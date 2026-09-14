Νέα Σμύρνη: Στο νοσοκομείο 7χρονη μετά από δάγκωμα σκύλου στο στόμα

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Επίθεση από σκύλο στο πάρκο της πλατείας Βασιλέως Γεωργίου στη Νέα Σμύρνη δέχθηκε ένα επτάχρονο κορίτσι το βράδυ του Σαββάτου (12/9), με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Ο σκύλος περιφερόταν τις βραδινές ώρες χωρίς επίβλεψη στο πάρκο, το οποίο έχει στο κέντρο του παιδική χαρά και συγκεντρώνει καθημερινά δεκάδες παιδιά.

Σύμφωνα με μαρτυρίες περίοικων, το συγκεκριμένο τετράποδο -με περιλαίμιο και κατά την ιδιοκτήτριά του πλήρως εμβολιασμένο, είχε θεαθεί και άλλες φορές στο παρελθόν να κυκλοφορεί στο πάρκο μόνο του, χωρίς λουρί και χωρίς επιτήρηση.

Όταν ο σκύλος εμφανίστηκε σε σημείο που ήταν συγκεντρωμένοι ανήλικοι και οι παρόντες γονείς επιχείρησαν να διαπιστώσουν σε ποιον ανήκει, το τετράποδο εμφάνισε επιθετικές τάσεις και τραυμάτισε την 7χρονη δαγκώνοντάς τη στο στόμα.

Η ανήλικη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου χρειάστηκε συρραφή του τραύματός της με τρία ράμματα και χορήγηση αντιβιωτικής αγωγής.

Κατόπιν εορτής, η ιδιοκτήτρια του σκύλου εμφανίστηκε μεταμελημένη και πρόθυμη να παράσχει τη βοήθειά της

Στο σημείο η Αστυνομία, που την προσήγαγε στο Αστυνομικό Τμήμα Νέας Σμύρνης με τη διαδικασία του αυτόφωρου και προχώρησε στην αυταπάγγελτη δίωξή της.

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