Notos: Ρολά «κατεβάζει» οριστικά σε 5 μέρες ένα από τα πιο διάσημα πολυκαταστήματα της Αθήνας

Takeaways by to pontiki AI Το ιστορικό πολυκατάστημα Notos στα Χαυτεία, γνωστό παλαιότερα ως «Αφοι Λαμπρόπουλοι», θα κλείσει οριστικά τις πόρτες του την τελευταία ημέρα του Αυγούστου.

Η απόφαση για το λουκέτο ελήφθη έπειτα από διαπραγματεύσεις, καθώς η διοίκηση δεν αποδέχθηκε το αυξημένο μίσθωμα που πρότειναν οι ιδιοκτήτες του ακινήτου.

Η εταιρεία Dimand ανέλαβε τη διαχείριση του κτιρίου, εξετάζοντας ενδεχόμενα για εμπορικές χρήσεις, γραφεία ή κατοικίες στους χώρους του.

Ένα μέρος του προσωπικού θα μετακινηθεί σε άλλα καταστήματα του ομίλου στον Πειραιά και στο κέντρο της Αθήνας.

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Τέλος εποχής για ένα από τα πιο ιστορικά εμπορικά σημεία της Αθήνας, καθώς το πολυκατάστημα Notos στα Χαυτεία – το πάλαι ποτέ κατάστημα «Aφοι Λαμπρόπουλοι» δηλαδή – ετοιμάζεται να κατεβάσει οριστικά ρολά την τελευταία μέρα του Αυγούστου.

Πρόκειται για ένα κτίριο άρρηκτα συνδεδεμένο με την εμπορική ιστορία του κέντρου της πρωτεύουσας,

Σε αυτό το κτίριο, στη συμβολή των οδών Σταδίου και Αιόλου, άνοιξε το 1913 το πρώτο πολυκατάστημα στην Ελλάδα από τον Ξενοφώντα Λαμπρόπουλο..

Πλέον, έπειτα από 113 χρόνια συνεχούς εμπορικής παρουσίας στο συγκεκριμένο σημείο, για δεκαετίες ολόκληρες ως «Λαμπρόπουλοι» και τα τελευταία χρόνια ως Notos Galleries και τελικά ως Notos, ο κύκλος κλείνει.

΄Ηταν το 1898 που ο Ξενοφών Λαμπρόπουλος άφησε την πολυμελή οικογένειά του στην Κοντοβάζαινα της ορεινής Αρκαδίας και κατέβηκε στην Αθήνα για να βρει την τύχη του.

Προκειμένου να μπορέσει να επιβιώσει έκανε τον πλανόδιο πωλητή στο κέντρο της, μικρής τότε, Αθήνας. Με ένα μικρό καρότσι ανεβοκατέβαινε την οδό Αιόλου.

Ο Ξενοφών Λαμπρόπουλος έγινε γρήγορα γνωστός και συμπαθής, με αποτέλεσμα να δημιουργήσει ένα μικρό κομπόδεμα και να ανοίξει ο δρόμος για να ιδρύσει την πρώτη του, στεγασμένη αυτή τη φορά, επιχείρηση.

Σ’ αυτή την εσωτερική μετανάστευση γρήγορα τον ακολούθησε για να τελειώσει το Γυμνάσιο (κάτι που έκανε δουλεύοντας παράλληλα), ο αδερφός του, Βασίλειος. Ο Ξενοφών και ο Βασίλειος Λαμπρόπουλος ίδρυσαν το 1906 εμπορική εταιρεία και στέγασαν την επιχείρησή τους σ’ ένα υπόγειο χώρο, στη γωνία Αιόλου και Σοφοκλέους.

Η αρχή είχε γίνει.

Ηταν το ξεκίνημα μιας επιχείρησης που κατέκτησε μεθοδικά – από την αρχή του 20ου αιώνα και για δεκαετίες – την, αθηναϊκή καταρχάς, αγορά. «Διαλέγουν πριν από σας – για σας» ήταν το σλόγκαν δεκαετιών.

Οι λόγοι που οδήγησαν στο λουκέτο

Πίσω από την απόφαση βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις για τη συνέχιση της μίσθωσης του ακινήτου.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η διοίκηση του Notos δεν προχώρησε στην ανανέωση της μίσθωσης με το αυξημένο μίσθωμα που πρότειναν οι ιδιοκτήτες του κτιρίου. Έτσι, αποφασίστηκε η οριστική αποχώρηση του πολυκαταστήματος από το ιστορικό ακίνητο.

Το κλείσιμο δεν σημαίνει πάντως ότι όλοι οι εργαζόμενοι μένουν χωρίς θέση εργασίας. Μέρος του προσωπικού αναμένεται να μετακινηθεί στο κατάστημα του ομίλου στον Πειραιά, ενώ άλλοι εργαζόμενοι έχουν ήδη απορροφηθεί σε καταστήματα που έχει ανοίξει ο όμιλος στο κέντρο της Αθήνας.

Το επόμενο κεφάλαιο αφορά πλέον το ίδιο το ακίνητο στη συμβολή Σταδίου και Αιόλου. Τη διαχείρισή του έχει αναλάβει η Dimand, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει οριστικοποιηθεί το μοντέλο αξιοποίησής του.

Ένα από τα ενδεχόμενα που βρίσκονται στο τραπέζι είναι να ακολουθηθεί ένα μοντέλο αντίστοιχο με εκείνο του κτιρίου του πρώην ΜΙΝΙΟΝ: Εμπορικές χρήσεις στους χαμηλότερους ορόφους και γραφεία ή κατοικίες στους υψηλότερους. Εκ του αποτελέσματος, ωστόσο, χωρίς καμία αίγλη σε σχέση με το παρελθόν

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