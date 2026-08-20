Βρετανία: Επιστροφή με πολλά ερωτήματα για Χάρι και Μέγκαν – Η κατοικία, τα παιδιά και η σχέση με το παλάτι

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Πού θα μείνουν; Ποιες σχέσεις θα έχουν με τη βασιλική οικογένεια; Τι θα κάνουν; Η ανακοίνωση της επιστροφής στο Ηνωμένο Βασίλειο του πρίγκιπα Χάρι και της συζύγου του, Μέγκαν Μαρκλ, αιφνιδίασε και εγείρει πολυάριθμα ερωτήματα.

Πού θα μείνουν;

Ο Χάρι, ηλικίας 41 ετών και η Μέγκαν δεν έχουν κάνει επίσημα δηλώσεις σχετικά με την επιστροφή τους και λίγες λεπτομέρειες έχουν διαρρεύσει σχετικά με τη μετακόμισή τους.

Χθες, ο δούκας του Σάσεξ εμφανίστηκε χαμογελαστός στην Ουάσινγκτον για να συμμετάσχει σε μια στρογγυλή τράπεζα με βετεράνους πολέμου. Όμως, δεν έκανε κανένα σχόλιο.

Σύμφωνα με βρετανικά ΜΜΕ, οι Σάσεξ, οι οποίοι είχαν εγκαταλείψει το Ηνωμένο Βασίλειο το 2020 με δραματικό τρόπο, έχοντας ψυχρανθεί με τη βασιλική οικογένεια, αναμένεται να εγκατασταθούν έως τα τέλη Αυγούστου σε μια ιδιωτική κατοικία, όχι βασιλική, πιθανόν εκτός του Λονδίνου.

Μεταξύ των πιθανών προορισμών είναι η περιοχή του Νορθάμπτον, στο βόρειο Λονδίνο, όπου βρίσκεται ο τομέας του Άλθορπ, ιδιοκτησίας των Σπένσερ, της οικογένειας της αείμνηστης πριγκίπισσας Νταϊάνα, μητέρας του Χάρι. Ή η περιοχή του Κοτσγουόλντς, κοντά στην Οξφόρδη, δημοφιλής στους διάσημους.

Ο Χάρι, η Μέγκαν και τα παιδιά τους Άρτσι (7 ετών) και Λίλιμπετ (5 ετών) πέρασαν εκεί χρόνο τον Ιούλιο, για την πρώτη τους οικογενειακή διαμονή στο Ηνωμένο Βασίλειο από το 2022.

Σύμφωνα με βρετανικά ΜΜΕ, τα δύο παιδιά έχουν εγγραφεί σε ένα σχολείο, που δεν προσδιορίζεται, για την επιστροφή στα θρανία τον Σεπτέμβριο.

Γιατί επιστρέφουν;

Ο γιος του Καρόλου συχνά λέει πως ελπίζει σε μια «συμφιλίωση» με την οικογένειά του.

Για τον ειδικό επί βασιλικών θεμάτων Εντ Όουενς, «αυτός είναι από τους λόγους» για την επιστροφή τους. Όμως, ο βασικός, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι οικογενειακής φύσης: «θέλουν τα παιδιά τους να μεγαλώσουν στο Ηνωμένο Βασίλειο».

Από την πλευρά της, η ταμπλόιντ Daily Mail εκτιμά ότι η επιστροφή τους «πιθανότατα θα θεωρηθεί ως η πιο εντυπωσιακή ομολογία της αποτυχίας των μεγαλεπήβολων σχεδίων τους για την κατάκτηση της Αμερικής».

Ύστερα από ένα προσοδοφόρο συμβόλαιο με το Netflix και άλλες επαγγελματικές δραστηριότητες, η Μέγκαν επαναπροσδιορίστηκε ως επιχειρηματίας, με την εταιρεία της «As Ever», μέσω της οποίας πωλεί μαρμελάδες, κεριά και τσάι.

Ποιες οι σχέσεις με τη βασιλική οικογένεια;

Ο βασιλιάς ενημερώθηκε μόλις την Κυριακή για την απόφαση του ζευγαριού, αλλά χαίρεται με το ενδεχόμενο να βλέπει περισσότερο την οικογένειά του σε προσωπικό επίπεδο, όπως έκανε γνωστό το παλάτι.

