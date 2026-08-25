Παύλος Γερουλάνος: Τα 12 έργα του υπουργείου Υγείας που απεντάχθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης

Takeaways by to pontiki AI Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Γερουλάνος, κατήγγειλε την απένταξη δώδεκα έργων του υπουργείου Υγείας από το Ταμείο Ανάκαμψης λόγω μη τήρησης χρονοδιαγραμμάτων ή άλλων αιτιών.

Στη λίστα των έργων που ακυρώθηκαν ή τροποποιήθηκαν περιλαμβάνονται η προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού για νοσοκομεία, η αναδιοργάνωση της πρωτοβάθμιας φροντίδας και δράσεις πρόληψης.

Επιπλέον, περιορίστηκαν δραστικά οι στόχοι για τα απογευματινά χειρουργεία, την κατάρτιση προσωπικού, τη διαχείριση χρόνιων νοσημάτων και το σύστημα του προσωπικού ιατρού.

Γερουλάνος ζήτησε επίσημη ενημέρωση από το υπουργείο Υγείας σχετικά με τους λόγους που οδήγησαν στην αναθεώρηση ή τη διαγραφή αυτών των κρίσιμων μεταρρυθμίσεων.

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Ο προσωπικός γιατρός, η παράδοση ιατρικού εξοπλισμού και συσκευών σε 80 νοσοκομεία, η Πρωτοβάθμιας Φροντίδα Υγείας καθώς και τα απογευματινά χειρουργεία, είναι μερικά από τα συνολικά 12 έργα του υπουργείου Υγείας, που απεντάχθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης, σύμφωνα με τον Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Παύλο Γερουλάνο.

Αναλυτικά, στη λίστα των 100+ έργων που απεντάχθηκαν από Ταμείο Ανάκαμψης, καθώς δεν κατάφεραν να ολοκληρωθούν σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα τους ή για άλλους λόγους, ο κ. Γερουλάνος αναφέρει και τα έργα που «έτρεχε» το υπουργείο Υγείας αλλά τελικά δεν κατάφερε να τα ολοκληρώσει μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης.

Ακολουθεί αναλυτικά λίστα με τα 12 έργα του υπουργείου Υγείας, που δημοσιοποίησε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος ζητάει και σχετική ενημέρωση για τους λόγους που τελικά απεντάχθηκαν, θέτοντας το βασικό ερώτημα : «Γιατί;»

1.Μέχρι τον περασμένο Δεκέμβριο το Ελλάδα 2.0 προέβλεπε «παράδοση ιατρικού εξοπλισμού και συσκευών για 80 νοσοκομεία» μέχρι τον Ιούνιο του 2026.

Μετά την τελευταία αναθεώρηση όμως όλο το σχετικό ορόσημο και η παράδοση του απαραίτητου νέου εξοπλισμού για τα 80 νοσοκομεία διαγράφηκε από το Ελλάδα 2.0. Δεν υπάρχει πλέον στο κείμενο.

Υπενθυμίζεται πως, όπως υπογραμμίζαμε και στη Συγκριτική Μελέτη Μέτρων ΤΑΑ – πριν και μετά», σύμφωνα με κυβερνητική απόφαση στις 18/06/26, το έργο που αφορούσε την «Επιχορήγηση της ΕΚΑΠΥ για την υλοποίηση του έργου:

«Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για όλα τα Νοσοκομεία» αρχικού προϋπολογισμού 80 εκατομμυρίων ευρώ, απεντάχθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης. Γιατί η ελληνική κυβέρνηση ζήτησε να διαγραφεί αυτή η κρίσιμη προμήθεια για τα νοσοκομεία της χώρας;

2.Στις 19/06/2026 με κυβερνητική απόφαση απεντάχθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης το έργο που αφορούσε στην επιχορήγηση του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας «για την υλοποίηση της λειτουργικής αναδιοργάνωσης του» (το πλαίσιο του μέτρου 16783) – ένα έργο ύψους 34 εκατομμυρίων ευρώ. Γιατί;

3.Στις 20/7/2026 με κυβερνητική απόφαση απεντάχθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης το έργο «Πρωτογενής Πρόληψη», προϋπολογισμού 10,5 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο αποσκοπούσε, στον κρισιμότατο τομέα της πρόληψης, «να διανείμει το απαιτούμενο, ενημερωτικό ή επιμορφωτικό/εκπαιδευτικό περιεχόμενο σε κάθε πολίτη και επαγγελματία υγείας». Γιατί απεντάχθηκε;

4.Σε ό,τι αφορά την πρωτοβάθμια περίθαλψη, το Ελλάδα 2.0 δεν προέβλεπε κατασκευή νέων κτιρίων, παρά μόνο την ανακατασκευή 156 Κέντρων Υγείας (50 % του συνόλου των Κέντρων Υγείας στην Ελλάδα). Ο τίτλος όμως του σχετικού μέτρου (16755) δεν αφορούσε την ανακαίνιση κτιρίων αλλά την «Μεταρρύθμιση του συστήματος πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης».

