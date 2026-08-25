Οι διακοπές του Billy Zane στην Ελλάδα και ο «πειραγμένος» στίχος από το Grease

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Διακοπές στην Ελλάδα έκανε ο Μπίλι Ζέιν, γνωστός και από τη συμμετοχή του στην ταινία «Τιτανικός». Ο διάσημος ηθοποιός ανέβασε μια φωτογραφία από την παραμονή του στη χώρα μας και «έπαιξε» με έναν στίχο από το Grease στη λεζάντα δείχνοντας έτσι τον ενθουσιασμό του.

Ο ηθοποιός, ο οποίος έχει ελληνικές ρίζες καθώς η οικογένεια της μητέρας του κατάγεται από τη Χίο και του πατέρα του από τη Μάνη, στο στιγμιότυπο που ανέβασε στο Instagram πόζαρε με φόντο τη θάλασσα.

«Greece is the word», έγραψε ο Μπίλι Ζέιν στη λεζάντα της ανάρτησής του, έναν παραφρασμένο στίχο από το τραγούδι «Grease» της ομώνυμης κινηματογραφικής ταινίας που κυκλοφόρησε το 1978, όπου αναφέρεται «Grease is the word».

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