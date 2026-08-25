Οι ευχές της Madonna στις δίδυμες κόρες της για τα 14α γενέθλιά τους – «Ένιωσα μια βαθιά σύνδεση μαζί σας από την πρώτη στιγμή που σας γνώρισα»

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Οι δίδυμες κόρες της Μαντόνα γιόρτασαν τα 14α γενέθλιά της και η σταρ έκανε μια ανάρτηση στο Instagram για αυτήην την ξεχωριστή ημέρα. Η 68χρονη τραγουδίστρια υιοθέτησε την Στέλα και την Εστέρ από το Μαλάουι το 2017.

Εκφράζοντας τη συγκίνησή της για το πόσο έχουν μεγαλώσει, η «βασίλισσα της ποπ» στάθηκε στο ιδιαίτερο δέσιμο που ένιωσε μαζί τους από την πρώτη στιγμή που τις αντίκρισε. Παράλληλα, υπογράμμισε τη δυναμικότητα που τις χαρακτηρίζει.

«Χρόνια πολλά στις δίδυμες Παρθένους μου, τη Στέλλα και την Εστέρε! Τόσο γεμάτες ζωή, μουσική και άποψη. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι γίνατε 14 ετών! Ζείτε σε εκείνον τον μαγικό κόσμο που μόνο οι δίδυμες μπορούν πραγματικά να γνωρίζουν. Ένιωσα μια βαθιά σύνδεση μαζί σας από την πρώτη στιγμή που σας γνώρισα στο Home of Hope. Έχετε εξελιχθεί σε πανέμορφες νεαρές γυναίκες. Τόσο δυναμικές και γεμάτες χαρακτήρα! Όπως όλες οι αδελφές σας, δεν ανέχεστε εύκολα τους ανόητους. Βασίλισσες του Μαλάουι. Να βασιλεύετε για πολλά χρόνια ακόμη».

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