Μια επιβεβαίωση της αναθέρμανσης των σχέσεων ανάμεσα στον Κάρολο, που συνεχίζει να λαμβάνει αγωγή για την αντιμετώπιση ενός καρκίνου, και του μικρότερου γιου του, που έχουν ελάχιστα συναντηθεί από το 2022.

Τον Ιούλιο, ο βασιλιάς και η σύζυγός του Καμίλα, που επικρίθηκε σκληρά από τον Χάρι στα απομνημονεύματά του το 2023, υποδέχθηκαν τον πρίγκιπα και την οικογένειά του.

Η κατάσταση είναι πιο περίπλοκη με τον Ουίλιαμ, τον διάδοχο του βρετανικού θρόνου και μεγαλύτερο αδελφό του Χάρι. Οι σχέσεις ανάμεσά τους παραμένουν ψυχραμένες και ο Ουίλιαμ δεν έχει προς το παρόν αντιδράσει στην ανακοίνωση της επιστροφής του.

«Το ρήγμα ανάμεσά τους είναι πολύ βαθύ. Ο Ουίλιαμ είναι πολύ δυσαρεστημένος κατά τη γνώμη μου», εκτιμά ο ειδικός επί βασιλικών θεμάτων Ρίτσαρντ Φιτζγουίλιαμς σε δηλώσεις του στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Τι θα κάνουν;

Παρά την αποχώρησή του από το ΗΒ, ο Χάρι συνεχίζει να χρηματοδοτεί διάφορους φιλανθρωπικούς οργανισμούς με έδρα τη γενέτειρά του. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του τον Ιούλιο, συμμετείχε σε πολλές δημόσιες εκδηλώσεις, τυγχάνοντας ευνοϊκής υποδοχής από τα ΜΜΕ.

Εποπτεύει επίσης τη διοργάνωση το 2027 των Invictus Games στο Μπέρμιγχαμ (κεντρική Αγγλία), μιας διεθνούς αθλητικής εκδήλωσης που έχει δημιουργηθεί για τους τραυματίες βετεράνους πολέμου.

Θα μπορούσαν να ξαναγίνουν ενεργά μέλη της βασιλικής οικογένειας; Καμία αλλαγή του επίσημου καθεστώτος δεν προβλέπεται, διαμήνυσε το παλάτι.

Η αντίδραση επίσης της βρετανικής κοινής γνώμης παραμένει αβέβαιη. Οι Σάσεξ δεν είναι δημοφιλείς, με μόλις το 22% των Βρετανών να έχει θετική γνώμη για τη Μέγκαν και το 33% για τον Χάρι, σύμφωνα με μια πρόσφατη δημοσκόπηση του YouGov.

«Νομίζω ότι είναι κάτι καλό (…) κυρίως για τα παιδιά», σχολίασε σήμερα στο AFP ο Τσαρλς Ντόνκιν, ο οποίος εργάζεται στον χρηματοπιστωτικό τομέα.

Η 27χρονη Ίσα Άντερσον, εργαζόμενη σε εταιρεία FinTech, αν και είναι «αδιάφορη» για την επιστροφή τους, τους εύχεται ωστόσο «καλή τύχη», ιδιαίτερα απέναντι στα ΜΜΕ.

Τι είδους ασφάλεια;

Εγκαταλείποντας το Ηνωμένο Βασίλειο, ο Χάρι και η Μέγκαν έχασαν τη συστηματική αστυνομική προστασία τους. Ο πρίγκιπας καταγγέλλει έκτοτε μια απόφαση, η οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, θέτει σε κίνδυνο τα παιδιά του. Πλήρωνε ο ίδιος την ιδιωτική ασφάλειά του όταν ταξίδευε στη Βρετανία.

Είναι πιθανό ένα μέρος των προβλημάτων που συνδέονται με την ασφάλεια του Χάρι και της οικογένειάς του «να έχει επιλυθεί», προκειμένου να επιτραπεί η επιστροφή τους, εκτίμησε ο ειδικός για βασιλικά θέματα Ρόμπερτ Χάρντμαν στο BBC.

Ερωτηθείς στο περιθώριο μιας επίσκεψης, ο πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ απάντησε πως η ασφάλεια του ζευγαριού και η χρηματοδότησή της είναι «ιδιωτική υπόθεση» και «ένα ζήτημα που αφορά τον Χάρι και τη Μέγκαν».

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