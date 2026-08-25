Καρκίνος παχέος εντέρου: Οι νέες οδηγίες για τον προσυμπτωματικό έλεγχο και ο ρόλος των αιματολογικών τεστ

Takeaways by to pontiki AI Η American Cancer Society ενέκρινε τη χρήση εξετάσεων αίματος ως επιλογή για τον προσυμπτωματικό έλεγχο του καρκίνου του παχέος εντέρου.

Τα νέα αιματολογικά τεστ ανιχνεύουν μεταλλάξεις DNA και μοριακά σήματα που απελευθερώνονται από όγκους στην κυκλοφορία του αίματος των ασθενών.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι οι εξετάσεις αυτές παρουσιάζουν χαμηλότερη ευαισθησία από την κολονοσκόπηση και τις καθιερωμένες εξετάσεις ανίχνευσης κοπράνων.

Οι νέες μέθοδοι προορίζονται κυρίως για άτομα που αρνούνται να υποβληθούν στις προτιμώμενες εξετάσεις, στοχεύοντας στην αύξηση της συμμετοχής στον έλεγχο.

Κάθε θετικό αποτέλεσμα σε μη επεμβατικό τεστ πρέπει να ακολουθείται από κολονοσκόπηση για να θεωρείται ολοκληρωμένη η διαγνωστική διαδικασία.

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Μια σημαντική εξέλιξη στον προσυμπτωματικό έλεγχο του καρκίνου του παχέος εντέρου καταγράφεται στις επικαιροποιημένες κατευθυντήριες οδηγίες της American Cancer Society (ACS), οι οποίες για πρώτη φορά εντάσσουν τις εξετάσεις αίματος μεταξύ των διαθέσιμων επιλογών screening.

Πρόκειται για απλά τεστ που σκανάρουν το αίμα, για συγκεκριμένες μεταλλάξεις DNA που απελευθερώνει ο όγκος και περνάνε στην κυκλοφορία του αίματος. Η εξέλιξη αυτή αντανακλά την πρόοδο της μοριακής βιολογίας, χωρίς ωστόσο να μεταβάλλει την κεντρική θέση της κολονοσκόπησης και των καθιερωμένων εξετάσεων κοπράνων στην πρόληψη της νόσου.

Οι Ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής (Νοσοκομείο Αλεξάνδρα) της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ Δρ. Μαρία Καπαρέλου (Παθολόγος – Ογκολόγος) και Θάνος Δημόπουλος (Καθηγητής Θεραπευτικής – Ογκολογίας – Αιματολογίας, Διευθυντής Θεραπευτικής Κλινικής, Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα», τ. Πρύτανης ΕΚΠΑ) αναφέρουν ότι ο καρκίνος του παχέος εντέρου αποτελεί μία από τις συχνότερες κακοήθειες και σημαντική αιτία θνητότητας από καρκίνο. Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι μεγάλο ποσοστό των περιπτώσεων μπορεί να προληφθεί μέσω της αναγνώρισης και αφαίρεσης προκαρκινικών αλλοιώσεων, ενώ η διάγνωση της νόσου σε πρώιμο στάδιο συνδέεται με σημαντικά καλύτερη πρόγνωση. Για τον λόγο αυτό, η ACS εξακολουθεί να συστήνει την έναρξη τακτικού προσυμπτωματικού ελέγχου.

Τα τεστ αίματος

Οι νέες εξετάσεις αίματος βασίζονται στην ανίχνευση μοριακών σημάτων που σχετίζονται με την παρουσία νεοπλασίας, όπως πρότυπα μεθυλίωσης και άλλες γενομικές μεταβολές. Το 2024 εγκρίθηκε από τον FDA το Guardant Health’s Shield, το πρώτο αιματολογικό τεστ αυτού του τύπου για screening ατόμων μέσου κινδύνου, ενώ τον Ιούλιο του 2026 ακολούθησε η έγκριση του Freenome’s SimpleScreen.

