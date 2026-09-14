Νέα Οδός: Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις στον ΑΘΕ

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Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μακράς διαρκείας, θα ισχύουν στον αυτοκινητόδρομο «ΑΘΕ» με σκοπό την εκτέλεση τεχνικών εργασιών στη σήραγγα Σ2 Αγίου Κωνσταντίνου-Καμένων Βούρλων.

Συγκεκριμένα, από αύριο Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2026 στις 07:00 έως και το Σάββατο 24 Οκτωβρίου στις 20:00 και καθ’ όλο το 24ωρο, θα ισχύουν οι κάτωθι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

Προς Αθήνα: Αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας και της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (ΛΕΑ) από το 173,33ο χλμ. έως και το 177,752ο χλμ.

Προς Λαμία: Αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας και της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης από το 171,95ο χλμ. έως και το 176,91ο χλμ.

Σημειώνεται ότι, οι εργασίες θα πραγματοποιούνται Δευτέρα με Παρασκευή από τις 07:00 έως και τις 20:00 και Σάββατο από τις 07:00 έως και τις 17:00.

Σε περίπτωση ταχύτερης ολοκλήρωσης των εργασιών, η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο.

Η Νέα Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων των οδηγών.

Η Νέα Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και εφιστά την προσοχή των οδηγών καθώς οι τελευταίοι οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως με τη σχετική σήμανση.