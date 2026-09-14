search
ΔΕΥΤΕΡΑ 14.09.2026 15:17
search
MENU CLOSE
ADVERTORIAL

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.09.2026 12:46

«Η Χώρα που ποτέ δεν πεθαίνεις» της Ornela Vorpsi, στο πλαίσιο του 4ου Διαπολιτισμικού Φεστιβάλ «ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ – Balkan Land» – Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

14.09.2026 12:46
kakogiannis-6-adv

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Μια χώρα που προσπαθεί να αναπνεύσει μέσα από τις στάχτες της. Μια γυναίκα που μεγαλώνει σε έναν κόσμο όπου η ελευθερία, ο έρωτας και η ίδια της η φωνή μοιάζουν απαγορευμένα. Μια ιστορία ενηλικίωσης, καταπίεσης, αντίστασης και επιβίωσης.

Η βραβευμένη και πολυμεταφρασμένη νουβέλα της Ornela Vorpsi, «Η Χώρα που ποτέ δεν πεθαίνεις», παρουσιάζεται για μία μοναδική παράσταση το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις 21:00, στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, στο πλαίσιο του 4ου Διαπολιτισμικού Φεστιβάλ «ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ – Balkan Land».

Η επιτυχημένη παράσταση σε διασκευή και σκηνοθεσία Ένκε Φεζολλάρι, με την Αγγελική Καρυστινού στον πρωταγωνιστικό ρόλο και τις Αθηνά Καραγιώτη και Vefi Redhi να υποδύονται οικεία αλλά και εφιαλτικά πρόσωπα, επιστρέφει ειδικά για το Φεστιβάλ και αποτελεί τη θεατρική δράση της δεύτερης ημέρας της φετινής διοργάνωσης.

 «Στη χώρα μου οι κοπέλες πρέπει να προσέχουν ιδιαίτερα τον “αμόλυντο ανθό” τους, γιατί ο άντρας πλένεται μ’ ένα κομμάτι σαπούνι και ξαναγίνεται φρέσκος και καθαρός, ενώ τις κοπέλες δεν τις ξεπλένει ολόκληρη θάλασσα. Ολόκληρη θάλασσα.»

Η Ornela, η κεντρική ηρωίδα της ιστορίας, αφηγείται άλλοτε με πίκρα και άλλοτε με χιούμορ την πορεία της προς την ενηλικίωση, σε μια Αλβανία που βρίσκεται υπό το ασφυκτικό βάρος της δικτατορίας του Ενβέρ Χότζα. Μέσα από την προσωπική της διαδρομή ξεδιπλώνεται η εικόνα μιας ολόκληρης κοινωνίας: η καταπίεση, οι απαγορεύσεις, η πατριαρχία, η καταστολή του ερωτισμού και της προσωπικής ελευθερίας, αλλά και η βαθιά ανάγκη του ανθρώπου να ονειρευτεί, να αντισταθεί και τελικά να επιβιώσει.

Η Ornela Vorpsi, εικαστικός και συγγραφέας που ζει στο Παρίσι, δημιουργεί ένα έντονα γυναικείο σύμπαν, όπου οι γυναίκες αμύνονται, ονειρεύονται, συνθλίβονται, ερωτεύονται και επιβιώνουν. Η τρυφερή αλλά και σκληρή γραφή της φωτίζει μια ολόκληρη εποχή και μια χώρα που, μέσα από τις στάχτες της δικτατορίας, προσπαθεί να αναγεννηθεί.

Ένα βαλκανικό αφήγημα για την ταπείνωση και την αντίσταση της γυναίκας, αλλά και για τον διαρκή αγώνα του ανθρώπου να διεκδικήσει την ανεξαρτησία, την αξιοπρέπεια και την προσωπική του ελευθερία.

Από τη χώρα του Ενβέρ Χότζα στα Βαλκάνια του σήμερα

Η παρουσίαση της παράστασης εντάσσεται στο φετινό 4ο Διαπολιτισμικό Φεστιβάλ «ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ», με τίτλο «Balkan Land», που πραγματοποιείται στις 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου 2026 στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης.

Με επίκεντρο την κοινή ιστορία, τα κοινά βιώματα και τους πολιτισμικούς δεσμούς των ανθρώπων που ζουν στα Βαλκάνια, το Φεστιβάλ επιχειρεί να αναδείξει έναν κόσμο που χωρά πολλούς διαφορετικούς κόσμους. Για τέταρτη συνεχή χρονιά, το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης δημιουργεί έναν χώρο συνάντησης διαφορετικών πολιτισμών και κοινοτήτων, με όχημα τον κινηματογράφο, το θέατρο, τη μουσική και τον χορό.

Η φετινή διοργάνωση ξεκινά την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου με προβολές βαλκανικών ταινιών, συνεχίζεται το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου με βαλκανικό σύγχρονο θέατρο και την παράσταση «Η Χώρα που ποτέ δεν πεθαίνεις» και ολοκληρώνεται την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου με μουσικοχορευτική εκδήλωση, με βαλκανική μουσική από την μπάντα  Banda Calda,  το πολυφωνικό αλβανικό σύνολο «Λοτ Κουρμπέτι» (Δάκρυα Ξενιτιάς) και παραδοσιακούς βουλγαρικούς χορούς από την ομάδα «Ludimladi».