Όμως προσοχή! Παρά την ευκολία μιας απλής αιμοληψίας, οι κατευθυντήριες οδηγίες επισημαίνουν μια κρίσιμη παράμετρο, οι αιματολογικές εξετάσεις δεν αποτελούν προς το παρόν προτιμώμενη μέθοδο προσυμπτωματικού ελέγχου. Συγκριτικά με τις υψηλής ευαισθησίας εξετάσεις κοπράνων και τις άμεσες απεικονιστικές μεθόδους, εμφανίζουν χαμηλότερη ευαισθησία για την ανίχνευση τόσο των προχωρημένων προκαρκινικών αλλοιώσεων όσο και των καρκίνων σταδίου Ι.

Πρόκειται για σημαντικό περιορισμό, καθώς βασικός στόχος του screening δεν είναι απλώς η διάγνωση ενός ήδη εγκατεστημένου καρκίνου, αλλά η πρόληψη της εμφάνισής του μέσω της έγκαιρης ανίχνευσης και αφαίρεσης προκαρκινικών πολυπόδων. Τα διαθέσιμα μοντέλα εκτιμούν, επίσης, ότι οι αιματολογικές εξετάσεις αναμένεται να έχουν μικρότερη επίδραση στη μείωση της επίπτωσης και της θνητότητας από τη νόσο.

Σε ποιους απευθύνονται τα αιματολογικά τεστ

Για τον λόγο αυτό, η ACS τοποθετεί τις εξετάσεις αίματος σε έναν πολύ συγκεκριμένο ρόλο ότι μπορούν να προσφέρονται κυρίως σε άτομα τα οποία αρνούνται ή δεν ολοκληρώνουν τις προτιμώμενες μεθόδους screening. Η λογική είναι ότι ένα λιγότερο ευαίσθητο τεστ που τελικά πραγματοποιείται μπορεί να είναι κλινικά προτιμότερο από την πλήρη απουσία προσυμπτωματικού ελέγχου.

Η παράμετρος αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς η συμμόρφωση με τα προγράμματα screening παραμένει ανεπαρκής.

Η κολονοσκόπηση, παρά την υψηλή διαγνωστική και προληπτική της αξία, απαιτεί προετοιμασία του εντέρου, καταστολή και χρόνο για την πραγματοποίηση της εξέτασης. Από την άλλη πλευρά, οι μη επεμβατικές εξετάσεις κοπράνων, αν και σημαντικά ευκολότερες, συχνά δεν ολοκληρώνονται λόγω της απροθυμίας των ασθενών να συλλέξουν δείγμα.

Επομένως η αιμοληψία ενδέχεται να μειώσει ορισμένα από αυτά τα εμπόδια και να αυξήσει τη συμμετοχή πληθυσμών που σήμερα παραμένουν εκτός οργανωμένου screening.

Επιπλέον, οι ειδικοί υπογραμμίζουν ότι οποιοδήποτε θετικό αποτέλεσμα σε μη κολονοσκοπική μέθοδο screening –είτε πρόκειται για εξέταση αίματος είτε κοπράνων– πρέπει να ακολουθείται από έγκαιρη κολονοσκόπηση. Διαφορετικά, η διαδικασία του προσυμπτωματικού ελέγχου θεωρείται ουσιαστικά ατελής.

Συμπέρασμα

Η νέα οδηγία δεν σηματοδοτεί την αντικατάσταση της κολονοσκόπησης από μια απλή εξέταση αίματος. Αντίθετα, εισάγει ένα πρόσθετο εργαλείο σε μια περισσότερο εξατομικευμένη στρατηγική πρόληψης.

Το βασικό μήνυμα παραμένει σαφές, η καλύτερη εξέταση προσυμπτωματικού ελέγχου είναι εκείνη που συνδυάζει υψηλή αποτελεσματικότητα με την πραγματική πιθανότητα να πραγματοποιηθεί από τον ασθενή, με τελικό στόχο να αυξηθεί η συμμετοχή στον έλεγχο και να μειωθούν η επίπτωση και η θνητότητα από τον καρκίνο του παχέος εντέρου.

Διαβάστε επίσης:

Αυξάνει ο καύσωνας τον κίνδυνο αποκόλλησης αμφιβληστροειδούς;

Στα «σκαριά» rapid test για τον ιό του Δυτικού Νείλου από επιστήμονες του ΕΚΠΑ – Ποιες άλλες τροπικές νόσους θα εντοπίζει

ΙΣΑ για την έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου: Ερωτήματα για τους ψεκασμούς και την έγκαιρη πρόληψη