Ρόδο

14.09.2026 15:49
Gaios-Skordilis

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Συμπτώματα γαστρεντερίτιδας εμφάνισαν δύο παίκτες της ΑΕΚ και 6 έξι μέλη του σταφ του Παναθηναϊκού μετά την αναμέτρηση τους στο διεθνές τουρνουά μπάσκετ της Ρόδου.

Πρόκειται για τους Φρανκ Μπάρτλεϊ και Γάιος Σκορδίλης, οι οποίο θα χρειαστούν λίγες ημέρες για να αναρρώσουν.

Η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός έμειναν στο ίδιο ξενοδοχείο κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο νησί.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΑΕΚ

«Συμπτώματα γαστρεντερίτιδας και η κόπωση του ταξιδίου προκάλεσαν την αδιαθεσία του Γάιου Σκορδίλη κατά την επιστροφή της ομάδας από τη Ρόδο στο «Ελ. Βενιζέλος».

Ανάλογα συμπτώματα αντιμετωπίζουν και άλλοι παίκτες και μέλη του τεχνικού επιτελείου της «Βασίλισσας», μεταξύ των οποίων και ο Φρανκ Μπάρτλεϊ. Ως εκ τούτου, ο προγραμματισμένος για σήμερα ιατρικός έλεγχος (στο λαβωμένο γόνατο του Φρανκ) στο Mediterraneo Hospital δεν θα πραγματοποιηθεί».

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