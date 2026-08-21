Madonna: Το video από τα γενέθλια στην Κερκυρα – Η νέα ανάρτηση της τραγουδίστριας με… άρωμα ελληνικό

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Η Μαντόνα γιόρτασε στην Κέρκυρα τα φετινά της γενέθλια με την διάσημη τραγουδίστρια να ανεβάζει ένα βίντεο στα social media από τους εορτασμούς για την συμπλήρωση των 68 της χρόνων.

Το βίντεο που ανέβασε η Μαντόνα είναι από το γλέντι των γενεθλίων της, αλλά και τα υπόλοιπα μέρη που επισκέφθηκε στο νησί.

Στο υλικό που ανάρτησε, εμφανίζεται να σβήνει τις τούρτες των γενεθλίων της, να χορεύει και να διασκεδάζει μαζί με τους καλεσμένους της, έχοντας στο πλευρό της αγαπημένους φίλους, αλλά και τον σύντροφό της, Ακίμ Μόρις.

Οι εορταστικές εκδηλώσεις δεν περιορίστηκαν σε μία μόνο βραδιά, καθώς πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από μία συγκεντρώσεις προς τιμήν της. Το κεντρικό πάρτι, ωστόσο, έγινε στους γραφικούς Κουραμάδες της Κέρκυρας. Εκεί, η Μαντόνα και η παρέα της επέλεξαν το παραδοσιακό μεζεδοπωλείο «Ατζάρδο», όπου γιόρτασαν από περίπου τις 22:00 έως τις 02:00 τα ξημερώματα.

Η Μαντόνα έσβησε μια εντυπωσιακή τούρτα σε σχήμα καρδιάς, στολισμένη με το χαρακτηριστικό «μάτι», ενώ υπήρχε επίσης ένα γλυκό τύπου τιραμισού, διακοσμημένο με το μονόγραμμά της. Την ατμόσφαιρα «έντυσαν» οι ήχοι του σαξοφώνου, οι ελληνικές και ιταλικές μελωδίες, το συρτάκι και το παραδοσιακό…. σπάσιμο των πιάτων, δημιουργώντας μια αυθεντικά ελληνική γιορτή για τα γενέθλια της διάσημης τραγουδίστριας.

«Είναι τα γενέθλιά μου! Σηκωθείτε όλοι και χορέψτε», έγραψε στη λεζάντα»

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