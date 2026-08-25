Για ποιους λόγους οι γιατροί γυρίζουν την πλάτη στο ΕΣΥ – «Θερμή» υποδοχή του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ ετοιμάζουν οι υγειονομικοί

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Οι μαζικές παραιτήσεις από γιατρους, νοσηλευτές, τραυματιοφορείς και άλλους υγειονομικούς καθώς και η απροθυμία επαγγελματιών υγείας να εργασθούν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, είναι μερικά από τα θέματα που αναμένεται να αναδείξουν οι υγειονομικοί, ενόψει της επίσκεψης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στα εγκαίνια της Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την Πανελλήνια Ομοσπονδία εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ) δύο είναι οι κύριοι λόγοι που οι εργαζόμενοι έχουν γυρίσει την πλάτη τους στο ΕΣΥ: Η έλλειψη προσωπικού που συνεπάγεται την εργασιακή εξουθένωση σε όσους παραμένουν στα δημόσια νοσοκομεία και οι εξευτελιστικά χαμηλοί μισθοί.

Αναλυτικά πριν τα Μνημόνια όνειρο ζωής των επαγγελματιών υγείας ήταν η πρόσληψη στο ΕΣΥ: «Τώρα όπου φύγει φύγει» όπως χαρακτηριστικά επισημαίνει η ΠΟΕΔΗΝ επισημαίνοντας ότι το ΕΣΥ έχει καταντήσει ««ανθρωποδιώκτης» για τους επαγγελματίες υγείας.

Συγκεκριμένα:

Τον Ιούλιο 2019 στα νοσοκομεία υπηρετούσαν 60.000 τακτικό προσωπικό και 15.000 μη τακτικό. Σύνολο 75.000.

στα νοσοκομεία υπηρετούσαν τακτικό προσωπικό και 15.000 μη τακτικό. Τον Οκτώβριο 2021 στην κορύφωση της πανδημίας στα νοσοκομεία υπηρετούσαν 60.718 τακτικό προσωπικό και 33.316 μη τακτικό προσωπικό. Σύνολο 94.034

στην κορύφωση της πανδημίας στα νοσοκομεία υπηρετούσαν 60.718 τακτικό προσωπικό και 33.316 μη τακτικό προσωπικό. Τον Αύγουστο του 2025 στα νοσοκομεία υπηρετούσαν 56.100 τακτικό προσωπικό και 31.200 μη τακτικό προσωπικό. Σύνολο 87.300.

στα νοσοκομεία υπηρετούσαν τακτικό προσωπικό και 31.200 μη τακτικό προσωπικό. Σήμερα κατ’ εκτίμηση στα νοσοκομεία υπηρετούν 56.500 τακτικό προσωπικό και 30.900 μη τακτικό προσωπικό. Σύνολο 87.400 σημειώνοντας μια μικρή αύξηση.

Από την περίοδο κορύφωσης της πανδημίας -που τα δημόσια ΕΣΥ είχαν το περισσότερο προσωπικό- και μετά υπάρχει ραγδαία μείωση των εργαζομένων.

Οι επαγγελματίες υγείας στρέφουν την πλάτη τους στο ΕΣΥ, λόγω των δυσμενών συνθηκών εργασίας, τα εξαντλητικά ωράρια, τη μη τήρηση θεσμοθετημένων εργασιακών δικαιωμάτων στα ωράρια εργασίας, την εργασιακή εξουθένωση.

Οι χαμηλοί μισθοί

Οι χαμηλότατοι μισθοί είναι ο δεύτερος βασικός λόγος που οι υγειονομικοί δεν ανταποκρίνονται στις προσλήψεις που συχνά εξαγγέλλει το υπουργείο Υγείας και επιλέγουν τον ιδιωτικό τομέα ή το εξωτερικό που οι αποδοχές τους είναι σαφώς πολλαπλάσιες.

Ενδεικτικά σύμφωνα με τα στοιχεία της ΠΟΕΔΗΝ οι καθαρές αποδοχές ενός νεοπροσλαμβανόμενου γιατρού Επιμελητή Β είναι κάτω των 1.315 ευρώ, του νοσηλευτή ΤΕ είναι 860, ευρώ, του βοηθού νοσηλευτή ΔΕ είναι 768,98 ευρώ και του βοηθητικού υγειονομικού προσωπικού ΥΕ είναι 708,24 ευρω.

