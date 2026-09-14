«Χάκαραν» τον λογαριασμό του Χάρη Θεοχάρη στο Χ

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Παραβιάστηκε ο λογαριασμούς του υφυπουργού Εξωτερικών, Χάρη Θεοχάρη, στο Χ, όπως αναφέρει το γραφείο του σε ανακοίνωσή του.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση η παραβίαση του προσωπικού λογαριασμού του κ. Θεοχάρη σημειώθηκε το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου.

Όπως αναφέρεται ακόμη, «έχουν ήδη ενημερωθεί η πλατφόρμα Χ και οι αρμόδιες εθνικές αρχές, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι απαραίτητες ενέργειες για την ασφαλή ανάκτησή του».

«Οποιαδήποτε δραστηριότητα πραγματοποιήθηκε έκτοτε μέσω του συγκεκριμένου λογαριασμού δεν προέρχεται από τον κ. Θεοχάρη ή το Γραφείο του» καταλήγει η ανακοίνωση.

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