Για αυτό και προέβλεπε αρχικά μέχρι τα τέλη 2025 την «ολοκλήρωση της διοικητικής και οργανωτικής αναδιάρθρωσης της πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης με την εφαρμογή πιλοτικού διοικητικού μοντέλου με μετρήσιμους στόχους για τουλάχιστον 280 ιατρούς». Το έργο όμως άλλαξε φυσικό αντικείμενο και πλέον στο μέτρο, αντί για «ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης» της πρωτοβάθμιας περίθαλψης, προβλέπεται η «υποβολή:

1) Προτάσεων για τη μεταρρύθμιση της πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης,

2) Πιλοτικού μηχανισμού παραπομπής». Γιατί;

5.Μέχρι τον περασμένο Δεκέμβριο στο Ελλάδα 2.0 προβλεπόταν η «κατάρτιση τουλάχιστον 10.000 επαγγελματιών της πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης».

Με την τελευταία αναθεώρηση ο στόχος όμως συρρικνώνεται σε «6.172 επαγγελματίες της πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης ξεκίνησαν πρόγραμμα κατάρτισης». Γιατί;

6.Σε ό,τι αφορά τα χρόνια νοσήματα, το αρχικό Ελλάδα 2.0 προέβλεπε «ανάπτυξη μονάδων διαχείρισης χρόνιων νοσημάτων σε 312 Κέντρα Υγείας» (μέτρο 16755). Μετά τις αναθεωρήσεις όμως του Ελλάδα 2.0, ο στόχος φαίνεται να περιορίζεται πλέον στα 156 Κέντρα Υγείας. Γιατί;

7.Στις 18/06/2026 απεντάχθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης με κυβερνητική απόφαση το έργο που αφορούσε στην «Υλοποίηση Προληπτικών Διαγνωστικών Τεστ Μαστογραφίας κατά του Καρκίνου/ Κινητές Μονάδες» (στο πλαίσιο του μέτρου 16783). Γιατί;

8.Στο αρχικό Ελλάδα 2.0 προβλεπόταν μέχρι τα τέλη του 2025 η «ολοκλήρωση του 100 % των έργων του εθνικού προγράμματος πρόληψης της δημόσιας υγείας «Σπύρος Δοξιάδης»», μέσα στο οποίο ήταν και η «Τριτογενής πρόληψη: όπως πιστοποιείται από μελέτες σχετικά με την εθνική στρατηγική και το νομικό πλαίσιο για την παρηγορητική φροντίδα για καρκινοπαθείς» (μέτρο 16783). Μετά τις αναθεωρήσεις όμως εξαφανίστηκε από το κείμενο η αναφορά σε «ολοκλήρωση 100%», όπως και οποιαδήποτε αναφορά σε τριτογενή πρόληψη. Επιπλέον, δεν φαίνεται να υπάρχει κανένα έργο στο Ελλάδα 2.0 που να αφορά στην τριτογενή πρόληψη. Γιατί;

9.Στο αρχικό Ελλάδα 2.0 γινόταν ξεκάθαρη αναφορά σε «δράσεις για την υποστήριξη τοξικομανών και δράσεις για την υποστήριξη εξαρτημένων ατόμων» στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης στους τομείς της ψυχικής υγείας και των εθισμών (μέτρο 16820). Αυτή η αναφορά εξαφανίστηκε όμως μετά τις αναθεωρήσεις. Γιατί;

10.Με κυβερνητική απόφαση στις 12/01/26 απεντάχθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης το έργο που αφορούσε στην «Αναβάθμιση Γνώσεων / Δεξιοτήτων και Πιστοποίηση των Εργαζομένων σε Μονάδες Ψυχικής Υγείας» (στο πλαίσιο του μέτρου 16820). Γιατί;

11.Για τα απογευματινά χειρουργεία, το σχετικό ορόσημο το Ελλάδα 2.0 (μέτρο 16756) προέβλεπε αρχικά μέχρι τα τέλη του 2025

«ολοκλήρωση 000 χειρουργικών επεμβάσεων για ασθενείς που περιμένουν πάνω από τέσσερις μήνες, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον 26.000 χειρουργικών επεμβάσεων για ασθενείς που περιμένουν πάνω από 8 μήνες». Πρόσφατα όμως αυτός ο συγκεκριμένος στόχος μειώθηκε δραματικά και πλέον προβλέπει «πραγματοποίηση τουλάχιστον 20.000 χειρουργικών επεμβάσεων για ασθενείς που περιμένουν πάνω από τέσσερις μήνες, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον 8.000 χειρουργικών επεμβάσεων εξ αυτών για ασθενείς που περιμένουν πάνω από 8 μήνες». Γιατί;

Ως προς τον προσωπικό ιατρό, το σχετικό μέτρο (16984) αρχικά προέβλεπε μέχρι το 2025 «πλήρη πληθυσμιακή κάλυψη», «εγγραφή όλων των υφιστάμενων ιατρών υπαίθρου ως προσωπικών ιατρών», «όλοι οι επιλέξιμοι πολίτες θα εγγραφούν σε προσωπικό ιατρό» και ότι «θα ενεργοποιηθεί το σύστημα υποχρεωτικών παραπομπών». Όλες αυτές οι αναφορές διαγράφηκαν μετά τις πρόσφατες αναθεωρήσεις του Ελλάδα 2.0 και ο πήχης των στόχων έπεσε ραγδαία. Γιατί;

Σημειώνεται ότι με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένονται οι απαντήσεις από το υπουργείο Υγείας.

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