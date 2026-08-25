Αχαρνές: Επίθεση σκύλου σε 26χρονη – Σκότωσε το κατοικίδιό της

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Επίθεση από σκύλο δέχθηκε το πρωί της Τρίτης, 25 Αυγούστου, μια 26χρονη στις Αχαρνές.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 9 το πρωί, όταν η 26χρονη γυναίκα, που πήγαινε βόλτα με τον σκύλο της, φτάνοντας στην οδό Αμαρρυλίδος δέχθηκε επίθεση από άλλο σκύλο που ήταν μέσα σε αυλή.

Από την επίθεση τραυματίστηκε ελαφρά η 26χρονη, αλλά το κατοικίδιο της πέθανε. Για την υπόθεση συνελήφθη ένας 54χρονος άνδρας, υπήκοος Ουκρανίας, ιδιοκτήτης του σκύλου.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ζώων, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και σωματική βλάβη από αμέλεια.

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