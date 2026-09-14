ΔΟΕ: Πρεμιέρα στην σχολική χρονιά με… 8.500 κενά – Σε ποιες περιοχές τα περισσότερα προβλήματα, σκέψεις για απεργία

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Πάνω από 8.500 εκπαιδευτικά κενά καταγράφονται στα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία της χώρας, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος (ΔΟΕ), την ώρα που οι ελλείψεις στην παράλληλη στήριξη ξεπερνούν τις 5.000.

Η σχολική χρονιά ξεκίνησε με σημαντικές ελλείψεις σε εκπαιδευτικό προσωπικό, με τη ΔΟΕ να κάνει λόγο για σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία των δημόσιων σχολείων και να ζητά την άμεση κάλυψη των κενών.

Πού εντοπίζονται τα περισσότερα κενά

Τα στοιχεία που παρουσίασε η ΔΟΕ, τα οποία προέρχονται από τις κατά τόπους Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, αποτυπώνουν σημαντικές ελλείψεις σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Ενδεικτικά, καταγράφονται:

1.370 κενά στη Γ’ Αθήνας

περίπου 800 στην Α’ Αθήνας

725 στον Πειραιά

πάνω από 600 στην Ανατολική Αττική

412 στην Ανατολική Θεσσαλονίκη

πάνω από 400 στο Ηράκλειο

πάνω από 300 στα Χανιά

Την ίδια στιγμή, οι ελλείψεις στην παράλληλη στήριξη ξεπερνούν τις 5.000, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε η Ομοσπονδία.

ΔΟΕ: «Δεν είναι απλοί αριθμοί, αλλά μορφωτικό πλήγμα»

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΟΕ, Νίκος Βουρδουμπάς, υποστήριξε ότι η κατάσταση στα δημόσια σχολεία αποτελεί αποτέλεσμα συγκεκριμένων πολιτικών επιλογών.

«Η σχολική χρονιά ξεκίνησε και φέτος με προβλήματα στο δημόσιο σχολείο. Πρόκειται για μία συνειδητή πολιτική υποβάθμισης, απαξίωσης, εμπορευματοποίησης, μια πολιτική που θεωρεί την εκπαίδευση κόστος, μια πολιτική που λειτουργεί με όρους εξοικονόμησης», ανέφερε.

Όπως τόνισε, τα εκπαιδευτικά κενά δεν αποτελούν απλώς αριθμητικά δεδομένα, αλλά συνιστούν «μορφωτικό πλήγμα» για τους μαθητές.

«Στοιβάζουν μαθητές» στις τάξεις

Ο πρόεδρος της ΔΟΕ αναφέρθηκε και στους μόνιμους διορισμούς που πραγματοποιήθηκαν φέτος, σημειώνοντας ότι η αναλογία μεταξύ των εκπαιδευτικών που αποχώρησαν λόγω συνταξιοδότησης και των νεοδιορισθέντων επανήλθε στο 1 προς 1.

Παράλληλα, έκανε λόγο για «συνειδητή πολιτική στοιβάγματος μαθητών», υποστηρίζοντας ότι, παρά το γεγονός πως υπάρχουν περίπου 29.000 λιγότεροι μαθητές, δεν βελτιώνεται η αναλογία μαθητών ανά εκπαιδευτικό.

Αντίθετα, σύμφωνα με τη ΔΟΕ, αυξάνεται ο αριθμός των μαθητών ανά τμήμα, ενώ παράλληλα προχωρούν συγχωνεύσεις και συμπτύξεις σχολικών μονάδων.

Στο επίκεντρο και το στεγαστικό των εκπαιδευτικών

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στο στεγαστικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι νεοδιόριστοι και οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, κυρίως σε περιοχές όπου τα ενοίκια έχουν αυξηθεί σημαντικά.

«Είναι πρόκληση, σε μία χώρα που μπορεί να φιλοξενήσει 40 εκατ. τουρίστες, να μη μπορεί να στεγάσει κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπων που μορφώνουν τα παιδιά του ελληνικού λαού», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Βουρδουμπάς.

Παράλληλα, σημείωσε ότι κατά την περυσινή χρονιά καταγράφηκε ρεκόρ παραιτήσεων εκπαιδευτικών, οι οποίες ξεπέρασαν τις 2.000, ενώ οι αιτήσεις στους πίνακες του ΑΣΕΠ μειώθηκαν κατά περίπου 21.000.

«Μερεμέτια» στα σχολεία το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου»

Στο στόχαστρο της ΔΟΕ βρέθηκαν και οι σχολικές υποδομές, με τον κ. Βουρδουμπά να υποστηρίζει ότι τα διαθέσιμα κονδύλια για την κατασκευή νέων σχολικών κτιρίων είναι περιορισμένα.

Αναφερόμενος στο πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου», έκανε λόγο για παρεμβάσεις περιορισμένης έκτασης, τις οποίες χαρακτήρισε «μερεμέτια». Όπως ανέφερε, για φέτος προβλέπονται παρεμβάσεις σε 238 σχολεία, σε σύνολο περίπου 14.000 σχολικών μονάδων σε όλη τη χώρα.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τη ΔΟΕ, το 4ο, το 5ο και το 7ο Δημοτικό Σχολείο Κερατσινίου παραμένουν κλειστά, καθώς οι εργασίες που είχαν ενταχθεί στο συγκεκριμένο πρόγραμμα δεν ολοκληρώθηκαν εγκαίρως.

Απεργία στις 30 Σεπτεμβρίου

Με φόντο τις ελλείψεις και τα προβλήματα στη λειτουργία των σχολείων, η ΔΟΕ προσανατολίζεται σε απεργιακή κινητοποίηση στις 30 Σεπτεμβρίου 2026.

Στα βασικά αιτήματα της Ομοσπονδίας περιλαμβάνονται:

η άμεση κάλυψη όλων των εκπαιδευτικών κενών,

η θέσπιση ανώτατου ορίου 15 μαθητών στα νηπιαγωγεία και 20 στα δημοτικά,

η εξίσωση των δικαιωμάτων των αναπληρωτών με εκείνα των μόνιμων εκπαιδευτικών,

η υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας,

και η πραγματοποίηση μαζικών μόνιμων διορισμών.

Η ΔΟΕ αναμένεται να κλιμακώσει τις κινητοποιήσεις της, ζητώντας από την πολιτεία άμεσες παρεμβάσεις για την κάλυψη των κενών και τη βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας των δημόσιων σχολείων.

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