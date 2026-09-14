Φωτογραφία – ντοκουμέντο: Το δωμάτιο όπου έγινε πλασμαφαίρεση στον Γιώργο Μαζωνάκη – Τι διαπίστωσαν οι έλεγχοι του ΙΣΑ

Takeaways by to pontiki AI Φωτογραφίες από τον χώρο όπου πραγματοποιήθηκε η μοιραία πλασμαφαίρεση στον Γιώργο Μαζωνάκη έφερε στο φως η ΕΡΤ, αποκαλύπτοντας νέα στοιχεία για την υπόθεση.

Η πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών επιβεβαίωσε ότι το μηχάνημα κατέγραψε διάρκεια 42 λεπτών για τη συγκεκριμένη ιατρική πράξη.

Το ιατρείο διέθετε άδεια παθολογικού ιατρείου και δεν νομιμοποιούνταν να διενεργεί πλασμαφαίρεση, καθώς η διαδικασία απαιτεί νοσοκομειακό περιβάλλον.

Οι αρμόδιες αρχές εντόπισαν δύο μηχανήματα στον χώρο και έχουν σχηματίσει πειθαρχικό φάκελο, ζητώντας την άρση του δικαιώματος άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος για τους εμπλεκόμενους γιατρούς.

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Τον χώρο στον οποίο έγινε η μοιραία πλασμαφαίρεση στον Γιώργο Μαζωνάκη, οδηγώντας τον τελικά στον θάνατο, αποτυπώνουν φωτογραφίες που έρχονται στο φως, προσθέτοντας νέα στοιχεία στην εικόνα της υπόθεσης.

Τις φωτογραφίες φέρνει στο φως η ΕΡΤ, ενώ η Πολυτίμη Λεονάρδου, Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου ΙΣΑ, μιλώντας στο ΕΡΤnews σχολίασε ότι «πρόκειται για το δωμάτιο στο οποίο υπάρχει το δεύτερο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης και στο οποίο κατά δήλωση της γιατρού, η ίδια είχε προσπαθήσει να κάνει πλασμαφαίρεση στον Γιώργο Μαζωνάκη».

Στη συνέχεια, ανέφερε ότι η ίδια προέτρεψε την γιατρό όχι μόνο να ανοίξει το μηχάνημα, αλλά και να κάνει μια δοκιμαστική πλασμαφαίρεση. Από όσα διαπιστώσαμε από αυτά που καταγράφει το μηχάνημα, είχε καταγραφεί διάστημα 42 λεπτών το οποίο αφορούσε τον Γιώργο Μαζωνάκη».

«Εμείς πήγαμε εκεί, βρήκαμε τον χώρο τακτοποιημένο και το μηχάνημα κλειστό. Η προετοιμασία του μηχανήματος αλλά και η συνολική διαδικασία που έγινε στο τεστ κατέγραψε μηδενικό χρόνο, ενώ στην περίπτωση του Γιώργου Μαζωνάκη καταγράφονται 42 λεπτά. Το συγκεκριμένο ιατρείο έχει άδεια παθολογικού ιατρείου συστεγαζόμενου με γιατρό άνευ ειδικοτητας», πρόσθεσε.

«Σε αυτό το ιατρείο δεν νομιμοποιείται κάποιος να κάνει πλασμαφαίρεση»

Όπως επισήμανε, υπάρχει και μια φωτογραφία του δωματίου του γιατρού παθολόγου, το οποίο χαρακτήρισε «ιδιόμορφο αισθητικά». «Δεν νομιμοποιείται να κάνει κάποιος θεραπείες ευεξίας και ευζωίας με πλασμαφαίρεση. Η πλασμαφαίρεση είναι μια ιατρική πράξη η οποία πρέπει να γίνεται και νομιμοποιείται να γίνεται με συγκεκριμένες ενδείξεις, με συγκεκριμένη ομάδα γιατρών και σε νοσοκομειακό περιβάλλον», δήλωσε.

Η κα Λεονάρδου συμπλήρωσε ότι το ιατρείο διέθετε παρανόμως δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Εμείς κάναμε έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο και κατόπιν όσων καταθέσαμε εγγράφως στην Επιτροπή Ελέγχου, κάναμε ένα πειθαρχικό φάκελο και ζητήσαμε για τους συγκεκριμένους γιατρούς την άρση του δικαιώματος να ασκούν το ιατρικό επάγγελμα».

«Κάνουμε ελέγχους σε ιατρεία κατόπιν καταγγελιών»

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι «ως Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας κάνουμε ελέγχους στα ιατρεία στην έναρξή τους, προκειμένου να πάρουν την ταμπέλα νόμιμο ιατρείο και έπειτα κάνουμε ελέγχους δειγματοληπτικούς και τυχαίους για να δούμε εάν τηρείται αυτή η νομιμότητα».

«Και επίσης κάνουμε ελέγχους κατόπιν καταγγελιών για πειθαρχικά παραπτώματα», συμπλήρωσε.

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