Harry Potter: Ο Kit Harington στον ρόλο του Gilderoy Lockhart – Αποχώρησε ο Nicholas Hoult

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Ο σταρ του «Game of Thrones» Κιτ Χάρινγκτον (Kit Harington) θα υποδυθεί τον Gilderoy Lockhart στη 2η σεζόν της τηλεοπτικής μεταφοράς του «Harry Potter», αντικαθιστώντας τον Νίκολας Χουλτ (Nicholas Hoult), ο οποίος αποχώρησε από την παραγωγή λόγω προβλημάτων με το πρόγραμμά του.

Σύμφωνα με το Deadline, το HBO προσπάθησε αρχικά να συντονίσει τα γυρίσματα με δύο άλλα προγραμματισμένα πρότζεκτ του Χουλτ. Όταν όμως οι σκηνές του Lockhart μετακινήθηκαν χρονικά στο πρόγραμμα παραγωγής, η συνεργασία δεν ήταν εφικτή, με αποτέλεσμα ο ηθοποιός του «Superman» να αποδεσμευτεί από το πρότζεκτ.

Kit Harington is returning to HBO in an unexpected role. The Hollywood Reporter has confirmed that the #GameofThrones and #Industry star has been cast in season two of #HarryPotter as the vain Defense Against the Dark Arts teacher Gilderoy Lockhart. #THRNews pic.twitter.com/9XEWw1Lxsn — The Hollywood Reporter (@THR) August 24, 2026

Το ΗΒΟ προσέγγισε στη συνέχεια τον Χάρινγκτον, ο οποίος ήταν διαθέσιμος και δέχτηκε τον ρόλο με ενθουσιασμό.

Μιλώντας αποκλειστικά στη Χριστίνα Ράντις (Christina Radish) του Collider ο ηθοποιός περιέγραψε την ευκαιρία να υποδυθεί έναν από τους αγαπημένους του χαρακτήρες από τον σύμπαν του Harry Potter ως ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα.

«Είσαι ο πρώτος άνθρωπος με τον οποίο μιλάω γι΄αυτό. Είμαι ενθουσιασμένος. Έχω πει εκατομμύρια φορές ότι είμαι τεράστιος θαυμαστής του Harry Potter», δήλωσε ο Χάρινγκτον προσθέτοντας: «Είναι ένας από τους αγαπημένους μου χαρακτήρες. Νομίζω ότι θα έχει τρομερή πλάκα».

Ο Βρετανός ηθοποιός είχε ήδη μια πρώτη επαφή με τον χαρακτήρα, καθώς δάνεισε τη φωνή του στις ηχητικές εκδόσεις «Harry Potter: The Full-Cast Audio Editions», οι οποίες κυκλοφόρησαν στα τέλη της περασμένης χρονιάς.

Kit Harington will replace Nicholas Hoult as Gilderoy Lockhart in Season 2 of HBO’s “Harry Potter” series. Hoult exited the production due to scheduling conflicts.https://t.co/vwxj6KXD4c pic.twitter.com/nO0G56mFlo August 24, 2026

«Δεν θα τον υποδυθώ με τον ίδιο ακριβώς τρόπο στη σειρά επειδή εκεί ήταν μια ηχητική παραγωγή, αλλά έχω πάρει μια γεύση από τον χαρακτήρα και τον έχω εξερευνήσει. Είναι απλά ένας υπέροχος χαρακτήρας», ανέφερε.

Σημειώνεται ότι ο Gilderoy Lockhart είναι ένας από τα βασικούς ήρωες του δεύτερου βιβλίου με τίτλο «Harry Potter and the Chamber of Secrets», ενώ στην αντίστοιχη κινηματογραφική μεταφορά το 2002, τον είχε υποδυθεί ο Κένεθ Μπράνα (Kenneth Branagh). Παρουσιάζεται ως ένας ματαιόδοξος, καυχησιάρης και εμμονικός με τη δημοσιότητα μάγος, ιδιαίτερα ικανός στα ξόρκια μνήμης, τον οποίο ο Dumbledore προσλαμβάνει ως καθηγητή Άμυνας κατά των Σκοτεινών Τεχνών στο Χόγκουαρτς. Έχοντας κερδίσει πέντε φορές το βραβείο «Πιο Γοητευτικό Χαμόγελο» του περιοδικού Witch Weekly, ο Lockhart έχει γράψει πολλά βιβλία για σκοτεινά πλάσματα και τις υποτιθέμενες συναντήσεις του μαζί τους.

Kit Harington has been cast as Gilderoy Lockhart in Season 2 of the ‘HARRY POTTER’ TV series.



Nicholas Hoult has left the series due to scheduling conflicts.



(Source: Deadline) pic.twitter.com/UDqGiuS0Am — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) August 24, 2026

Η δεύτερη σεζόν του «Harry Potter» πήρε το πράσινο φως τον Μάιο και τα γυρίσματα αναμένεται να ξεκινήσουν το φθινόπωρο, ενόψει της χριστουγεννιάτικης πρεμιέρας της 1ης σεζόν, η οποία φέρει τον τίτλο «Harry Potter and the Philosopher’s Stone».

Η σειρά θα προβάλλεται στο HBO και θα είναι διαθέσιμη αποκλειστικά για streaming στο HBO Max.

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