«Η Χώρα που ποτέ δεν πεθαίνεις» της Ornela Vorpsi, στο πλαίσιο του 4ου Διαπολιτισμικού Φεστιβάλ «ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ – Balkan Land» – Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

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Μια χώρα που προσπαθεί να αναπνεύσει μέσα από τις στάχτες της. Μια γυναίκα που μεγαλώνει σε έναν κόσμο όπου η ελευθερία, ο έρωτας και η ίδια της η φωνή μοιάζουν απαγορευμένα. Μια ιστορία ενηλικίωσης, καταπίεσης, αντίστασης και επιβίωσης.

Η βραβευμένη και πολυμεταφρασμένη νουβέλα της Ornela Vorpsi, «Η Χώρα που ποτέ δεν πεθαίνεις», παρουσιάζεται για μία μοναδική παράσταση το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις 21:00, στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, στο πλαίσιο του 4ου Διαπολιτισμικού Φεστιβάλ «ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ – Balkan Land».

Η επιτυχημένη παράσταση σε διασκευή και σκηνοθεσία Ένκε Φεζολλάρι, με την Αγγελική Καρυστινού στον πρωταγωνιστικό ρόλο και τις Αθηνά Καραγιώτη και Vefi Redhi να υποδύονται οικεία αλλά και εφιαλτικά πρόσωπα, επιστρέφει ειδικά για το Φεστιβάλ και αποτελεί τη θεατρική δράση της δεύτερης ημέρας της φετινής διοργάνωσης.

«Στη χώρα μου οι κοπέλες πρέπει να προσέχουν ιδιαίτερα τον “αμόλυντο ανθό” τους, γιατί ο άντρας πλένεται μ’ ένα κομμάτι σαπούνι και ξαναγίνεται φρέσκος και καθαρός, ενώ τις κοπέλες δεν τις ξεπλένει ολόκληρη θάλασσα. Ολόκληρη θάλασσα.»

Η Ornela, η κεντρική ηρωίδα της ιστορίας, αφηγείται άλλοτε με πίκρα και άλλοτε με χιούμορ την πορεία της προς την ενηλικίωση, σε μια Αλβανία που βρίσκεται υπό το ασφυκτικό βάρος της δικτατορίας του Ενβέρ Χότζα. Μέσα από την προσωπική της διαδρομή ξεδιπλώνεται η εικόνα μιας ολόκληρης κοινωνίας: η καταπίεση, οι απαγορεύσεις, η πατριαρχία, η καταστολή του ερωτισμού και της προσωπικής ελευθερίας, αλλά και η βαθιά ανάγκη του ανθρώπου να ονειρευτεί, να αντισταθεί και τελικά να επιβιώσει.

Η Ornela Vorpsi, εικαστικός και συγγραφέας που ζει στο Παρίσι, δημιουργεί ένα έντονα γυναικείο σύμπαν, όπου οι γυναίκες αμύνονται, ονειρεύονται, συνθλίβονται, ερωτεύονται και επιβιώνουν. Η τρυφερή αλλά και σκληρή γραφή της φωτίζει μια ολόκληρη εποχή και μια χώρα που, μέσα από τις στάχτες της δικτατορίας, προσπαθεί να αναγεννηθεί.

Ένα βαλκανικό αφήγημα για την ταπείνωση και την αντίσταση της γυναίκας, αλλά και για τον διαρκή αγώνα του ανθρώπου να διεκδικήσει την ανεξαρτησία, την αξιοπρέπεια και την προσωπική του ελευθερία.

Από τη χώρα του Ενβέρ Χότζα στα Βαλκάνια του σήμερα

Η παρουσίαση της παράστασης εντάσσεται στο φετινό 4ο Διαπολιτισμικό Φεστιβάλ «ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ», με τίτλο «Balkan Land», που πραγματοποιείται στις 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου 2026 στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης.