Αναλυτικά, σύμφωνα με τους πίνακες που ακολουθούν: «Οι μισθοί των νεοδιόριστων επαγγελματιών υγείας δεν αρκούν ούτε για το νοίκι του σπιτιού τους. Πως μπορεί να ανταπεξέλθει ο νεοδιόριστος υγειονομικός με τέτοιο μισθό, με την ακρίβεια στην αγορά σε υψηλά επίπεδα;» αναφέρει η ΠΟΕΔΗΝ.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΙΣΘΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΑΤΡΟΣ ΕΠΙΜΕΛ. Β’ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ ΔΕ ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΥΕ ΒΟΗΘ.ΥΓΕΙΟΝ.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Μ Ι Κ Τ Ε Σ Α Π Ο Δ Ο Χ Ε Σ ΒΜ 1.698€ 1.177€ 998€ 920€ ΕΘΕ 0 0 0 0 ΝΟΣ/ΚΟ 400€ 200€ 200€ 165€ 2.098€ 1.377€ 1.198€ 1.085€ Κ Ρ Α Τ Η Σ Ε Ι Σ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ 62,94€ 58,52€ 50,92€ 46,11€ ΠΡΟΝΟΙΑ 31,05€ 55,08€ 47,92€ 43,40€ ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ 139,94€ 122,14€ 106,26€ 96,24€ (Ε) 34,62€ 22,72€ 19,77€ 17,90€ (Χ) 8,39€ 5,51€ 4,79€ 4,34€ ΑΝΕΡΓΙΑ 2% 41,96€ 27,54€ 23,96€ 21,70€ ΜΤΠΥ 94,41€ 61,97€ 53,91€ 48,83€ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ 415,31€ 353,48€ 307,53€ 278,52€ ΚΑΘΑΡΟ ΠΡΟ ΦΟΡΟΥ 1.682,69€ 1.023,52€ 890,47€ 806,48€ ΦΜΥ 194,74€ 48,76€ 21,68€ 7,83€ ΜΤΠΥ* 174,83€ 114,75€ 99,83€ 90,42€ ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΝΕΟΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ 1.313,14€ 860,03€ 768,98€ 708,24€ ΚΑΘΑΡΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 1Ο ΕΤΟΣ 1.487,97€ 974,78€ 868,81€ 798,66€

*ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τον πρώτο χρόνο γίνεται κράτηση για εγγραφή Νέου Διορισμού στο ΜΤΠΥ αποδοχών ενός μήνα (σε 12 δόσεις)

«Το ωρομίσθιο παραμένει εξευτελιστικό. Ένας Νοσηλευτής με ολοκληρωμένο κυκλικό ωράριο (7 νύκτες, 7 απογεύματα, 7 πρωϊνά και 3 αργίες το μήνα) λαμβάνει 100 ευρώ επιπλέον.» αναφέρει η ΠΟΕΔΗΝ επισημαίνοντας : «Τελευταία ευκαιρία για τον Πρωθυπουργό τα εγκαίνια της ΔΕΘ.

Οι υγειονομικοί ζητούν από τον Πρωθυπουργό:

Να εξαγγείλει μέτρα που θα αντιστρέψουν το κλίμα απαξίωσης του ΕΣΥ.

Να ανακτήσουν οι επαγγελματίες υγείας την αξιοπρέπειά τους.

Να γίνει ξανά το ΕΣΥ ελκυστικός χώρος εργασίας.

«Εξάλλου είναι η ώρα μηδέν καθότι οι εξαγγελίες σε εγκαίνια ΔΕΘ είναι οι τελευταίες πριν τις εθνικές εκλογές» τονίζει με νόημα η ομοσπονδία.

Αξίζει να τονισθεί ότι την Παρασκευή 4 Σεπτέμβριου η ΠΟΕΔΗΝ οργανώνει πανελλαδική συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 08.30 το πρωί έξω από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια πορεία στο υπουργείο Μακεδονίας -Θράκης.

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