Ανδρέας Παπανδρέου: Με προσεκτικά βήματα ετοιμάζει την υποψηφιότητά του

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Παρά το γεγονός ότι θα μπορούσε να είναι – λόγω ονόματος και οικογενειακής καταγωγής – στην πρώτη γραμμή, ο Ανδρέας Παπανδρέου επιδιώκει να µην τροφοδοτεί τη συζήτηση γύρω από το πρόσωπό του.

Ο εγγονός του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ είχε επιλέξει να κρατήσει χαµηλούς τόνους στις εκδηλώσεις για την επέτειο της ίδρυσης του ΠΑΣΟΚ στην Κρήτη.

Ταυτόχρονα επέλεξε να µην παρευρεθεί αυτό το Σαββατοκύριακο στη ∆ΕΘ, όπου ήταν σύσσωµο το ΠΑΣΟΚ.

Από το Ηράκλειο της Κρήτης ωστόσο τα μηνύματα τον θέλουν να ετοιμάζει προσεκτικά την υποψηφιότητα του, παρά το γεγονός ότι αυτή δεν έχει ακόμα επίσημα ανακοινωθεί

Υπενθυμίζεται ότι σε πρόσφατη τηλεοπτική συνέντευξη του ο Ανδρέας Γ. Παπανδρέου, είχε μιλήσει για το βάρος του ιστορικού επωνύμου που φέρει, σχολίασε τις σύγχρονες κοινωνικές ανισότητες και υπογράμμισε τη σημασία της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά.

Περιέγραψε, δε, τον παππού του ως έναν άνθρωπο γήινο, αυθεντικό και βαθιά ανθρώπινο, με χιούμορ, ευαισθησίες και ουσιαστική σχέση με την οικογένειά του.

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