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Συγγραφέας: Ορνέλα Βόρπσι
Μετάφραση: Μαρία Σπυριδοπούλου
Διασκευή – Σκηνοθεσία: Ένκε Φεζολλάρι
Πρωτότυπη μουσική: Κώστας Λειβαδάς
Σκηνικός χώρος – Κοστούμια: Γιώργος Λυντζέρης
Φωτισμοί: Σεμίνα Παπαλεξανδροπούλου
Ερμηνεύουν: Αγγελική Καρυστινού, Vefi Redhi, Αθηνά Καραγιώτη

Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Πλέθρον.

Το βραβευμένο και πολυμεταφρασμένο μυθιστόρημα της Ornela Vorpsi, που ανεβαίνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα, αποτελεί ένα μανιφέστο ενάντια στην πατριαρχική δομή της Αλβανίας και στην καταπίεση του ερωτισμού και της ελευθερίας του λαού της από την περίοδο του ‘70 έως τη διάλυση των χωρών του πρώην Ανατολικού Μπλοκ. Κεντρική ηρωίδα είναι η Ορνέλα, η οποία διηγείται άλλοτε πικρά και άλλοτε με χιούμορ την πορεία της προς την ενηλικίωση. Μέσα από την τρυφερή αλλά και σκληρή γραφή της η εικαστικός και συγγραφέας που ζει πλέον στο Παρίσι, εξιστορεί, στην πραγματικότητα, την προσωπική της ιστορία. Εικόνες μιας χώρας δίπλα μας που ελάχιστοι την γνωρίζουν, μιας χώρας που μέσα από τις στάχτες της δικτατορίας του Ενβέρ Χότζα προσπαθεί να αναγεννηθεί, μιας χώρας που ποτέ δεν πεθαίνει…

Η Vorpsi δημιουργεί ένα καθαρά γυναικείο σύμπαν που αμύνεται, ονειρεύεται, συνθλίβεται και, στο τέλος, επιβιώνει σε έναν ανδροκρατούμενο κόσμο. Ένα Βαλκάνιο αφήγημα για την ταπείνωση αλλά και την αντίσταση της γυναίκας ενάντια στα πατριαρχικά καθεστώτα. Ένα χρονικό ταξίδι σε μια χώρα που ποτέ δεν πεθαίνεις, παρά μαθαίνεις να ζεις – σχεδόν χωρίς να ανασαίνεις, να κρύβεσαι, να συναινείς ακούσια, να μοιράζεσαι το λιγοστό σου φαγητό, να σκύβεις το κεφάλι περιμένοντας τις «καλύτερες μέρες» και, αν είσαι τυχερός, να μπεις σε ένα αεροπλάνο… Να αποχαιρετήσεις τη χώρα σου για πάντα, και να γράψεις – χρόνια μετά – ένα μυθιστόρημα για το τι έζησες…

Σκηνοθετικό σημείωμα 

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
plithorismos_2205_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καλπάζει ο πληθωρισμός: Στο 3,5% το 2026

kalamaria-ptwsi-dentrou
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Εισαγγελική έρευνα για την πτώση δέντρου που τραυμάτισε μητέρα και βρέφος στην Καλαμαριά

(Image 11) Hyundai Motor Group Accelerates Autonomous Driving Innovation with AI-Powered Data Flywheel
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Hyundai Motor θα λανσάρει νέο ιδιόκτητο σύστημα υποβοήθησης οδηγού το 2029 (photos)

golf_troxaio_kriti
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Αμαξάκι του γκολφ έπεσε σε τοίχο, δύο γυναίκες στο νοσοκομείο – «Μόλις ξεκινήσαμε, η οδηγός άρχισε να φωνάζει ότι δεν είχε φρένα»

DIAMANTOPOULOU_ANDROULAKIS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεαματικό άδειασμα Ανδρουλάκη σε Διαμαντοπούλου – Δεν την κάλυψε σε σενάριο φυγής της στη ΝΔ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kasselakis-tyler
LIFESTYLE

Στα «αζήτητα» το πολυαναμενόμενο Barry’s του Τάιλερ ΜακΜπέθ – Το γυμναστήριο που ακόμη περιμένει να ανοίξει στο Σύνταγμα

angela mazonakis (1)
LIFESTYLE

Άντζελα Δημητρίου: Συντετριμμένη στη λαϊκή αγρυπνία του Γιώργου Μαζωνάκη

Κτηματολόγιο: Εξάμηνο διορθώσεων χωρίς πρόστιμα - Media
ΕΛΛΑΔΑ

Σκύρος: Σε παρακέντηση υποβλήθηκε ο 77χρονος που τον χτύπησε κατσίκα - Πώς έγινε το περιστατικό

mazonakis-agripnia-new
LIFESTYLE

Κηδεία Μαζωνάκη: Λαζόπουλος, Σκορδά, Κοκκίνου, Δημητρίου στη λαϊκή αγρυπνία - Οι διάσημοι που έδωσαν το «παρών» (Video/Photos)

doseis ofeiles
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σφίγγει ο κλοιός στους οφειλέτες: Κατασχέσεις-εξπρές και ψηφιακό μπλόκο στους τραπεζικούς λογαριασμούς

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 14.09.2026 15:15
plithorismos_2205_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καλπάζει ο πληθωρισμός: Στο 3,5% το 2026

kalamaria-ptwsi-dentrou
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Εισαγγελική έρευνα για την πτώση δέντρου που τραυμάτισε μητέρα και βρέφος στην Καλαμαριά

(Image 11) Hyundai Motor Group Accelerates Autonomous Driving Innovation with AI-Powered Data Flywheel
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Hyundai Motor θα λανσάρει νέο ιδιόκτητο σύστημα υποβοήθησης οδηγού το 2029 (photos)

1 / 3