Με επίκεντρο την κοινή ιστορία, τα κοινά βιώματα και τους πολιτισμικούς δεσμούς των ανθρώπων που ζουν στα Βαλκάνια, το Φεστιβάλ επιχειρεί να αναδείξει έναν κόσμο που χωρά πολλούς διαφορετικούς κόσμους. Για τέταρτη συνεχή χρονιά, το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης δημιουργεί έναν χώρο συνάντησης διαφορετικών πολιτισμών και κοινοτήτων, με όχημα τον κινηματογράφο, το θέατρο, τη μουσική και τον χορό.

Η φετινή διοργάνωση ξεκινά την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου με προβολές βαλκανικών ταινιών, συνεχίζεται το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου με βαλκανικό σύγχρονο θέατρο και την παράσταση «Η Χώρα που ποτέ δεν πεθαίνεις» και ολοκληρώνεται την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου με μουσικοχορευτική εκδήλωση, με βαλκανική μουσική από την μπάντα Banda Calda, το πολυφωνικό αλβανικό σύνολο «Λοτ Κουρμπέτι» (Δάκρυα Ξενιτιάς) και παραδοσιακούς βουλγαρικούς χορούς από την ομάδα «Ludi–mladi».

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Συγγραφέας: Ορνέλα Βόρπσι

Μετάφραση: Μαρία Σπυριδοπούλου

Διασκευή – Σκηνοθεσία: Ένκε Φεζολλάρι

Πρωτότυπη μουσική: Κώστας Λειβαδάς

Σκηνικός χώρος – Κοστούμια: Γιώργος Λυντζέρης

Φωτισμοί: Σεμίνα Παπαλεξανδροπούλου

Ερμηνεύουν: Αγγελική Καρυστινού, Vefi Redhi, Αθηνά Καραγιώτη

Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Πλέθρον.

Το βραβευμένο και πολυμεταφρασμένο μυθιστόρημα της Ornela Vorpsi, που ανεβαίνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα, αποτελεί ένα μανιφέστο ενάντια στην πατριαρχική δομή της Αλβανίας και στην καταπίεση του ερωτισμού και της ελευθερίας του λαού της από την περίοδο του ‘70 έως τη διάλυση των χωρών του πρώην Ανατολικού Μπλοκ. Κεντρική ηρωίδα είναι η Ορνέλα, η οποία διηγείται άλλοτε πικρά και άλλοτε με χιούμορ την πορεία της προς την ενηλικίωση. Μέσα από την τρυφερή αλλά και σκληρή γραφή της η εικαστικός και συγγραφέας που ζει πλέον στο Παρίσι, εξιστορεί, στην πραγματικότητα, την προσωπική της ιστορία. Εικόνες μιας χώρας δίπλα μας που ελάχιστοι την γνωρίζουν, μιας χώρας που μέσα από τις στάχτες της δικτατορίας του Ενβέρ Χότζα προσπαθεί να αναγεννηθεί, μιας χώρας που ποτέ δεν πεθαίνει…

Η Vorpsi δημιουργεί ένα καθαρά γυναικείο σύμπαν που αμύνεται, ονειρεύεται, συνθλίβεται και, στο τέλος, επιβιώνει σε έναν ανδροκρατούμενο κόσμο. Ένα Βαλκάνιο αφήγημα για την ταπείνωση αλλά και την αντίσταση της γυναίκας ενάντια στα πατριαρχικά καθεστώτα. Ένα χρονικό ταξίδι σε μια χώρα που ποτέ δεν πεθαίνεις, παρά μαθαίνεις να ζεις – σχεδόν χωρίς να ανασαίνεις, να κρύβεσαι, να συναινείς ακούσια, να μοιράζεσαι το λιγοστό σου φαγητό, να σκύβεις το κεφάλι περιμένοντας τις «καλύτερες μέρες» και, αν είσαι τυχερός, να μπεις σε ένα αεροπλάνο… Να αποχαιρετήσεις τη χώρα σου για πάντα, και να γράψεις – χρόνια μετά – ένα μυθιστόρημα για το τι έζησες…

Σκηνοθετικό σημείωμα