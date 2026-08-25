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25.08.2026 12:55

Ανθή Βούλγαρη – Ιορδάνης Χασαπόπουλος: Η ανακοίνωση του MEGA

25.08.2026 12:55
Πρεμιέρα τη Δευτέρα για το «Κοινωνία Ώρα Mega» - Media

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O Ιορδάνης Χασαπόπουλος και η Ανθή Βούλγαρη επιστρέφουν τη Δευτέρα 31 Αυγούστου στην «Κοινωνία Ώρα MEGA» στις 05:40, στο MEGA.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση του τηλεοπτικού σταθμού, «το επιτυχημένο ενημερωτικό magazino του MEGA, που βρίσκεται στην κορυφή της τηλεθέασης εδώ και επτά σεζόν, ανανεώνει τη σχέση εμπιστοσύνης με τους τηλεθεατές και κρατά ανοιχτό τον δίαυλο επικοινωνίας μαζί τους.

Την ώρα που ο χάρτης της πρωινής ζώνης ανασυντάσσεται, η «Κοινωνία Ώρα MEGA» παραμένει σταθερό σημείο αναφοράς για την πρωινή ενημέρωση, επενδύοντας στη συνέπεια, χωρίς πειραματισμούς. Ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος και η Ανθή Βούλγαρη συνεχίζουν να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας, με άμεσο λόγο, διαφορετικές οπτικές και τη δυναμική που έχει διαμορφώσει η κοινή τηλεοπτική τους παρουσία.

Μαζί τους, η δημοσιογραφική ομάδα του MEGA πιάνει από νωρίς τον παλμό των γεγονότων, μεταδίδοντας την επικαιρότητα την ώρα που συμβαίνει, μέσα από πρωτογενές ρεπορτάζ, ζωντανές συνδέσεις, αναλύσεις και όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται ο τηλεθεατής για να έχει ολοκληρωμένη εικόνα της επικαιρότητας».

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ΤΡΙΤΗ 25.08.2026 15:20
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